 769 прокуроров вышли в финал переаттестации: отсеялось 26 человек. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ, информирует Цензор.НЕТ.

"По результатам экзамена 769 прокуроров набрали необходимые 93 и более баллов. Они будут допущены к следующему этапу - собеседованию с проверкой на добропорядочность и выполнением практического упражнения. По его результатам кадровая комиссия примет решение об успешном или неуспешном прохождении аттестации прокурором", - говорится в сообщении.

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