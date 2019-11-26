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 10 человек задержаны по подозрению в нарушении таможенного законодательства, среди них 7 таможенников, - НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали 10 человек по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства. Среди задержанных 7 сотрудников органов таможенного контроля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщила пресс-служба НАБУ.

"В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детективы НАБУ под процессуальным руководством САП задержали 10 человек по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства. Предварительно действия задержанных, среди которых 7 сотрудников органов таможенного контроля, квалифицированы по ч.2 ст.364, ч.3 ст.212, ч.1 ст255 УК Украины", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении.

"Детективы и прокуроры осуществляют другие следственные действия, связанные с установлением обстоятельств совершения преступления. Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить учитывая сохранение тайны следствия", - подытожили в НАБУ.

Напомним, ранее заместитель главы киевской таможни Сергей Тупальский сообщил, что был задержан сотрудниками Национального антикоррупционного бюро.

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10 человек задержаны по подозрению в нарушении таможенного законодательства, среди них 7 таможенников, - НАБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3161818
 
   
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да не может этого быть. таможенники ведь мыролюбно отреформированные вальцманатом онижыдети.
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они уже и зеленкам отрыформированы. Пора бы уже за своими обосранными штанами следить

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как там дела у твоей хозяйки пьяной свиножабы сатановской?
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Да понятно, что борига ничего не сделал. На то он и борига.

А вот как так получилось, что зе победил коррупцию на таможне ещё летом, а эти...В отпуске что-ли были и не знали?
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Наверное кроме таможни не с кого деньги в Украине откатывать, раз так прессуют.
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Фото в ксиве такое страшное, что можно и полные штаны наложить
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"Маленькая" у "людей" зарплата, одна комната в общаге, вот и результат.
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