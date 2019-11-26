 Необходимо договориться о подписании нового долгосрочного транзитного газового договора с РФ, - Зеленский

Об этом он сказал на брифинге во вторник в Таллинне после встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы обсуждали вопрос (в телефонном разговоре с Путиным в понедельник. - Ред.), что заканчивается год, и нам нужно всем договориться о подписании нового долгосрочного газового договора, транзитного договора. Для нас это является приоритетом, и не только для Украины, это энергетическая безопасность для всей Европы", - сказал Зеленский.

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