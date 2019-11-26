 Коломойский - не президент Украины, большинство украинцев выбрали курс на ЕС, именно они решают, куда нам пойти, - Зеленский. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил на брифинге во вторник в Таллинне, отвечая на вопрос эстонского журналиста о недавних высказываниях Коломойского.
"Что касается господина Коломойского, вы сказали, что он меня поддерживал. Кстати, меня поддержали 73%, и если среди них был господин Коломойский, то я очень рад, что у нас столько украинцев, которые поддерживали меня на выборах. Господин Коломойский не является президентом Украины. Он гражданин Украины, но большинство граждан Украины выбрали европейскую интеграцию и курс на Евросоюз. Поэтому именно народ Украины выбирает, куда нам пойти", - сказал Зеленский.
Зеленский указал, что с Россией у Украины "очень сложная ситуация".
"Вы ее знаете. Мы начали диалог, который будет начат, если честно, во время Нормандской встречи четырех лидеров", - отметил он.
Напомним, ранее в интервью изданию The New York Times Игорь Коломойский заявил, что Украина должна восстанавливать отношения с Россией. "Дайте 5-10 лет, и кровь будет забыта", - сказал он.
Кроме того, он также сказал, что Европейский Союз и НАТО никогда не примут Украину, поэтому было бы лучше принять реальность и даже не пытаться стремиться туда.
После этого пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что Коломойский не является представителем Зеленского и не имеет полномочий заявлять что-либо от имени государства Украина.
Им грозит до 10 лет лишения свободы.
По мнению прокуратуры Польши, межправительственное соглашение о поставках российского газа в Польшу невыгодно Польше и противоречит законодательству Европейского союза.
https://www.tvp.info/45506842/abw-zatrzymala-b-pracownikow-europol-gazu-niemal-miliard-szkody
Даже главный зебило-бот - "моника зе!лох 42 года" выскочил отмазывать, не говоря уже о разной шелупони типа "гарсиа" и "тхиров"
Якщо Іцик впаде у злість і забуде що ти єврей, та почне тебе мочити у підконтольних ЗМІ та проплатит ьпару сотень блоХерів, то за 3 місяці твої виборці тебе повісять за бейци на Майдані.
І ти це знаєш.
І тому зробиш те, що накаже Іцик!
А всіе інше - бла-бла-бла для гоїв.
- Еще раз спрашиваю, усі на Краков?
- Усі, усі!
- Снова спрашиваю, чи усі на Краков собрались ехать?
- Та усі, усі.
- А от я вас не повезу.
шизик
-Здрпвсивуйте, воплимир влалимирович.
- Та встань ты с колен. Ты ж презилент и тебе 42 года? Вот тут подпись став и свободен.
- Дужедякую!
После результатов выборов в Гонконге.
Пьют, наверное.
Да и как тут не запить.
фофочка, ми всі повірили, що ти - свободний та незалежний політичний діяч!
За опитуваннями проти продажу с/г земель рівно 73% (знайома цифра, правда?). І що, зелених це зупинило?
Так і з зовнішнім курсом буде - підуть туди, куди захоче Бєня...
Бо от шефа можно уйти, а от...
Не для того Владимира Александровича в "президенты из бревна выстругивали" (С Беня), чтобы он выходил из организации досрочно.
"Мы приходим в это мир по желанию семьи, мы покидаем этот мир по желанию семьи" (С)
куда там КПСС с ее партийной дисциплиной.
Так что пусть Владимир Александрович служит...
нельзя ж так людей обижать, могуть же быть люди и с более высоким IQ,
ой, Вова, "фильтруй базар"... ой, советую -- если дяди обидятся,
то я аж теряюсь что будет.
Вы сразу скажите, по результатом разговора сегодняшнего: унитазы с труселями скомунизженными вернут, или нет?