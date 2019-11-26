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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3755) Сенцов (1081) нормандская четверка (794)

 Предстоящие переговоры "Нормандской четверки" будут ловушкой для Зеленского, - Сенцов

Освобожденный узник Кремля Олег Сенцов считает, что запланированные на 9 декабря в Париже переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе в "Нормандском формате" будут для президента Украины Владимира Зеленского "ловушкой", которая может привести к сдаче национальных интересов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылокй на "Интерфакс-Украина", об этом сказал Сенцов 26 ноября в Страсбурге на утренней встрече с отдельными депутатами Европейского парламента перед церемонией вручения премии Сахарова.

"Это будет ловушка для Зеленского, потому что благодаря своей миротворческой риторике Путин заводит его в ситуацию, из которой у него нет хорошего выхода. Зеленский хочет мира, говорит об этом и готов действовать. Путин же мира не хочет, к нему не готов, а лишь про это говорит", - отметил Сенцов.

Кроме того, он считает, что европейские лидеры, "уставшие от этого конфликта, будут рады этому примирению".

"Но оно не возможно, пока российские войска находятся на Донбассе и в оккупированном Крыму. Сдавать свои позиции Путин не намерен. Он пытается довести ситуацию до того, чтобы произошли на Донбассе выборы под его контролем, чтобы этих сепаратистов можно было бы легитимизировать", - сказал Сенцов.

Развивая свою мысль дальше, он утверждает, что после этих выборов Донбасс "официально будет Украиной, но на самом деле ничего не изменится".

"Сейчас он (Путин. - Ред.) управляет всем Донбассом, а затем с Донбасса он начнет управлять всей Украиной", - добавил Сенцов.

При этом он уверен, что это - ближайшая цель российского президента, "исходя из его глобальной стратегии контроля всех стран, которые находятся в его окружении, а также возможности влиять на всю мировую, прежде всего, европейскую политику, будучи мировым лидером с позиции силы".

"Поэтому я не верю в эти переговоры. В лучшем случае они закончатся ничем, в худшей ситуации Зеленскому придется поступиться интересами Украины, чего ему украинцы не простят", - заключил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Делайте для них то, что делали для меня", - Сенцов призвал Европарламент поддержать украинцев, удерживаемых в РФ и на оккупированных территориях. ВИДЕО

Напомним, Сенцов был задержан в оккупированном Россией Крыму в 2014 году и обвинен в создании на территории полуострова террористического сообщества. Суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. Режиссер все обвинения отрицал.

7 сентября 2019 года Сенцов вместе с 34 украинцами вернулся в Киев в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и Россией.

Источник: https://censor.net.ua/n3161827
 
   
 Топ комментарии
 
"Предстоящие переговоры "Нормандской четверки" будут ловушкой для Зеленского..." - скорее Зеленский - это ловушка для Украины
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Переговори мють лише одну мету: на самоті з Пуйлом узгодити вартість продажу України кацапам. Не все можна перетерти через кур'єрів.
Іцик озвучив пропозицію - 100 мільярдів баксів.
Тепер треба вийти на договірну ціну і узгодити графік проплат.
Зєєєля стане мультимільярдером, а України не стане!
Ви зробили це разом.
Зє! Радійте! Пишайтеся!
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якщо Сєнцов мамкін аналітик, то що ж тоді можна сказати про викидня мами Рімми?
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лучше бы ты фильмы снимал-мамкин аналитег
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А тебе не нравится что он патриот и советует добра? Ты за то чтоб Зебил лез в ловушку?
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Некоторые из рабссийских тюрем возвращаются большими аналитиками.
Странно, правда?
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что он неправильно сказал? Все очень точно. И классно, что такие трезвые мысли он транслирует в Европейском парламенте. Это реальная правда, в которой европейцы тоже играют свою негативную роль и он ткнул их носами.
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Да все они правильно говорят, только жизни, большинству, нет. парадокс. Кого бл....... ь не послушаешь, ну такие умные, а все бегут от них, кто куда.
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якщо Сєнцов мамкін аналітик, то що ж тоді можна сказати про викидня мами Рімми?
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какие - "Сваты" и "Слуга урода"?, дык, так у нас уже есть такой ваЗЕлиновый чарли-чаплин, по совместительству еще нашей Украиной управляет.... временно
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...а какие у него фильмы? Он и этого не умеет.
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Що, вболіває за кацпюапів і пуцина? Нерви здали, лахта? 😁
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"Предстоящие переговоры "Нормандской четверки" будут ловушкой для Зеленского..." - скорее Зеленский - это ловушка для Украины
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Переговори мють лише одну мету: на самоті з Пуйлом узгодити вартість продажу України кацапам. Не все можна перетерти через кур'єрів.
Іцик озвучив пропозицію - 100 мільярдів баксів.
Тепер треба вийти на договірну ціну і узгодити графік проплат.
Зєєєля стане мультимільярдером, а України не стане!
Ви зробили це разом.
Зє! Радійте! Пишайтеся!
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В тебя больная фантазия? Народ сдать страну не даст!
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Де цей народ?
10% розумних уже задовбалися виправляти те, що накоїли 90% ідіотів. Половина з них поїхали за кордон, бо чи варто марнувати своє єдине життя у марному очікуванні тої миті, коли тупе бидло або порозумнішає або окАчуриться.
Їдуть навіть люди у яких все пучком, специ з зарплатами 25-35 тис. грн на 2/3 від цієї суми, аби лиш спробувати зачепитися. Дрібний бізнес кидає все і пробує відкритися у Словаччині, Румунії, навіть Болгарії. Куди завгодно!
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Андрію,ти ж кримчак,і краще від тебе ніхто не може зрозуміти,що таке рассея.Вітання тобі від іншого Андрія,з півночі Криму.
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Дуже влучно. Навіщо мерзнути на Майдані, лізти під кулі, гнити в окопах, ділитись з армією, коли уставшіє від війни все це просирають.
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Сущенко не слышно и не видно.Этот - Савченко№2.Закажите ему фильм про застенки ФСБ.
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Сущенко встречается с иностранными дипломатами. Рисует картинки, скоро будет аукцион. Даёт интервью. Недавно было часовое интервью на "ЕспресоТВ".
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если бы но был Савченко №2, то он уже был бы на всех экранах и выбирал, в какую патрию вступить.

