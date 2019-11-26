 "Евросолидарность" подготовила принципиальные правки в закон о рынке земли, включая запрет на ее продажу России, - Ирина Геращенко

Об этом написала нардеп от ЕС Ирина Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ.
"Принципиальные вещи - жесткое ограничение концентрации в одни руки (ни о каких сотнях и даже десятках тысяч гектаров не может быть и речи), защита плодородия земли, определение минимальной цены, защита фермера", - отметила она.
Геращенко подчеркнула, что отдельной строкой фракция ЕС стоит на полном запрете покупать землю гражданам РФ или юридическим лицам, хоть как-то аффилированным с РФ.
"Я вообще считаю, что такой запрет должен быть зафиксирован в законе специальной нормой. Россия должна ответить и быть наказана за войну на Донбассе и кражу Крыма", - добавила нардеп.
Напоминаем, Верховная Рада Украины в среду, 13 ноября, приняла в первом чтении законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", которым предусматривается открытие рынка земли в октябре 2020 года и возможность ее продажи иностранцам в 2023 году. За документ проголосовали представители "Слуги народа" и несколько внефракционных депутатов. 240 голосов "за". Против проголосовали 52, а еще 57 воздержались.
Накануне президент Владимир Зеленский заверял, что землю в Украине смогут покупать только украинские граждане. Иностранцы смогут покупать земельные участки только в случае, если об этом украинцы проголосуют на всеукраинском референдуме.
Остальное в рамках методички.
Ну извини.
и шо с этого
что, в Украине рашист не может через подставные фирмы купить землю?
например, мертвечук - все сделает, чтобы пропукинские олигархи скупили украинскую землю..
нельзя сейчас вообще продавать землю..
земля - это последнее, что осталось у государства Украина..
Это так не работает . Юля 2 десятилетия пахала на этом поле и доказывала , что она искренне защищает интересы этих людей .
Чтобы отгрызть на ём большой шмат нужно быть искренним и наивно-дремучим как Вован ЗЕ ...
А прожжжжжжённого цинника Пепу , повторяю , там ждёт лишь вилы в его дупу !
Твои сведения конечно носят очень ценный характер.
На каком днище вас только собирают таких.
и стерла грань между истиной и ложью у всего вашего петеботского "коллектива".
Кацапский синдром налицо.
евросвинарчуки жгут
Проблема в том, что в стране, которая ведёт войну, где экономика слабая и на подпитке от МВФ, а у людей тупо нет денег просто не время продавать землю!
Шо вырезать кушман и привести на красну площу ?!
Ну а сурьёзно - я , плять , куею с этого ПЕСа ... Как это юридически возможно ... На папирци можно шо угодно вымалювать и даже фекальными массами .
Важно не что написать , как это будет работать и будет ли ?!
А в реале можно запретить любому иностранцу или ограничить в колличестве .
Например , для граждан только Украины - до 500 га , а для владельцев любых других пачпартов - максимум 5 га .
Вот почему Макаревичу , допустим , нельзя продавать землю , а тому же Мертветчуку с Рабиновичем - можно ?!
А вообще , нормальные страны , в том числе соседние Польша , Чехия , Эстония , Литва и Латвия , Венгрия не стали возрващаться в конец 19 начало 20 века , чтобы попасть в 21-й .
А т.н. внедряемый вокзал-базар земли это как раз эпоха написания марсовского "Капиталу" ...
Неужели нужно быть настолько тупым , чтобы не осознавать это .
Это же бред полный . Понятие нация и народ вообще тогда не существовало не только в восточной Европе , но и в Западной . Голландца гугенота Вельгельма Оранского в британцы встречали как освободителя , а британца Джейса (Якова - по германски) 2 хотели разодрать в клочья -- бо католиком был . И это было в ту самую эпоху , что и Мазепа с Петром . Ну ... на 20 лет раньше . А ещё 30 лет до этого спикер и потом лорд-протектор Оливер Кромвель вырезал в Ирландии 3-ть населения , бо опять же католики не хотели власти пуритан-англиканцев .
Вера в те времена играла большую роль , чем национальная принадлежность и языковая - тоже .
И тем не менее Мазепа был настолько просветленной личностью (и его ученик Пилим Орлик) , что предпочёл лютеранского короля Карла-12 , единоверцу Петру ...
Но прошло каких-то 60 лет и польский король Понятовский продаёт с потрохами Речь Посполиту самозванке и узурпаторше из Австрии Катьке Two ... По некоторым версиям она очень умела подмахивать и Понятовскому это нравилось больше, чем управлять родной Польшей . Была уже другая эпоха и в Европе царил дух Джакома Казановы, мадам Помпадур , мариза де Саада и леди Гаммильтон ... Катька была детём свого времени . И Понятовский - тоже . Власть часто отупляет многие чувства , а другие обостряет .
Треба було відміняти мораторій, та вводити захист земель. А ви соплі жували про 144 реформи.