 Скончался диссидент, солагерник Стуса и Чорновила Михаил Хейфец

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

"Мы, украинцы, умели много выстрадать в концлагерях, но не сумели об этом написать. Благодаря еврею Хейфецу: до сих пор никто лучше о нас не написал", - сказал о нем политзаключенный "брежневских времен" Василий Овсиенко.

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Михаил Хейфец родился 18 января 1934 года в тогдашнем Ленинграде (теперь Санкт-Петербург). В 1955 году окончил там литературный факультет Педагогического института имени Герцена, некоторое время поработал учителем, а затем уже полностью сосредоточился на сочинительстве.



В 1973 написал предисловие "Иосиф Бродский и наше поколение" в 5-томном собрании сочинений Бродского, подготовленном для самиздата. Это предисловие стало главным эпизодом обвинения в так называемом "чисто-литературной деле КГБ".

В апреле 1974 г. был арестован за "клевету на советский строй", поскольку в предисловии выразил резкое осуждение вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию.

Хейфеца также обвинили в хранении литературного и правозащитного самиздата, статей и писем Петра Григоренко, Алексея Костерина, статьи Андрея Амальрика "Просуществует ли Советский Союз до 1984 года".

Обещали помиловать в обмен на публичное "раскаяние", но Хейфец отказался.

В сентябре 1974 года Хейфеца осудили за "антисоветскую агитацию и пропаганду" на четыре года лишения свободы в колонии строгого режима и два года ссылки.

В зоне сблизился с украинскими и армянскими политзаключенными, в частности с Зоряном Попадюком, Василием Стусом, Вячеславом Чорновилом, Николаем Руденко.

Участвовал в совместных протестных голодовках, в частности с требованиями признания лагерной администрацией "статуса политзаключенного" и освобождения Стуса из карцера. После голодания был брошен в карцер, где провел 40 суток.

Составил текст "Сообщения о борьбе политзаключенных в мордовских лагерях за статус политзаключенного", которое передали на волю.

Написал и передал на волю несколько книг, в частности, автобиографическое произведение "Место и время" о жизни в лагере и борьбе и "Русское поле" - сборник из трех интервью с политзаключенными, изданное на Западе.

В апреле 1978 года после завершения лагерного срока был этапирован в ссылку в Казахстан. Там продолжал правозащитную деятельность, поддерживая других политзаключенных, в частности, направил несколько протестов против суда в Украине над Василием Овсиенко.

Описал этап и ссылки в книге "Путешествие с Дубравлага в Ермак".

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В январе 1980 года освобожден из ссылки и эмигрировал в Израиль.

В своих книгах, написанных в лагере, а также в сборнике очерков "Украинские силуеты" и в журнальных публикациях описал своих солагерников - Василия Стуса, Вячеслава Чорновила, Николая Руденко, Зоряна Попадюка, Василия Овсиенко.