Умница. Не ожидал такого трезвого взгляда на современные украинские и мировые реалии.

Очень точные характеристики дал.
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Что мы ждём от Саммита.

Главное, что бы подписанные на саммите документы были максимально выгодны Украине.
Жду как минимум полного перехода ОРДЛО под контроль ВСУ, восстановления там украинских законов и только потом выборы. Зеля должен максимально продавить Путина и вернуть нашу территорию на наших же условиях! В противном случае усиление санкций и дальнейшая международная изоляция рашки.
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Ви у казки вірите.
Скільки Вам років?
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Он туда зачем едет? Вернуть нашу территорию, освободить от оккупантов и навести потом порядок. И закрепить это документами, что бы рашка потом была обязана это выполнить. Или новые санкции.
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Особенно нравится твоя фраза "Зеля должен максимально продавить путина". Майбутні переговори "Нормандської четвірки" будуть пасткою для Зеленського, - Сенцов - Цензор.НЕТ 6722
Это просто можно рассказывать вместо анекдота.
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Артем, Санта Клауса не существует!!

вам это тоже стало трагической новостью?
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мозги себе купи, мечтатель. "руцкий моск" - больше не покупай. ермак уже все подписал.
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Он туда едет, потому что втемяшил себе в башку, что он один умнее троих вместе взятых.
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він туди їде відсмоктати у *****, це якщо кратко.
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все будет на условиях россии или будет никак.Предположительно что будет обсуждаться так это формула Штанмаера ну и для вида освобождение пленных и разведение еще в какой-нибудь точке.Условиями встречи со стороны россии помните, что было ? Если договоренность на 9 декабря достигнута, значить письменно это закреплено в итоговом документе по результатам встречи. "Кремль и Ермак избрали тактику салями - заставить Украину перейти красную линию отказа от своего суверенитета постепенно, "малыми шажками", незаметно размыть саму эту линию и, наконец, поставить страну перед фактом необратимой капитуляции.Этот маршрут капитуляции Ермак запустил 12 июля, подписав от имени украинского государства тот самый протокол советников нормандского формата, по которому Украина впервые взяла на себя односторонние унизительные обязательства по покорному движению в сторону своего присоединения к ОРДЛО."Формула Штайнмайера" так настойчиво навязывалась оккупантами из-за трёх слов в ней - выборы в Донбассе - и подписи под этими словами украинской стороны.Согласившись в принципе с проведением оккупантом "выборов" на оккупированной территории, капитулянты накинули удавку ОРДЛО на шею Украины. А в Париже вся нормандская четверка будет ее дружно затягивать. Другой повестки дня там просто не планируется.",- пишет Пионтковский в статье "Увидеть вия в Париже"
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та яка "ловушка"?
він сам туди лізе, як сліпе теля у яму, тому що бенні пух вирішив дружити зі свинособацьким ***********.
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Бла бла бла) вот нихрена у вас не получится это -зеля сдал страну, тк его нае пуйло... На гиляке будет качаться на ветру зеля
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а ты кто такой... (с)
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А він точно "експерд" з усіх цих питань? Предстоящие переговоры "Нормандской четверки" будут ловушкой для Зеленского, - Сенцов - Цензор.НЕТ 7811

