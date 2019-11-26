 Скидка на газ в случае прямых поставок из РФ будет направляться на субсидии, - Оржель

По его словам, ресурс будет предлагаться конечным потребителям по рыночной цене, а разница между ней и ценой со скидкой, предложенной "Газпромом", будет направляться на реализацию социально важных мероприятий, в том числе на субсидирование незащищенных потребителей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если мы будем иметь сниженную цену, – потенциально возможно, что у нас будут прямые поставки со скидкой с востока, – мы будем стараться забирать эту скидку, выдавать в рынок рыночную цену, а саму скидку использовать через бюджет или через какие-либо другие инструменты для покрытия субсидий или другие социально важные мероприятия", – сказал Оржель в ходе презентации запланированных на 2019-2020 гг. изменений в сфере энергетики и экологии "To do list" в Киеве в понедельник.

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В то же время министр не стал вдаваться в подробности такого плана, а также возможные механизмы его реализации.

Как сообщалось, ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" высказал мнение о том, что российский "Газпром" с 1 января 2020 года может начать прямые поставки газа украинским потребителям в случае подписания договоров о присоединении по европейским правилам.