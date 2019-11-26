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 Политика Украины
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 Мы обсудили с Путиным возврат всего, что было на кораблях, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным поднял вопрос возврата всего недостающего на вернувшихся в Украину военных кораблях.

Об этом Зеленский сказал на брифинге 26 ноября в Таллинне после встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, передает Цензор.НЕТ  со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"Мы довольны, что к нам вернулись наши корабли. Сначала, вы знаете, что вернулись политзаключенные и моряки. Но мы обсудили, что нет всего технического оборудования, которое было. Мы проговорили с президентом (Путиным. - Ред.), чтобы Россия вернула нам всё, что было до этого, но можно и больше. Но хотя бы наше", - отметил президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел телефонную беседу с Путиным

Напомним, 18 ноября 2019 года командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", захваченные Россией, начали движение в направлении материковой Украины. По данным командующего ВМС ВС Украины Игоря Воронченко, "россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы"

Позже бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал документ, в котором указан перечень повреждений и украденного имущества на украинских кораблях "Никополь", "Бердянск" и буксире "Яны Капу".

Источник: https://censor.net.ua/n3161832
 
 
 Топ комментарии
 
Та закройте рот этому дураку....
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Один требовал возврата территорий, второй унитазов. Гребаный стыд.
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и куда Хуйло тебя послало ?
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Послало встречать 20 трусов небрившись. Мы обсудили с Путиным возврат всего, что было на кораблях, - Зеленский - Цензор.НЕТ 637
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тсс... єто же вопросы государственного значения и уровня Президента Украины!
на кону унитазы, как Вы не понимаете...
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Без рта он ничто, это его главный мужской орган.
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не бзди, трусы и унитазы тебе вернут, чтобы зебилье возликовало
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стенограмму разговора с пуйлом в студию....или слабо клован?
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Вы с ним еще подружитесь!!!!
( надеюсь у меня просто шутки дебильные)
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Один требовал возврата территорий, второй унитазов. Гребаный стыд.
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Кто тут просил унитазы ? Видите сказали вернут ! кстати у меня в Донецке 2 лишних есть - петяботы каму?))
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Жесть. Раша отхватила кусок территории Украины и хочет отхватить еще больше, а он возврат 20 пар б/у трусов с Пукиным обсудил и гордится.
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Спектакль. Настоящее действо идёт за кулисами.
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Труселя,труселя Фофан не забудь,щоб віддав!
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Это главное!
И унитазы чтобы вернули, все, до последнего стульчака!
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"...но можно и больше..."

Реально есть кто-то, кто поверит, что шмаркля могла так сказать *****?

Да кроме униженного выпрашивания "ну отдайте, ладимладимыч, а то этим скотам не нравятся что корабли разобранные и рейтинг валиться" там не могло ничего другого звучать.

