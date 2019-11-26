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 Политика Украины
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Все про:Газ (9187) газовые переговоры (987) Газпром (2943) Россия (74365) субсидия (519) Алексей Оржель (25)

 Скидка на газ в случае прямых поставок из РФ будет направляться на субсидии, - Оржель

Кабинет министров может разработать механизм, согласно которому потенциальные скидки на газ российского "Газпрома" при вероятных прямых поставках в Украину с 2020 года будут "изыматься", сообщил глава Министерства энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

По его словам, ресурс будет предлагаться конечным потребителям по рыночной цене, а разница между ней и ценой со скидкой, предложенной "Газпромом", будет направляться на реализацию социально важных мероприятий, в том числе на субсидирование незащищенных потребителей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если мы будем иметь сниженную цену, – потенциально возможно, что у нас будут прямые поставки со скидкой с востока, – мы будем стараться забирать эту скидку, выдавать в рынок рыночную цену, а саму скидку использовать через бюджет или через какие-либо другие инструменты для покрытия субсидий или другие социально важные мероприятия", – сказал Оржель в ходе презентации запланированных на 2019-2020 гг. изменений в сфере энергетики и экологии "To do list" в Киеве в понедельник.

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В то же время министр не стал вдаваться в подробности такого плана, а также возможные механизмы его реализации.

Как сообщалось, ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" высказал мнение о том, что российский "Газпром" с 1 января 2020 года может начать прямые поставки газа украинским потребителям в случае подписания договоров о присоединении по европейским правилам.

Источник: https://censor.net.ua/n3161833
 
 
 Топ комментарии
 
Т.е. Путин будет платить субсидии.
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Всё возвращается к временам Януковича.
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а ще вчора, це мудило, казало, що у випадку відновлення контракту на газ з парашею, Україна отримає рекордно низьку ціну.....
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)) такой себе психологический приём олохивания ещё неолошенных -"ониженашабратия дающяя"
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так шо? будем низко кланятся путину за субсидии? докерувались
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Прямые поставки газа в Украину из РФ - можно забыть о санкциях со стороны Европы .
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да мне то что до санкций? санкции есть а поток 2 в следующем году будет
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Лично от тебя ничего хорошего не зависит . Не переживай .
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так смысл? при нерыночных зарплатах и пенсиях- все равно вх у ярят газ по европейским ценам, скидочку куда? знаем за 30 лет, появятся еще пару миллиардеров
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Подробнее про "европейские" цены на газ в Украине можешь?
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"выдавать в рынок рыночную цену" - вот весь смысл.
"рынок" - он такой. Монополист выдает в рынок рыночную цену.

Преображенский: Если вы заботитесь о своём пищеварении - мой добрый совет: не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет.
Борменталь: Гм… Да ведь других нет.
Преображенский: Вот никаких и не читайте.
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Всё возвращается к временам Януковича.
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при яныке такого беспредела не было)
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кого уговаривают? себя или нас? все ж уже порешалось? или нет?
и кто теперь барыга, зарабатывающий на войне и руцком газе ?
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СКОРО БУДЕТ КРОВАВЫЙ ГАЗ - НО ВЫ ЗЕБИЛЫ - ЭТОГО НЕ ПОЧУСТВУЕТЕ (пардон шо пишу вам)
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Готовят лохотрон ,к сдаче наших интересов по газу.Откажутся от штрафа в 3 миллиарда ,ради дешёвого парашинского газа ! Все к этому идет!!
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это не страна, это еще раз повод для путина сказать- недострана
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Какие нахрен субсидии, ты же только вчера говорил о рекордно низких ценах для населения в случае прямых поставок, снизьте тарифы и ненужны никакие субсидии.
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по моему уже последнему дураку дошло что СУБСИДИИ ЭТО ПРОСТО НОВАЯ СХЕМА РАСПИЛА!! так что ЛОХИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ!!
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ГЛАВНЫЙ БАНДИТ В СТРАНЕ САМА ВЛАСТЬ! ЛОХОВ БУДУТ СТРИЧЬ ДО ПОСЛЕДНЕГО ЛОХА! ПОКА ВСЕ НЕ РАЗБЕГУТСЯ!!
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клован готовит капитуляцию....постепенно нас готовят к дружбе с пуйловской расеей.
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как всегда мы сами заплатим за субсидию соседа, который исхитрился её получить ))
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до этого хоть гордиться можно было страной - или поспоришь?
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не знаю. я горжусь своей страной, как-бы плохо там ни было. а лживый постулат про весь мир с нами опровергал ещё в 14-м.
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И ДАЖЕ ТУТ ВАС ЗЕБИЛЫ КИНУЛИ - ПЛАТИТЕ И НЕ ЗЕБИЛЬТЕ БОЛЬШЕ))))
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да знаю я рецепт - в Африки мне показали ,ели отбился шоб не побывать)) - но в Украине уголовный кодекс - против)))
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Зе предатели не нужны никакие субсидии и не нужен газ от агрессора. Подымайте дол..бы зарплату и пенсии населению, а не разводите коррупцию в газовой сфере и субсидиях
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дуже дорого Уераїні обходиться дешевий рассейський газ!
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нацюцюрники, ви вже все "порєшалі" з ***********?
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_Возврат в трясину рускава мира и сдачу на произвол людоедов местные предатели завёртывают для будущего мяса в красивую, яркую обёртку. Суки!
Скидка на газ в случае прямых поставок из РФ будет направляться на субсидии, - Оржель - Цензор.НЕТ 3955
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Почали загравати із люмпенами... Важко зраджувати батьківщину, без підтримки маргіналів ніяк...
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Зебіли, коли в Тайоженний союз вступаємо?
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Пол года назад где-то. А то и раньше...
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Скидка на газ в случае прямых поставок из РФ будет направляться на субсидии....и всё халявное (советское )население юго востока Украины,будет приветствовать российских утеплителей,расчёт кремлёвского ХФюрера правильный для московской Орды.
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ЗеДятлы, скажите, какова вероятность того, что из деньги уплаченные напрямую Параше, за газ, там не изготовят пулю или снаряд, не важно, и какова вероятность того, что этой пулеё, или снарядом будет убит сын вашего соседа? И второй вопрос, вам же, ЗеДятлам - это не торговля на крови?
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А чем деньги заплаченные Словакией отличаются от денег напрямую, или на них нельзя изготовить снаряд.
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Ежели вы, Паша, сами этого не понимаете, то, как вам, морально убогому, это пояснить? Скидка на газ в случае прямых поставок из РФ будет направляться на субсидии, - Оржель - Цензор.НЕТ 2361
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"Потенциальные скидки на газ российского "Газпрома" при вероятных прямых поставках в Украину с 2020 года будут "изыматься".

