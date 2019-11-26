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 Это настоящая война у нашей двери", - глава МИД Германии Маас о Донбассе

Европа не должна забывать о том, что на Востоке Украины идет война.

Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на Берлинской конференции по вопросам внешней политики, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Не надо забывать, что война на Востоке Украины – это война, в которой уже погибло 10 тысяч человек, и люди продолжают гибнуть. Это настоящая война у нашей двери", - заявил Маас.

Он подчеркнул, что эта война еще продолжается, хотя и исчезла сейчас с первых полос мировых СМИ.

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Глава МИД напомнил, что Германия с самого начала активно подключилась к поиску политического урегулирования ситуации в Украине, и сейчас впервые за долгое время появились "осторожно-позитивные сигналы", которые вселяют надежду. В частности, в ближайшие дни состоится саммит в "нормандском формате", который должен стать "важным шагом на еще более длинном и тяжелом пути взаимопонимания не только между Украиной и Россией, но и между Европой и Россией", заявил министр.

В то же время Маас подчеркнул, что в этом взаимопонимании не будет особого немецкого подхода, и заверил, что Германия готова развивать "европейский подход в отношении России" и не намерена действовать "через головы" своих соседей.

По словам Мааса, Германия для многих стран является мостом между Востоком и Западом.

Источник: https://censor.net.ua/n3161838
 
 
 Топ комментарии
 
а если Рашка поглотит Украину (при вашей сраной Штанмаерской помощи), то это уже будет война внутри вашего дома: на границах Польши и на улицах Берлина и Вены..
а вместо реальной помощи от вас, мы получаем регулярную озабоченность..
спасибо вам, герр Мудак!
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я так понимаю, европейский подход, как пример ниже.
Немецкая Daimler Truck выкупила 15% акций "КамАЗ".
Прямая инвестиция в завод, производящий военную технику принимающую участие в войне на территории Украины.
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_Вы ещё и близко себе не представляете себе, что такое война, еврохолуи путлера и примкнувшие к ним озабоченные умиротворители людоеда. Война в Европе будет лютая и вы сами вскормили этого зверя, убийцу ваших же детей. И поощрили к дальнейшему завоеванию своим непротивлением. Сразу после Украины настанет очередь стран Балтии и Польши. А там вы уже под веником не отсидитесь в сторонке. Мало никому не покажется...
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я так понимаю, европейский подход, как пример ниже.
Немецкая Daimler Truck выкупила 15% акций "КамАЗ".
Прямая инвестиция в завод, производящий военную технику принимающую участие в войне на территории Украины.
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К чему удивляться стране, самые крупные компании которой производили химикаты для лагерей смерти и фронта, машины и самолёты для нацистов?

Но для тех кто понимает в экономике очевидно что в мы уже проиграли экономическую войну с кацапстаном изза коррупции и медленности реформ в частности, инвестиционной непривлекательности в целом. Первопричиной чего убогость мировозренния у уровня образования неселения, немцы в этом не виноваты, нехрен сопли жевать было.
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Та тут нема що дивуватись , ФРГ за 2017 рік інвестувала у Козлостан 1,7 млрд.євро, а за перші три місяца 2018 р. 2,2 млрд.Кому та бідна Украіна потрібна коли в рашці такє бабло вкладається ? І в мене таке передчуття що у наст. році взагалі санкціі знимуть , бабло перемогає завжди на жаль...
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а если Рашка поглотит Украину (при вашей сраной Штанмаерской помощи), то это уже будет война внутри вашего дома: на границах Польши и на улицах Берлина и Вены..
а вместо реальной помощи от вас, мы получаем регулярную озабоченность..
спасибо вам, герр Мудак!
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и кстати, Минские соглашения (в сегодняшней редакции, (потому что редакцию Пороха, Германия и Франция отвергли), Украине навязали Германия и Франция по просьбе фюрера Лилипутена.. Мы это помним и припомним!
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Без "штайнмаерской помощи" жил бы уже в Украинской области.
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хрена вам!.. без "помощи Штанмаера" мы бы вернули Донецк и вышли бы к границам *********..
ЗЫ. кстати Грузия до сих пор "благодарит" Штанмаера за мирный план по утрате своих суверенных территорий.. Просто в Германии не считается постыдным(аморальным), когда ведущий немецкий политик "снимается в русском хард-порно".. Например, герр Шрёдер просто мастер ануслингуса и глубоких заглотов..
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_Вы ещё и близко себе не представляете себе, что такое война, еврохолуи путлера и примкнувшие к ним озабоченные умиротворители людоеда. Война в Европе будет лютая и вы сами вскормили этого зверя, убийцу ваших же детей. И поощрили к дальнейшему завоеванию своим непротивлением. Сразу после Украины настанет очередь стран Балтии и Польши. А там вы уже под веником не отсидитесь в сторонке. Мало никому не покажется...
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"Это настоящая война у нашей двери", - заявил Маас."Война кого с кем он так и не сказал и не скажет, а будущем всегда можно будет добавить - гражданская.
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ЧТО ТО МНЕ КАЖЕТСЯ ЧТО В ПАРИЖЕ БУДЕТ ВСТРЕЧА РАДИ ВСТРЕЧИ, С ЗАЯВЛЕНИЕМ ЧТО БУДУТ ДАЛЬШЕ ПРОДОЛЖАТЬ ДИАЛОГ
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_Не будет такой встречи, это невозможно! Потому что на такую путлер просто не приедет. И ногу с педали с капса сними, ольгинец.
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Та чому ж? Зустріч буде. Зустріч КВН-щика з КГБ-ником. Блазня з людожером.
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"Не надо забывать, что война на Востоке Украины - это война, в которой уже погибло 10 тысяч человек, и люди продолжают гибнуть. Это настоящая война у нашей двери", - заявил Маас.

юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Нет,это не у ваших дверей война,у ваших дверей газ и экономическая целесообразность.
Вы ещё заплатите настоящую цену за свою хитрожопость.
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Глава МИД напомнил, что Германия с самого начала активно подключилась к поиску политического урегулирования ситуации в Украинефашистская с,,ука создавшая в Минске замороженный военный конфликт под который тварь шмаркля с французом отрезали часть украинского Донбасса..Твари .которые урегулировали убийство 15000 украинцепотери части територи и потери транзита газа нга 3 млрд баксов из за лоббирования интересов грязьпрома по строительству потока....
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