ПыСы. А вдруг "*****, даю тебе 24 часа!"? Ага.
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на свете нет ужаснее напасти,
чем идиот, дорвавшийся до власти (с)
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Унитазы вернут когда?
К какому числу?
И кто принимать будет?
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Наверно важнее всего вернуть американские радиостанции. Я смотрел список остального оборудования, вроде все можно купить в интернет-магазине.
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в том то и весь цирк...
что просят унитазы и труселя, а не навигационное и прочее оборудование, не оружие, документы и карты...
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И кроватей не дам, и умывальников. Полыхаев.
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старая известная фраза: "Галантерейщик и кардинал это сила", теперь звучит по новому:
"Клоун и диктатор это лютый пипец"
Мы обсудили с Путиным возврат всего, что было на кораблях, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5171
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..."Но хотя бы наше" . Наше - это Крым и Донбасс , а не только оборудование и унитазы .
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Звонит Зеленский Путину:
Владимир Владимирович, вы ж поснимали с наших кораблей приборы. Прошу вернуть.
Путин: Конечно вернем. (ложит трубку)
Путин - Пескову: Дима, у нас есть те приборы, с украинских лодок? Не знаешь что за приборы? Отправь им баржу списанного корабельного оборудования.
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"...вернула нам всё, что было до этого, но можно и больше. Но хотя бы наше". Речь, достойная истинного лидера нации, мля.
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Со сцены- смешно, с трибуны- позорно.
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И что вы собираетесь делать с тем металлоломом который получите от россиии? За те деньги ,что потратите на возврат металлолома можно было бы оснастить десяток таких катеров новым вооружением и оборудованием!
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Хорошо хоть презики о лушпаек семечных не тратили деньги на переговоры.
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МОНІКА ЗЕЛЕНСЬКИ СКРОМНИЧАЄ !!!!
ЯКЕ ТАМ ОБСУДИЛА ???.
ТАК І КАЖИ, - ВІДСМОКТАЛА З ПРОГЛОТОМ УСІ ТЕМИ !!!
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Не буду спрашивать у нормальных людей...
Найдется хоть один зебил, который верит в то, что Унитазия признает, что она свинтила толчки и вернет их? Мы обсудили с Путиным возврат всего, что было на кораблях, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5777
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хер з тими унітазами, ти за війська на тереиторії України кацапські розмовляй, та помолись ***** не за Кулібу та цого дітей, а за поранених хлопців в шпиталях!
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Скамейку в станице Луганской скоммуниздили, это мы понимаем, надо помочь материально малым народам, борющимся за независимость с "биндерами".
То унитазы с кораблей пусть вернут, в Крыму они все равно не нужны, там воды нет, смывать нечем.
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Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою ***** с ********** говорит (с)
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Кастрюлеголовыми) А ще укропами, а еще...
Теперь они унитазоголовые? Есть варианты и посмешнее)
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В обмін на якесь обладнання,Україна і далі буде йти на поступки московитам.
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Все говорили, что Путин будет спекулировать Донбассом, чтобы Крым не возвращать. Щас! Оказалось, что дело то в трусах и унитазах! Неужели договорились? Крым - им, унитазы - нам? Правильно. Если есть унитазы, то по сути и трусы то уже и не надо Мы обсудили с Путиным возврат всего, что было на кораблях, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9906 )). Так что... Уговор - дороже... (здесь вариаций масса). Мы обсудили с Путиным возврат всего, что было на кораблях, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9466
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Когда уже ЭТО прекратится с этим президентом. Ну каждый же день... Ну что ты там обговаривал? Унитазы??? Там рации США современные утянули, так их хрен вернут. И он считает это достойным поступком. Окружил себя олигархами - достойно, вставать в позу перед ху*лом - достойно, грубить волонтером и воинам - достойно, игнорировать акции и митинги - достойно. СН, Труба, Рябошапка - достойные люди. А еще ты устал от негатива от недостойного тебя народа. И он нам грозит раз в неделю видосики свои выкладывать... Спасибо, нам хватает.
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Путин вернет пару унитазов, и зебилы потом неделю будут вопить о небывалой и выдающейся победе Зеленского.
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нова стратегема: ...сидіти на березі ріки та чекати поки ворог відпустить вкрадені унітази... (заСуньЦзи) Ми обговорили з Путіним повернення всього, що було на кораблях, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5005
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Яка ганьба. Жеріть тепер, хохлобидло. Унітази вам повернуть. блаЗЄнський домовився Мы обсудили с Путиным возврат всего, что было на кораблях, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7900
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Повернення двох унітазів, та ще й з самого логова ворога, це вам не хухри мухри. Це ПЕРЕМОГА! Потрібно про це серіал зняти. Я вже й постер підібрав для нього...
Ми обговорили з Путіним повернення всього, що було на кораблях, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1004
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Дурень. решай, как Крым и Донбасс возвращать, а не чьими-то трусами озаботился.
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Нагадаю, як "горді" лохи, та кацапські тролі звинувачували Пороха в тому, що він просить по світу допомоги Україні. "Наклянчив" американських "Джавелінів", безкоштовно. А ось велічайший рішуче, по - чоловічому, домовився про повернення наших же унітазів і зотлілих труселів
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про 20 б/у трусів не забув??? Боже, як же стидно за це... президент
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это нонсенс..... звонить агрессору дабы тот унитазы вернул... такого позора Украина еще не знала.... Вместо того, чтобы как-то это обыграть, высмеять, выставить россиян идиотами и опозорить на весь мир, оно берёт и позорит НАС на весь мир и при этом по словам сивоши мы должны еще и извиниться......
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Ты только подпиши федерализацию, Путин тебе два лишних унитаза подарит
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Угу, це твій рівень, і ***** теж, гальюни обговорювати...
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Какую область отдадим за унитазы решили?
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Ты только подпиши федерализацию, Путин тебе два лишних унитаза подарит
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шмаркля хоч три унiтази верне в краiну...
це майже все з корисного, що воно зробило за пiвроку...
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Вован, за три миллиарда можно построить авианосец, если ты, дерьмо, газовый арбитраж променяешь на поношенные трусы, готовься к Йолке, мудень!
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Ще на аналізи би ***** розкрутив - ото би молодець був...)
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У нарика ЗЕ только одна своя лаборатория, в которую он пожет пописять не спалившись, а на ***** вся мельдониевая промышленность Роиси работает.

Так что без шансов.
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по лицю добре видно, що справжній українець...

Ми обговорили з Путіним повернення всього, що було на кораблях, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8348
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давай, Вова! требуй санкций с Макрона за невозврат б/у труселей! Д.Б.
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Навіть бронекатери вже не будуєм, все стало нах.
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Никак не могла понять я глубинного интереса россиян к унитазам.
И в ЛДНР они их скоммуниздили, и с кораблей украинских тоже.
Вечное упоминание россиянами на форумах "украинцев, которые в Европах унитазы моют" вгоняло меня в ступор, потому что "унитазы моют" то есть убирают места общественного пользования в офисных и прочих зданиях этнические группировки, это очень хорошо оплачиваемая работа, и получить это рабочие место очень непросто.
Откуда я это знаю?
Так я же все эти группы уборщиков лично видела, я уходила из офиса - а они приходили!
На мои вопросы о сакральности унитазов для россиян мне россияне на форумах ответа не давали. Но сегодня добрый человек в моей семье мне все объяснил.
"Все очень просто, следите за руками"(С): россияне - нация уголовников, а для уголовников, прошедших тюрьму, самое позорное место у параши. И они просто равняют парашу с унитазами общественных туалетов.
Просто нация уголовников.
Вот так, оказывается :просто открывался этот ларчик"(С)
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Я не Ванга, але мені здається, що це буде саме епічне повернення Зеленським страждальців до рідної землі, за весь час його каденції!
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Капитулянт объясняет лохторату, что он с плешфюрером на равных и с РФ можно договориться - пленных обменяли, катера отдали и 20 автоматов отдадут и унитазы...
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Цікаво, а унітази блаЗЄнський також зустрічатиме? І фотографуватиметься? Буде транслюватися все наживо?
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И позвонил гидрант путину
И сказал гидрант:
Владимир Владимирович!
Я какать хочу!
Что, что-переспросил Путин.
Я какать хочу, верните унитазы!
Так и установился межправительственный диалог с Россией.
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