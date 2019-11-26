 Зеленский: Украина не вмешивается в выборы и геополитику США, никакой блокировки финансовой помощи стране нет

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сказал на брифинге во вторник в Таллинне.
"Я, честно говоря, не очень люблю комментировать эту историю (о телефонном разговоре Зеленского с Трампом. - Ред.). Вы же читали всё. Всё, что было очень секретно, все открыто почитали. Мы не вмешиваемся в выборы, в геополитику США. У нас есть наша независимая Украина. Мы говорили с нашим стратегическим партнером – США. Никакой блокировки помощи сейчас нет, но не из-за моего разговора по телефону. А всё, что было в разговоре, вы читали", - отметил Зеленский.
"Наверное, еще что-то есть, но у меня было только два звонка с господином президентом США, но может появиться и третий, которого не было. Так бывает", - добавил президент, усмехнувшись.
- Я не пукну !!!
Пук !!
- Это не я
Правильно сказал один еврей: если человек умер, то это надолго, но если он глуп, то это навсегда.
Ну и кому верить? Нашему Народному Президенту?
Или американским госчиновникам в Конгрессе под присягой?
Теряюсь!
шо один санкций добился от всего мира, шо второй их просрал
ты - зебил
кто про свой героизм на каком суде говорил ?
оплачивать-то эти последствия после оправдания будет не он лично, а налогоплательщики
шо там твой сракашвили ?
побеждает в судах ?
Это ссылка не на 5 канал, а на самые авторитетное для тебя Г+Г :
Верховний суд остаточно підтвердив законність вигнання Саакашвілі з України
а "иск в ЕСПЧ" от 16.02.2018 года - это новьё ? )))))))))))\
так шо там с тем "иском в ЕСПЧ" двухгодичной давности ?
"31 августа 2014 года Главная прокуратура Грузии начала процедуру по объявлению Саакашвили в международный розыск. Ему были предъявлены обвинения по четырем уголовным делам. Ранее Саакашвили уже был заочно приговорен к трем годам лишения свободы по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани. Кроме того, 28 июня 2018 года Тбилисский городской суд признал экс-президента виновным по делу об избиении в 2005 году депутата парламента Валерия Гелашвили и заочно приговорил к шести годам лишения свободы.
На рассмотрении в Тбилисском городском суде находятся еще два дела - о растрате около $ 5 млн государственных средств на личные нужды и о превышении служебных полномочий в деле о разгоне акции 7 ноября 2007 г." https://eadaily.com/ru/news/2019/08/09/verhovnyy-sud-gruzii-ostavil-v-sile-prigovor-saakashvili
Аллилуя!!!
Срочно будите Лену из Италии. Тут библейское чудо! Слепые прозревают!
"Прозревшие не видят никакой разницы между последними президентами" хирскл чуть выше
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть!..