А то мені здається що цей сєнцов "суне носа туди куди голова не влазить".
Оголосив себе режисером - так зніми хоча б один якийсь вартий уваги фільм.
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Узник Кремля, не теряй время, сценарии пиши.
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Имбецилу кловану всё равно. На то он и имбецил.
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Сенцов утверждает, что Германия и Франция "кинут" Украину ?
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Переговоры могут иметь положительный результат и отрицательный.Отрицательный результат -тоже результат.Он даёт подвижку новым процессам.Украина не в вакууме.Украина - член мирового сообщества и действует в согласии со своими международными партнёрами.Ось мирового зла Москва -Пекин будет повержена.К гадалке ходить не надо.Нормандский формат -лишь маленькая видимая часть общемировых тенденций.Я держу кулаки за Президента Украины!.
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хведя, съел медведя, ты дебил! Зеля не президент Украины, это губернатор малороссии, фсбшный агент, а ты кремлевский троль!
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П утин шизофреник- и Зеленский не может этого не знать!!!
Там есть спецы - пусть работают!!! Уверен мы тоже не пальцем деланы!!!
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Это кто такие спецы? Пристайко? Богдан? Яременко?
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Ермак итить калатить. Агент ФСБ на службе и Зели.
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Ну вас я точно не знаю! Что тогда обсуждать первых лиц!!!! Да именно они!!!!
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"в худшей ситуации Зеленскому придется поступиться интересами Украины, чего ему украинцы не простят"

Дядя, ти наївний, як ворона!
УКРАЇНЦІ ЦЬОГО НЕ ПОМІТЯТЬ, БО ДУБІНСЬКИЙ ПО Г+Г ЇМ ПРО ЦЕ НЕ РОЗКАЖЕ!
У нас 30% населення не уміють канали перемикати (це не жарт, це реально), як зять їм Г+Г набрав, коли минулого разу приїздив, так Г+Г і дивляться, бо там, у серіалах, які перериваються пятихвилинками ненависті до Порошенка, все їхнє життя.
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щодня медіа заптуриного кацапа,арта, робота мінометчиків. просування в сірій зоні.ліквідація командування. В 17-18 роках ворог почав видихатись, лізти на передову там бажаючих катастрофічно зменшувалось. тут вибори, портнови, єфремови. і капітуляція. як і нмцці в першу світову. війну програли не на Сомі, не на марні. а коли скинули вільгельма ІІ.
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Чем заканчиваются переговоры директора школы и баламута-болвана-двоечника? так же точно закончатся "переговоры" зе-болвана с дядей вовой
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Олеже, блаЗЄнський вже сидить в кацапському мішку. Власне, не блаЗЄнський, а Україна. А він собі кудись виїде: до Італії чи до Ізраїлю. Назбирає грошенят для "мами_любіт_скорость" і гайда.
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Чекай, Зеленський ще буде депутатом Госдуми РФ.
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Ні. Працівникам ФСБ заборонені виборні посади. Майбутні переговори "Нормандської четвірки" будуть пасткою для Зеленського, - Сенцов - Цензор.НЕТ 2534
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Коли забагато таких в проплачених медіа,жди походу персонажа у велику політику.Намічаєтся надя 2
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Зеленський домовиться з ****** про приєднання України до Донбасу.
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Та я вже давно казав ця блтологія нічого не дасть , який би не був формат . ***** своіх позицій не здасть
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Клоун вже підписався під усіма вимогами Путлер. Текст уже відомий в ЄС, але його до 9 грудня на прохання Зели не опублікують. Так що всіх вітаю: Раз відома дата зустрічі, то капітуляція вже підписана.
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Само собой -100 % победителм мацкалей не выйдет ! Вот если бы петябота туда послать - хана мацкалям )))
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"В траве сидел кузнечик, в траве сидел кузнечик, совсем как огуречик зелененький он был...", (с) дальше петь "низзя" - будет "покушение" на солнцеликого "ЗЕ". [ч.1 ст.346]
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Если бы да кабы... О результатах переговоров можно будет говорить только после переговоров. Никто ему не даст ничего "сдать". И он все это прекрасно понимает.
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Все кто знает как победить *****, не когда ни покинут бабулину кухню. А этот ***** , который снял самый позорный недофильм в истории планеты, вообще пусть не квакает.
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Любой грузчик отсидевший в тюрьме, начинает давать свои обосаные советы.
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Любьіе подобньіе переговорьі являются потенциальной ловушкой , но и для Путина также. Посмотрим на результат . В активе Путина лишь ложь и отрицание очевидньіх фактов , не самьіе сильньіе аргументьі...
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