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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:выборы (23072) Зеленский (3755) США (15829) Эстония (637) Трамп (2654)

 Зеленский: Украина не вмешивается в выборы и геополитику США, никакой блокировки финансовой помощи стране нет

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не вмешивается во внутренние дела и геополитику США. Глава государства также уверяет, что никакой блокировки американской финансовой помощи Украине нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сказал на брифинге во вторник в Таллинне.

"Я, честно говоря, не очень люблю комментировать эту историю (о телефонном разговоре Зеленского с Трампом. - Ред.). Вы же читали всё. Всё, что было очень секретно, все открыто почитали. Мы не вмешиваемся в выборы, в геополитику США. У нас есть наша независимая Украина. Мы говорили с нашим стратегическим партнером – США. Никакой блокировки помощи сейчас нет, но не из-за моего разговора по телефону. А всё, что было в разговоре, вы читали", - отметил Зеленский.

"Наверное, еще что-то есть, но у меня было только два звонка с господином президентом США, но может появиться и третий, которого не было. Так бывает", - добавил президент, усмехнувшись.

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Источник: https://censor.net.ua/n3161821
 
 
 Топ комментарии
 
- Я не пукну.
- Я не пукну !!!

Пук !!

- Это не я
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америкосы под присягой говорят, что "блокировка помощи есть", а этот говорит, что нет...
Правильно сказал один еврей: если человек умер, то это надолго, но если он глуп, то это навсегда.
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Плять даже за ОВОЩА так не было стыдно когда он открывал свой рот...
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- Я не пукну.
- Я не пукну !!!

Пук !!

- Это не я
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Да если бы "пук". У него же " с мулом" прёт.
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пипец какой то. Ему в США говорят , что есть. А оно говорит, что нет.
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Это просто ответ советского украинца Зеленский: Украина не вмешивается в выборы и геополитику США, никакой блокировки финансовой помощи стране нет - Цензор.НЕТ 1807 Просто так его учила советская школа
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Це тому слово зеленський не зходить з головних сторінок американських видань?
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"кровавый барыга" . Это что-то новенькое от слабоумных .
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америкосы под присягой говорят, что "блокировка помощи есть", а этот говорит, что нет...
Правильно сказал один еврей: если человек умер, то это надолго, но если он глуп, то это навсегда.
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как то пофиг. Действительно большой Пук. Ану ещё раз чего нибудь пукни.
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Блиииин...

Ну и кому верить? Нашему Народному Президенту?

Или американским госчиновникам в Конгрессе под присягой?

Теряюсь!
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Вы громко можете верить нашему Президенту ,а ну себя на кухне тихо ,чтобы сосед не услышал ,американским госчиновникам в Конгрессе ...так нас учили при ссср,чтобы Сибирь не выслали Зеленский: Украина не вмешивается в выборы и геополитику США, никакой блокировки финансовой помощи стране нет - Цензор.НЕТ 6865
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Прозревшие не видят никакой разницы между последними президентами.
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вообще никакой )))

шо один санкций добился от всего мира, шо второй их просрал
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Малосущественно. Где их результат ? Ладошкой по попе.Мыльный пузырь который не попробуешь пальцем. Еще есть аргументы ?
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для тебя у меня аргументов априори быть не может.

ты - зебил
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Как это ? Я же критикую его )) Даже ругаю нехорошими словами.- Запутался ? ))
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ты, сучёнок, спалил хату, а теперь рассказываешь, что пожар - это плохо
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Спалил. Только не хату ,а твои мозги )) Про доказательства своей невиновности и даже героизма на суде уже говорил. Так шо не повторяйся.
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а всё то же самое можно внятно ?

кто про свой героизм на каком суде говорил ?
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Не хочу я тут красоваться рассказами. Лучше ты аргументы для своей клеветы найди.
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Пук и в следственном изоляторе оказался нардеп Пашинский;Пук и Гладковский с Дубневичем получили меры пресечения за схемы в оборонке и на железной дороге соответственно;Пук и пострадала схема одиозного Медведчука по ввозу сжиженного газа, которая процветала при прошлой власти.Пук и сделан шаг к закрытию печально известных "площадок Яценко" (парламент принял законопроект, который позволит обходиться без посредников при передаче информации в сфере оценки недвижимости).Вот бы ещё пук и акулу поросенка свежуют!
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так в изолятор посадить - много ума не надо.

