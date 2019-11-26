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 Общество
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Все про:Кабмин (11381) предприятие (179) приватизация (916) Гончарук_Алексей (313)

 Кабмин передал на приватизацию еще 76 государственных предприятий

Кабинет министров Украины на этой неделе передал на приватизацию еще 76 государственных предприятий. Таким образом по состоянию на конец ноября передано уже 415 предприятий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правительства.

"Сегодня мы передали еще 76 государственных предприятий на приватизацию. Всего передали уже 415 из 500 государственных предприятий, которые должны передать Фонду госимущества до конца года. В случае приватизации бюджет может получить до 6 млрд гривен от их продажи", - сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Также сообщается, что 339 объектов передали с Минэкономразвития, другие 76 поступили из Минэкоенерго и Мининфраструктуры, Государственного управления делами и еще трех ведомств.

Кроме того, сообщается, что Минэкономразвития уже проанализировало более 1400 государственных предприятий, которые можно передать на приватизацию. Имущество этих объектов будет выставлено на аукционы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин направил на приватизацию 339 госпредприятий, планируем получить от их продажи 6 млрд грн, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/n3161815
 
 
 Топ комментарии
 
глянуть бы список этих 415 объектов
я так понимаю осталось еще 85 и все. кончится приватизации. больше продавать нечего будет?
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Порошенко-барыга! Астанавись! Сколько можно разграблять государство и набивать свои карманы народными деньгами!
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глянуть бы список этих 415 объектов
я так понимаю осталось еще 85 и все. кончится приватизации. больше продавать нечего будет?
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Только на самокатах по кабмину кататься........ Кабмин передал на приватизацию еще 76 государственных предприятий - Цензор.НЕТ 8750
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Казламордым собираются продавать ?
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Если бы это было эффективное управление.....А так опять подарки для олигархата.
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Вся разница - хорошие и плохие олигархи. Нам это зачем ?
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это всьо убыточные предприятия , которые сейчас приносят прибыль только коррупционерам и блатным ... а ты и я со своих податков еще и спонсируем этот схематоз
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Много вопросов кому попадет. И я против,что олигархи - это бизнесмены.
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конечно бизнесмены ... бизнесмены-олигархи .. принадлежащие им предприятия производят пока большую часть валового национального продукта ... но при этом они через свои сми и подкуп депутатов и чиновников влияют на внутреннюю и внешнюю политику страны .. пробивая себе льготы и субвенции + безнаказанность ... Но они в первую очередь крупные бизнесмены
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Это ложь. Никто им предприятия не дарил в ссср. Нищим.
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какой ссср? .. про шо вы? ... СССР обанкротился и сдох
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хороші олігархи - у хороших трунах, погані -у поганих.
Так?
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аж не віриться ... невже цей розплідник корупції нарешті розпродадуть?
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Заходит к Зеленскому Гончарук. Приносит список для продажи госимущества. В списке около 500 объектов. Зеленский: Знаеш, Лёха, я читать это все равно не буду и не хочу. Что-то я забыл - зачем мы это все продаем? Гончарук: - Как зачем? Прибарахлимся. Тебе зелёный рояль, а мне новый трёхколёсный самокат ты обещал купить.
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Порошенко-барыга! Астанавись! Сколько можно разграблять государство и набивать свои карманы народными деньгами!
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Предприятия госзначения,укрепляющие обороноспособность,выставили на продажу,кому? Кто с украинцев купит завод им Малышева?Может хватит,что втихомолку,уже при этой власти,продали "Мотор-Сич", кто конечный покупатель никто не знает,но Рассея уже благодарна за двигателя для самолетов и вертолетов для своих ВС.
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ПрАльнА ! Бо продаж попередніх трьхсот з лишнім держпідприємств покривало лише 6 млрд діри в бюджеті. А Ігорьвалерійовичу пробачили 7,5 млрд. Чимось потрібно покрити ще й 1,5 млрд, не рахуючи того, що по він відсудив по-"мелочам". Питання- скільки раз Коломойський вже взув лохів?
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