Прямые поставки газа из Мордора - это сдача Украины агрессору. "Потенциальные скидки" - ДБ...
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Так открыто еще ни одни собирались воровать. Фирмы какие-то создавали, еще что-то придумывали, а ведь можно было просто взять и продавать внутри по большей цене и пилить разницу.
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Т.е. деньги от "дешевого" газа, будут кинуты на проедание люмпенам?
Привет совок.
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Скидки вже проходили. Заплатили за них Кримом. Чим тепер заплатимо?
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Очередная разводка для лохов.
"Молочные реки и кисельные берега..." - от партии "суто непорозуміння" уже видели Скидка на газ в случае прямых поставок из РФ будет направляться на субсидии, - Оржель - Цензор.НЕТ 2204 . . Осталось только "путлеровский сыр" в мышеловка попробовать Скидка на газ в случае прямых поставок из РФ будет направляться на субсидии, - Оржель - Цензор.НЕТ 7805 Только вместо реального сыра обещанные субсидии

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Утром мы ***** побеждаем в войне, вечер просим у него газ.
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потенциальные скидки на газ российского "Газпрома" при вероятных прямых поставках...

То есть вопрос уже решен.... И что клоун сдал за это?
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Ёще один предатель Украины закукарекал на информационном просторе, со всеми признаками сдачи страны агрессору под фамилией оржель! А почитайте внимательно воровскую схему, которую он предлагает внедрить! Вместо того, чтобы просто понизить цену на газ для населения, он сначала эту маржу украдёт, а потом "возможно, частично" вернёт через систему субсидий! По моему оржель в этом вопросе переплюнул даже саму Ю. Тимошеко!
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Продадим Украину за скидку на газ! Да , зебилы? Вы ж так страдали при Порошенко! Теперь точно зажируете, как при Януковиче)
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ОТОЖ
ЗА РАХУНОК ПРАЦЮЮЧОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ БУДУТЬ УТРИМУВАТИСЯ НЕРОБИ, АБО УХИЛЯНТИ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ, АБО ТІ ХТО ОТРИМУЄ ГРОШІ В КОНВЕРТАХ, АБО ТІ ХТО ПРАЦЮЄ ЗА КОРДОНОМ А ПО ДУКУМЕНТАМ БЕЗРОБІТНИЙ....
МИ ЩО ЗНОВУ В СОВОК ПОВЕРТАЄМОСЯ ???
ТІЛЬКИ НЕ ТРЕБА 3.14ЗДІТИ МЕНІ ЩО Я БЛА..БЛА..БЛА..Я ПРАЦЮЮЧІЙ ПЕНСІОНЕР, ІНВАЛІД 2 ГРУПИ, НЕ ОТРИМУЮ БО НЕ БАЖАЮ ПЕНСІІ ЗА СТАНОМ ЗДОРОВ'Я, ПРАЦЮЮ І ПЛАЧУ ПОДАТКИ, АБИ ТІЛЬКИ НЕ ПРОДАТИ КРАЇНУ КЛЯТИМ МОСКАЛЯМ, А В ЧЕРВНІ 2014 ЩЕ ТРОШКИ І ПОВОЮВАВ, ДО ПОРАНЕННЯ !!
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