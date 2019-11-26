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 Политика Украины
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 Необходимо договориться о подписании нового долгосрочного транзитного газового договора с РФ, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что необходимо договориться о подписании нового долгосрочного транзитного договора о транзите российского газа в Европу через Украину, в чем заинтересованы все стороны: Украина, РФ и ЕС.

Об этом он сказал на брифинге во вторник в Таллинне после встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы обсуждали вопрос (в телефонном разговоре с Путиным в понедельник. - Ред.), что заканчивается год, и нам нужно всем договориться о подписании нового долгосрочного газового договора, транзитного договора. Для нас это является приоритетом, и не только для Украины, это энергетическая безопасность для всей Европы", - сказал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" настаивает на новом транзитном контракте с "Газпромом" по европейским правилам, - Витренко

Источник: https://censor.net.ua/n3161829
 
   
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Ну вот и поперли новые реформы - новый газовый договор, новая зима, новая Йолка, новый Дед Мороз. А до этого все было старое.
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Зеленський робить помилку, він думає що росія буде виконувати якісь договори! Взагалі говорити вголос про якісь домовленості з путіним - це вже програш! Потрібно припинити транзит російського газу через Україну і качати в ЄС тільки туркменський газ! Україна має зайняти позицію що через українську ГТС в Європу йде виключно середньоазійський газ, а не російський, щоб путін не заробляв на продажі газу який йде через українську ГТС!
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а перед вторым туром ты пел противоположное
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порошенко активно торгував з путіним і навіть приймав участь в будівництві Керченського мосту своїми російськими підприємствами, тому те що порошенка усунули від влади це вже перемога!
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как то незаметно было чтобы Порошенко торговал, особенно строил мост... Проснись от своих выдуманных хотелок....
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Яц це було непомітно, якщо блокаду залізниць прийшлось влаштовувати щоб зупинити торгівлю порошенка з путіним? А для будівництва мосту порошенко продавав свої будматеріали зі своїх російських кар'єрів.
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У порошенко достатньо іншої російської власності, він же олігарх, вони з косюком тільки агрохолдинг в росії мали на 300 тис. гектарів.
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а це нічо, що Туркменістан не продасть нам газ? бо ця країна по довгостроковому контракту продає все Газпрому.
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Газпром вже зірвав цей контракт, відмовився викупляти весь газ у Туркменістану і Туркменістан припинив дію цього контракту, тому ми можемо купляти в Туркменістану газ і транспортувати його до України через росію.
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то кому ж зараз Туркменістан продає свій газ?
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в Китай, але там ціна дуже низька і Туркменістану невигідно туди продавати!
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Через что ты собрался качать туркменский газ интересно, для этого нужно как минимум разрешение рашки на транзит по трубам Газпрома.
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Ну ось про транзит туркменського газу по території росії до кордонів України і потрібно вести переговори, а не про транзит російського газу! Російський газ має бути назавжди виключений з української ГТС!
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Рашка и так покупает туркменский газ и продает в ЕС, Да и обьемы там не такие и большие.
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росія почала купляти туркменський газ але смішними обсягами 1-2 млрд куб.м і за низькою ціною, тому Туркменістан залюбки продасть свій газ Україні ніж росії та Китаю!
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Ага. а они прямо так возьмут и согласятся на переговоры по транзитуНеобхідно домовитися про підписання нового довгострокового транзитного газового договору з РФ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3011
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Так Україна має заявити власну позицію, що ми хочемо отримати середньоазійський газ транзитом через росію, ми не хочемо качати в ЄС російський газ! Ми ж навіть цього поки що не зробили! Там крім Туркменії ще є Узбекістан та Казакстан, які також можуть надати свій газ для транзиту в Україну та ЄС! Далі будуть розроблятись газові родовища Афганістану які також можуть приєднатись до цих поставок! росію потрібно викинути з газового ринку ЄС, щоб позбавити путіна фінансової можливості вести війну проти України і на це має бути направлена державна політика України! Жодного кубометру російського газу в ГТС України не має потрапляти!
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Ні. Лише на лейкоцитах. Він же "нЄ_барьіґа" Необходимо договориться о подписании нового долгосрочного транзитного газового договора с РФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9773
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Этот идиот пытается договорится с ******, пускай сгоняет в Ростов на практику...
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Ну вот и поперли новые реформы - новый газовый договор, новая зима, новая Йолка, новый Дед Мороз. А до этого все было старое.
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Скоро мы опять услышим, что "хохлы тырят наш газ"
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Пора вже відновлювати нормальні стосунки з Росією.
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Ви це дітям загиблих на війні з Росією запропонуйте.
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Андруша Смицький, іди на ікс-ігрек плюс й.
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Вот бы ты ещё долбоящер зелёный поняло то шо ты ляпнуло...
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3 лярда це, якраз стілки, скільки Україна отримає за транзит. Ні для кацапії, ні для України це, не великі гроші, аби поступатися принципами. Але, красти і нічого не робити хочеться і далі всім.
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Я про другие 3 лярда, которые рашка хочет забыть
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3 лярда - это чистые денежки, которые поступят в казну. От транзита Украина получает "чистыми" ну 20% = 600 миллионов в год, т.е. 3 лярда - это "прибыль" Украины за 5 лет.
ВОт такая математика.
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Ты что дурак? россия в этом никак не заинтересованна. Имбицил малохольный..
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а я бы не подписывал пока не освободят территорию и не компенсируют все!!!
и мамкам сыновей !!! А Это огромные средства!!!!
А нет = значит на х....й дровами топить будем!!!!
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"Договор в смартфоне", подкати, Вова, с идеей к Путину.
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Кстати, голосовавшие не за ЗЕ, а против бориги, а почему вас пеоестал волновать вопрос визового режима с рашкой?
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А почему ты решил, что голосовавших за Зе перестал волновать этот вопрос?
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Потому как раньше этим вопросом засирали все ветки форума, а ща тишина.
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Можете сделать аналогичную картинку с Порошенко.
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Так я и не прошу вас "подавать" что либо вашим коллегам порохоботам.
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А о чем думают избиратели Порошенко, которых (как и всех остальных граждан) его команда грабила пять лет, а теперь эти избиратели опять проголосовали за барыгу?
А вообще я вам советую побольше генерировать таких картинок. И советую распространять их всюду, где только можете. Пусть те граждане, которые проголосовали за Зеленского, убедятся в том, что не поддержать Порошенко - это было абсолютно правильное решение.
Вот эти дебильные картинки, а не его пафосный бред, показывают истинный уровень Петра Алексеевича и его настоящее отношение к гражданам Украины.
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ото ж и оно, шо остались надежды тока на эрэфию. а, в ней уже давно ждут ... с капканом.
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домовитися з ********* не вийде.
А якщо й вийде, то вони вже багато раз порушували чинні договори, і цей не стане виключенням.
Скоріш за все вони тебе, зєпісюн, поламають під свої умови.
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Молотов - Риббеннтроп 1939 года и,Штанымайер - Путлер 2019,найдите разницу? Необходимо договориться о подписании нового долгосрочного транзитного газового договора с РФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2582
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Северный поток 2 и Турецкий поток как достроят и запустят, так и срок «долгосрочного контракта» и выйдет. Ну и еще по мелочам- Ягал (Yugal) и пару интерконнекторов на Грецию, Молдавский ГП и на Италию
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Газова ломка? На які поступки підете аби отримати гроші від кремляді? Реально, 3 лярди для держави посеред Європи, розміром з Францію це, не великі гроші. Звичайно, якщо не красти все підряд.
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Необходимо договориться о подписании нового долгосрочного транзитного газового договора...

