 Коломойский - не президент Украины, большинство украинцев выбрали курс на ЕС, именно они решают, куда нам пойти, - Зеленский. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил на брифинге во вторник в Таллинне, отвечая на вопрос эстонского журналиста о недавних высказываниях Коломойского.

"Что касается господина Коломойского, вы сказали, что он меня поддерживал. Кстати, меня поддержали 73%, и если среди них был господин Коломойский, то я очень рад, что у нас столько украинцев, которые поддерживали меня на выборах. Господин Коломойский не является президентом Украины. Он гражданин Украины, но большинство граждан Украины выбрали европейскую интеграцию и курс на Евросоюз. Поэтому именно народ Украины выбирает, куда нам пойти", - сказал Зеленский.

Зеленский указал, что с Россией у Украины "очень сложная ситуация".

"Вы ее знаете. Мы начали диалог, который будет начат, если честно, во время Нормандской встречи четырех лидеров", - отметил он.

Напомним, ранее в интервью изданию The New York Times Игорь Коломойский заявил, что Украина должна восстанавливать отношения с Россией. "Дайте 5-10 лет, и кровь будет забыта", - сказал он.

Кроме того, он также сказал, что Европейский Союз и НАТО никогда не примут Украину, поэтому было бы лучше принять реальность и даже не пытаться стремиться туда.

После этого пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что Коломойский не является представителем Зеленского и не имеет полномочий заявлять что-либо от имени государства Украина.

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