 Скидка на газ в случае прямых поставок из РФ будет направляться на субсидии, - Оржель

По его словам, ресурс будет предлагаться конечным потребителям по рыночной цене, а разница между ней и ценой со скидкой, предложенной "Газпромом", будет направляться на реализацию социально важных мероприятий, в том числе на субсидирование незащищенных потребителей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Если мы будем иметь сниженную цену, – потенциально возможно, что у нас будут прямые поставки со скидкой с востока, – мы будем стараться забирать эту скидку, выдавать в рынок рыночную цену, а саму скидку использовать через бюджет или через какие-либо другие инструменты для покрытия субсидий или другие социально важные мероприятия", – сказал Оржель в ходе презентации запланированных на 2019-2020 гг. изменений в сфере энергетики и экологии "To do list" в Киеве в понедельник.
В то же время министр не стал вдаваться в подробности такого плана, а также возможные механизмы его реализации.
Как сообщалось, ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" высказал мнение о том, что российский "Газпром" с 1 января 2020 года может начать прямые поставки газа украинским потребителям в случае подписания договоров о присоединении по европейским правилам.
"рынок" - он такой. Монополист выдает в рынок рыночную цену.
Преображенский: Если вы заботитесь о своём пищеварении - мой добрый совет: не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет.
Борменталь: Гм… Да ведь других нет.
Преображенский: Вот никаких и не читайте.
и кто теперь барыга, зарабатывающий на войне и руцком газе ?
Прямые поставки газа из Мордора - это сдача Украины агрессору. "Потенциальные скидки" - ДБ...
Привет совок.
"Молочные реки и кисельные берега..." - от партии "суто непорозуміння" уже видели . . Осталось только "путлеровский сыр" в мышеловка попробовать Только вместо реального сыра обещанные субсидии
То есть вопрос уже решен.... И что клоун сдал за это?
ЗА РАХУНОК ПРАЦЮЮЧОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ БУДУТЬ УТРИМУВАТИСЯ НЕРОБИ, АБО УХИЛЯНТИ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ, АБО ТІ ХТО ОТРИМУЄ ГРОШІ В КОНВЕРТАХ, АБО ТІ ХТО ПРАЦЮЄ ЗА КОРДОНОМ А ПО ДУКУМЕНТАМ БЕЗРОБІТНИЙ....
МИ ЩО ЗНОВУ В СОВОК ПОВЕРТАЄМОСЯ ???
ТІЛЬКИ НЕ ТРЕБА 3.14ЗДІТИ МЕНІ ЩО Я БЛА..БЛА..БЛА..Я ПРАЦЮЮЧІЙ ПЕНСІОНЕР, ІНВАЛІД 2 ГРУПИ, НЕ ОТРИМУЮ БО НЕ БАЖАЮ ПЕНСІІ ЗА СТАНОМ ЗДОРОВ'Я, ПРАЦЮЮ І ПЛАЧУ ПОДАТКИ, АБИ ТІЛЬКИ НЕ ПРОДАТИ КРАЇНУ КЛЯТИМ МОСКАЛЯМ, А В ЧЕРВНІ 2014 ЩЕ ТРОШКИ І ПОВОЮВАВ, ДО ПОРАНЕННЯ !!