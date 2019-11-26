 Необходимо договориться о подписании нового долгосрочного транзитного газового договора с РФ, - Зеленский

Об этом он сказал на брифинге во вторник в Таллинне после встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы обсуждали вопрос (в телефонном разговоре с Путиным в понедельник. - Ред.), что заканчивается год, и нам нужно всем договориться о подписании нового долгосрочного газового договора, транзитного договора. Для нас это является приоритетом, и не только для Украины, это энергетическая безопасность для всей Европы", - сказал Зеленский.
езжай
ВОт такая математика.
и мамкам сыновей !!! А Это огромные средства!!!!
А нет = значит на х....й дровами топить будем!!!!
А вообще я вам советую побольше генерировать таких картинок. И советую распространять их всюду, где только можете. Пусть те граждане, которые проголосовали за Зеленского, убедятся в том, что не поддержать Порошенко - это было абсолютно правильное решение.
Вот эти дебильные картинки, а не его пафосный бред, показывают истинный уровень Петра Алексеевича и его настоящее отношение к гражданам Украины.
А якщо й вийде, то вони вже багато раз порушували чинні договори, і цей не стане виключенням.
Скоріш за все вони тебе, зєпісюн, поламають під свої умови.
Когда вы говорите,
Иван Васильевич, такое ощущение, что вы бредите.
Эти условия,еогда рашу поставили раком поперплики,и они ее трахнули б по полной!
А что зелает Моника? В жопу рашу поцелует,став на колени?!
РАБссию уже не спасёт ни лифт ни вирталёт.
Как говорил Уинстон Чёрчилль в сентябре 1939 года,немцев я разобью,но поможет ли нам дохлый ссср?
Кацапии не будет к 2022 году, распадется на 6 частей.