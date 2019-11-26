 Это настоящая война у нашей двери", - глава МИД Германии Маас о Донбассе

Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на Берлинской конференции по вопросам внешней политики, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Не надо забывать, что война на Востоке Украины – это война, в которой уже погибло 10 тысяч человек, и люди продолжают гибнуть. Это настоящая война у нашей двери", - заявил Маас.
Он подчеркнул, что эта война еще продолжается, хотя и исчезла сейчас с первых полос мировых СМИ.
Глава МИД напомнил, что Германия с самого начала активно подключилась к поиску политического урегулирования ситуации в Украине, и сейчас впервые за долгое время появились "осторожно-позитивные сигналы", которые вселяют надежду. В частности, в ближайшие дни состоится саммит в "нормандском формате", который должен стать "важным шагом на еще более длинном и тяжелом пути взаимопонимания не только между Украиной и Россией, но и между Европой и Россией", заявил министр.
В то же время Маас подчеркнул, что в этом взаимопонимании не будет особого немецкого подхода, и заверил, что Германия готова развивать "европейский подход в отношении России" и не намерена действовать "через головы" своих соседей.
По словам Мааса, Германия для многих стран является мостом между Востоком и Западом.
Немецкая Daimler Truck выкупила 15% акций "КамАЗ".
Прямая инвестиция в завод, производящий военную технику принимающую участие в войне на территории Украины.
Но для тех кто понимает в экономике очевидно что в мы уже проиграли экономическую войну с кацапстаном изза коррупции и медленности реформ в частности, инвестиционной непривлекательности в целом. Первопричиной чего убогость мировозренния у уровня образования неселения, немцы в этом не виноваты, нехрен сопли жевать было.
а вместо реальной помощи от вас, мы получаем регулярную озабоченность..
спасибо вам, герр Мудак!
ЗЫ. кстати Грузия до сих пор "благодарит" Штанмаера за мирный план по утрате своих суверенных территорий.. Просто в Германии не считается постыдным(аморальным), когда ведущий немецкий политик "снимается в русском хард-порно".. Например, герр Шрёдер просто мастер ануслингуса и глубоких заглотов..
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Нет,это не у ваших дверей война,у ваших дверей газ и экономическая целесообразность.
Вы ещё заплатите настоящую цену за свою хитрожопость.