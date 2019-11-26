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 Политика Украины
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 К законопроекту на пять страниц о ликвидации "площадок Яценко" зарегистрировано уже 1004 поправки. Это саботаж, - нардеп Железняк

Процесс рассмотрения законопроекта №2047-д о ликвидации так называемых "площадок Яценко" пытаются затянуть. К документу на пять страниц зарегистрировано уже 1004 поправки.

Об этом сообщает нардеп от "Голоса" Яросла Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Некоторые депутаты подали более 100 поправок каждый: больше всего поправок от депутатов "Оппозиционной платформы - За жизнь" - 407 поправок, и депутатов "Европейской солидарности" - 247", - рассказал нардеп.

По его словам, сейчас важно остановить саботаж и противодействие.

"Сначала законопроект не хотели принимать на комитете, далее - не хотели включать в повестку дня. Мы планировали сразу принять законопроект за основу и в целом, но некоторые коллеги требовали только за основу. Сейчас мы видим более 1000 поправок, которые депутаты сознательно требуют рассматривать отдельно, чтобы затянуть процесс. Затягивание голосования - это ежедневная прибыль конкретных людей, стоящих за этой коррупционной схемой", - написал Железняк.

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"Наша фракция на согласительном совете в понедельник, 2 декабря, будет настаивать на включении законопроекта 2047-д в повестку дня", - уточнил он.

Напомним, законопроект №2047-д предусматривает, что продавцы недвижимости смогут получить доступ к модулю Фонда госимущества, позволяющему оценить стоимость квартиры. Такой доступ будет стоить всего 51 гривню. Сейчас за каждую услугу площадок-посредников в оценке имущества продавцы платят по 1800 гривен.

По данным СМИ, ежегодно в Украине проводится примерно 500−700 тыс. сделок, что приносит собственникам площадок не менее 1 млрд грн, подсчитал председатель правления Украинского общества оценщиков Алексей Амфитеатров. "Это значит, что каждый день они получают около 4 млн грн. Причем, эти средства не идут в бюджет", - говорит он.

Источник: https://censor.net.ua/n3161834
 
 
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Грязные доллары в конвертах депутаты отрабатывают не жалея сил.
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петя і мертвечук - головні друзі яценка
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Больше всего поправок от депутатов "Оппозиционной платформы - За жизнь" - 407 поправок, и депутатов "Европейской солидарности" - 247



Это союзная оппозиция в Раде.
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ПЕСики вместе "За Жиддя" лоббируют грабеж граждан Украины в пользу Тоши Яценко?
И не удивительно - ведь Тоша Яценко эти свои прокладки создал при большинстве БПП+НФ...
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ходит слух, что платят по 1000 баксов за спамовый законопроект в три строчки..
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як там кацапи кажуть: нє митЙОм так катаньЙЕм.
Атож, гроші від яценка взяли, а повертати не хочеться. Бо більше ніхто не повірить К законопроекту на пять страниц о ликвидации "площадок Яценко" зарегистрировано уже 1004 поправки. Это саботаж, - нардеп Железняк - Цензор.НЕТ 5762
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В целом это бесполезное деяние, что создание площадок, что их ликвидация. В смысле государству одни убытки, пользы 0. Прибыль Яценка и ко.
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А как ты хотел, чувачек? Думал, что вы сможете быстренько все разрулить и захапать?
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