Когда вы говорите, Иван Васильевич, такое ощущение, что вы бредите.
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А каким боком елибоба суда клеиться?!!
Эти условия,еогда рашу поставили раком поперплики,и они ее трахнули б по полной!
А что зелает Моника? В жопу рашу поцелует,став на колени?!
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Поперлики - те,кого поперли 73% зебилоидов.
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Порохобот, вот эта вся грязь, которой ты и твои недоразвитые "коллеги", поливаете тех граждан, которые проголосовали за Зеленского, только вредит твоему работодателю Порошенко. Интересно, Петя действительно настолько глуп, что не в состоянии это понять или он просто бесится от того, что с треском пролетел на выборах, а вся эта порохоботская грязь в комментариях - проявление его мстительности и мелочности?
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Ахтунг Ахтунг,сиводня в концлагере РАБссия состоится дискотека,Сирия напала на Венесуэлу страшными бомбами
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Все, приговор смертельный зекретин себе уже подписал, тупой черт
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Да забудьте вы про 10 летний контракт, его не будет.
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Такое впечатление . что наш первый секретарь ЦК КПСС едет в Москву договариваться с представителями СЭВ о транзите газа Страна в которой на Красной площади лежит членин в мавзолее,а над ним царские российские флаги развиваются не может быть договорной страной,это какой то кошмар с участием Германии и Франции
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Порохоботы, где наша энергетическая независимость, которую мы должны были обрести за пять лет президентства Порошенко? Где налаженные поставки энергоносителей из других стран?
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А ми, придурку, по твоєму звідки брали енергоносії ці 5 років. Ты не очень Злой, ты очень Тупой.
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Во времена Майдана Ющенко я тут на цкезоре сообразил такое....
РАБссию уже не спасёт ни лифт ни вирталёт.
Как говорил Уинстон Чёрчилль в сентябре 1939 года,немцев я разобью,но поможет ли нам дохлый ссср? Необходимо договориться о подписании нового долгосрочного транзитного газового договора с РФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 162
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Пока детвора.Через год вернусь сюда опять,но в страну не дураков.... Необхідно домовитися про підписання нового довгострокового транзитного газового договору з РФ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3191
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вова, чючєло, а ти вже забув, що бандіт путін кожен день вбиває і каліче українців, починаючи з 2014р? хоча, як для слуги крємля, то воно всє правільно говоре.
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Вот только Нафтогаз уже сдает свои позиции и допускает заключение контракта на 1 год по европейским правилам.
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Соя до сих пор верит, что Украина юзает европейский газ? Шо интересно, порохобіты наотрез отказываются показать ту европейскую страну, в которой добыча голубого топлива увеличилась на объём, что потребляет Украина. Вероятно, этой инфой обладают тока рошеновские штабы от областных и выше.
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ЗЕ таки работает на Беню и Роисю, а не на Украину.
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Давно пора порезать эту трубу в хлам.
Кацапии не будет к 2022 году, распадется на 6 частей.
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Заработок на крови? Торговля с оккупантом? Почему война не названа войной? Необхідно домовитися про підписання нового довгострокового транзитного газового договору з РФ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9719
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"Зеля хочет в Ростов". Поїдеш Зеля, поїдеш, але не зразу, по частинам - спочатку руки, потім ноги, потім і все остальне.
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