оплачивать-то эти последствия после оправдания будет не он лично, а налогоплательщики
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Вот поэтому вас "прозревших" все и посылают, и будут посылать нах, как бы вы к белым людям не пытались примазаться... никогда, быдло сдавшее Украину, не встанет в один ряд с украинцами
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Посылалка )) Кому ты нужна. От отсутствия мужского внимания ,здесь сутками околачиваешься. Даже зелупы с зебанатами придумала. Шоб тешили хотя бы слегка ))
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даунбасец, тебя даже то, что я написала не касается -ты, вместе с остальными путенвведи, в расход идешь)))
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Тогда зачем нажимала на "ответить ". Ты вся такая противоречивая )) Наверное с головой проблема...
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судя по всему, тебе мужского внимания хватает.

шо там твой сракашвили ?

побеждает в судах ?
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но пока есть решение суда, что проиграл
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то есть устаревшее - это 6 дней тому назад,

а "иск в ЕСПЧ" от 16.02.2018 года - это новьё ? )))))))))))\

так шо там с тем "иском в ЕСПЧ" двухгодичной давности ?
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На нього чекають вдома.З нетерпінням.
"31 августа 2014 года Главная прокуратура Грузии начала процедуру по объявлению Саакашвили в международный розыск. Ему были предъявлены обвинения по четырем уголовным делам. Ранее Саакашвили уже был заочно приговорен к трем годам лишения свободы по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани. Кроме того, 28 июня 2018 года Тбилисский городской суд признал экс-президента виновным по делу об избиении в 2005 году депутата парламента Валерия Гелашвили и заочно приговорил к шести годам лишения свободы.
На рассмотрении в Тбилисском городском суде находятся еще два дела - о растрате около $ 5 млн государственных средств на личные нужды и о превышении служебных полномочий в деле о разгоне акции 7 ноября 2007 г." https://eadaily.com/ru/news/2019/08/09/verhovnyy-sud-gruzii-ostavil-v-sile-prigovor-saakashvili
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Раз обісрався, то вже мовчи. За розумнішого кловуна зійдеш
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Зеля,ты мудак. Играешь роль как и парашенко. Немного по другому. Но смысл тот же. Уже сейчас видно,что ты ничтожество подколомойское. Зачем же ты лез ? Или страна это для тебя новая сцена ? Ошибаешься. Если возьмут тебя за ноги,то ударят об парапет не понарошку.
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Уже видно?

Аллилуя!!!
Срочно будите Лену из Италии. Тут библейское чудо! Слепые прозревают!
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"ахрана атмена"
"Прозревшие не видят никакой разницы между последними президентами" хирскл чуть выше
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Не ссы против ветра библейское чудо!Украина платит 15%-ов за украденные мародёрами у неё же деньги!Пора уже следственные комиссии международные создавать-10-ть миллиардов украденных возвращать.Национальные интерессы-это когда НБУ и Мин.Фин-украинские де-факто. https://www.youtube.com/watch?v=TF87jvrjfWc
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Нічого йому вже не буде - він під захистом ФСБ.
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Бабло переважило страх. Сердючка казала що пропонували балотуватись йому. При цьому давали кілька мільйонів особисто йому, а на створення патії окремо. Каже тоді я зрозумів що вб"ють і відмовився.
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Плять даже за ОВОЩА так не было стыдно когда он открывал свой рот...
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Найгірше те що нарід від цього екстазує. Особисто у мене до цього кловуна питань нема, але ж що сталося з людьми. Сором не весь світ.
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Неначе люди подуріли,
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть!..
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У него есть врач, чтобы тушить амбиции завоевать Марс? А то марсиане уже устали от вмешательства Зеленского в марсианскую политику.
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Сирун тобі кланявся Зеленський. А ти не думав що для США в тебе штани короткі...Володько !?!
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врать не красиво и чревато последствиями.
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вот и зашквар. ну е мае.... осталось чему то в эстонии взорваться или сгореть и план вовочка выполнит как обычно.
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трах....ли, чуть-чуть, не очень сильно, теперь он вообще половину алфавита забудет...
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