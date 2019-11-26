 Предстоящие переговоры "Нормандской четверки" будут ловушкой для Зеленского, - Сенцов

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылокй на "Интерфакс-Украина", об этом сказал Сенцов 26 ноября в Страсбурге на утренней встрече с отдельными депутатами Европейского парламента перед церемонией вручения премии Сахарова.
"Это будет ловушка для Зеленского, потому что благодаря своей миротворческой риторике Путин заводит его в ситуацию, из которой у него нет хорошего выхода. Зеленский хочет мира, говорит об этом и готов действовать. Путин же мира не хочет, к нему не готов, а лишь про это говорит", - отметил Сенцов.
Кроме того, он считает, что европейские лидеры, "уставшие от этого конфликта, будут рады этому примирению".
"Но оно не возможно, пока российские войска находятся на Донбассе и в оккупированном Крыму. Сдавать свои позиции Путин не намерен. Он пытается довести ситуацию до того, чтобы произошли на Донбассе выборы под его контролем, чтобы этих сепаратистов можно было бы легитимизировать", - сказал Сенцов.
Развивая свою мысль дальше, он утверждает, что после этих выборов Донбасс "официально будет Украиной, но на самом деле ничего не изменится".
"Сейчас он (Путин. - Ред.) управляет всем Донбассом, а затем с Донбасса он начнет управлять всей Украиной", - добавил Сенцов.
При этом он уверен, что это - ближайшая цель российского президента, "исходя из его глобальной стратегии контроля всех стран, которые находятся в его окружении, а также возможности влиять на всю мировую, прежде всего, европейскую политику, будучи мировым лидером с позиции силы".
"Поэтому я не верю в эти переговоры. В лучшем случае они закончатся ничем, в худшей ситуации Зеленскому придется поступиться интересами Украины, чего ему украинцы не простят", - заключил он.
Напомним, Сенцов был задержан в оккупированном Россией Крыму в 2014 году и обвинен в создании на территории полуострова террористического сообщества. Суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. Режиссер все обвинения отрицал.
7 сентября 2019 года Сенцов вместе с 34 украинцами вернулся в Киев в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и Россией.
Странно, правда?
Іцик озвучив пропозицію - 100 мільярдів баксів.
Тепер треба вийти на договірну ціну і узгодити графік проплат.
Зєєєля стане мультимільярдером, а України не стане!
Ви зробили це разом.
Зє! Радійте! Пишайтеся!
10% розумних уже задовбалися виправляти те, що накоїли 90% ідіотів. Половина з них поїхали за кордон, бо чи варто марнувати своє єдине життя у марному очікуванні тої миті, коли тупе бидло або порозумнішає або окАчуриться.
Їдуть навіть люди у яких все пучком, специ з зарплатами 25-35 тис. грн на 2/3 від цієї суми, аби лиш спробувати зачепитися. Дрібний бізнес кидає все і пробує відкритися у Словаччині, Румунії, навіть Болгарії. Куди завгодно!
Умница. Не ожидал такого трезвого взгляда на современные украинские и мировые реалии.
Очень точные характеристики дал.
Главное, что бы подписанные на саммите документы были максимально выгодны Украине.
Жду как минимум полного перехода ОРДЛО под контроль ВСУ, восстановления там украинских законов и только потом выборы. Зеля должен максимально продавить Путина и вернуть нашу территорию на наших же условиях! В противном случае усиление санкций и дальнейшая международная изоляция рашки.
Скільки Вам років?
Это просто можно рассказывать вместо анекдота.
вам это тоже стало трагической новостью?
він сам туди лізе, як сліпе теля у яму, тому що бенні пух вирішив дружити зі свинособацьким ***********.
А то мені здається що цей сєнцов "суне носа туди куди голова не влазить".
Оголосив себе режисером - так зніми хоча б один якийсь вартий уваги фільм.
Там есть спецы - пусть работают!!! Уверен мы тоже не пальцем деланы!!!
Дядя, ти наївний, як ворона!
УКРАЇНЦІ ЦЬОГО НЕ ПОМІТЯТЬ, БО ДУБІНСЬКИЙ ПО Г+Г ЇМ ПРО ЦЕ НЕ РОЗКАЖЕ!
У нас 30% населення не уміють канали перемикати (це не жарт, це реально), як зять їм Г+Г набрав, коли минулого разу приїздив, так Г+Г і дивляться, бо там, у серіалах, які перериваються пятихвилинками ненависті до Порошенка, все їхнє життя.