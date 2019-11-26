 Мы обсудили с Путиным возврат всего, что было на кораблях, - Зеленский

Об этом Зеленский сказал на брифинге 26 ноября в Таллинне после встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".
"Мы довольны, что к нам вернулись наши корабли. Сначала, вы знаете, что вернулись политзаключенные и моряки. Но мы обсудили, что нет всего технического оборудования, которое было. Мы проговорили с президентом (Путиным. - Ред.), чтобы Россия вернула нам всё, что было до этого, но можно и больше. Но хотя бы наше", - отметил президент.
Напомним, 18 ноября 2019 года командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", захваченные Россией, начали движение в направлении материковой Украины. По данным командующего ВМС ВС Украины Игоря Воронченко, "россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы"
Позже бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал документ, в котором указан перечень повреждений и украденного имущества на украинских кораблях "Никополь", "Бердянск" и буксире "Яны Капу".
на кону унитазы, как Вы не понимаете...
( надеюсь у меня просто шутки дебильные)
И унитазы чтобы вернули, все, до последнего стульчака!
Реально есть кто-то, кто поверит, что шмаркля могла так сказать *****?
Да кроме униженного выпрашивания "ну отдайте, ладимладимыч, а то этим скотам не нравятся что корабли разобранные и рейтинг валиться" там не могло ничего другого звучать.
ПыСы. А вдруг "*****, даю тебе 24 часа!"? Ага.
чем идиот, дорвавшийся до власти (с)
К какому числу?
И кто принимать будет?
что просят унитазы и труселя, а не навигационное и прочее оборудование, не оружие, документы и карты...
"Клоун и диктатор это лютый пипец"
Владимир Владимирович, вы ж поснимали с наших кораблей приборы. Прошу вернуть.
Путин: Конечно вернем. (ложит трубку)
Путин - Пескову: Дима, у нас есть те приборы, с украинских лодок? Не знаешь что за приборы? Отправь им баржу списанного корабельного оборудования.
ЯКЕ ТАМ ОБСУДИЛА ???.
ТАК І КАЖИ, - ВІДСМОКТАЛА З ПРОГЛОТОМ УСІ ТЕМИ !!!
Найдется хоть один зебил, который верит в то, что Унитазия признает, что она свинтила толчки и вернет их?
То унитазы с кораблей пусть вернут, в Крыму они все равно не нужны, там воды нет, смывать нечем.
И з
везда с звездою***** с ********** говорит (с)
Теперь они унитазоголовые? Есть варианты и посмешнее)
Лишних унитазов не бывает!
це майже все з корисного, що воно зробило за пiвроку...
Так что без шансов.
И в ЛДНР они их скоммуниздили, и с кораблей украинских тоже.
Вечное упоминание россиянами на форумах "украинцев, которые в Европах унитазы моют" вгоняло меня в ступор, потому что "унитазы моют" то есть убирают места общественного пользования в офисных и прочих зданиях этнические группировки, это очень хорошо оплачиваемая работа, и получить это рабочие место очень непросто.
Откуда я это знаю?
Так я же все эти группы уборщиков лично видела, я уходила из офиса - а они приходили!
На мои вопросы о сакральности унитазов для россиян мне россияне на форумах ответа не давали. Но сегодня добрый человек в моей семье мне все объяснил.
"Все очень просто, следите за руками"(С): россияне - нация уголовников, а для уголовников, прошедших тюрьму, самое позорное место у параши. И они просто равняют парашу с унитазами общественных туалетов.
Просто нация уголовников.
Вот так, оказывается :просто открывался этот ларчик"(С)
И сказал гидрант:
Владимир Владимирович!
Я какать хочу!
Что, что-переспросил Путин.
Я какать хочу, верните унитазы!
Так и установился межправительственный диалог с Россией.