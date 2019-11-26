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 Политика Украины
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 "Будем упрощать", - Разумков о получении документов детьми, проживающими на оккупированных территориях Крыма и Донбасса

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков обещает, что рекомендации, выработанные на международной конференции "Обеспечение прав ребёнка в условиях вооруженного конфликта", будут имплементированы в законы, в том числе по упрощению получения документов детям, проживающим на временно оккупированных территориях Крыма и Донецкой и Луганской областей.

"Я уверен, что все, что будет зависеть от нас, мы сделаем. Такая же позиция будет у президента, и я надеюсь у правительства", - сказал Разумков на конференции во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Позже он сказал журналистам, на это у парламента не уйдёт много времени. "Я думаю, что надо сначала получить проблематику и пути решения в рамках этой конференции. После этого мы достаточно быстро. Я не думаю, что там трудные законопроекты, которые нужно будет написать, и после этого рассмотреть", - отметил Разумков.

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Разумков подчеркнул, что частично проблемы детей в условиях вооруженного конфликта решаются. "Однако, слушая детей, сегодня, мы понимаем, что не до конца", - отметил он.

По словам Разумкова, будет упрощена и процедура получения детьми из оккупированных территорий документов, в том числе и паспортов.

"Будем упрощать, я надеюсь. Процедура уже упрощена, но, однако, не настолько, насколько необходимо, поскольку сегодня эта проблема продолжает существовать", - сказал спикер.

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Отвечая на вопрос, почему детям, проживающим на неподконтрольной Украине территории получить российский паспорт намного легче, чем украинский, Разумков сказал: "Потому что их (паспорта Российской Федерации. - Ред.) раздают на временно неподконтрольной территории, их просто раздают. Для того, чтобы получить украинский паспорт, надо совершить ряд действий - не всегда логичных, не всегда правильных, не всегда простых - надо привести свидетелей. Давайте будем реалистами - не всегда это возможно, надо пойти в суд. Это все уменьшает возможности получения паспортов и не только паспортов, других документов".

Источник: https://censor.net.ua/n3161814
 
   
 Топ комментарии
 
вы сделали это вместе - прикольно - правда?)))
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Не лучше ли упростить всю эту свору нерадивых и некомпетентных дармоедов?
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Сколько там штук новых украинцев успел настрогать рыжий лифтёр?

А сколько выводков в целом наплодили там залётные буряты с местными канистрами?
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вы сделали это вместе - прикольно - правда?)))
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Что я сделал ? Шо барыгу хаял ? Так это реалия. И этих хаю. - И ...Я за них не голосовал. Критиковать буду даже тех,кого сам выберу.
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это конечно здорово и надо - но это разве надо делать в первую очередь?
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Не лучше ли упростить всю эту свору нерадивых и некомпетентных дармоедов?
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Так с случилось - народ Украины дал под сраку мародёру и его кодле. Проснись.
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Сколько там штук новых украинцев успел настрогать рыжий лифтёр?

А сколько выводков в целом наплодили там залётные буряты с местными канистрами?
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в свете последних событий я за то чтоб прекратить статус безвизового режина с Украиной,потому что не желаю чтоб сепарская мразь с украинскими документами заезжала ко мне домой.
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В общем Разумков занят - занялся детьми с оккупированных территорий, потом на очереди новорожденные, младенцы, бездомные собаки, белки, белки, белки.. Ну все сразу поняли, что это покращення.
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Разумка родители тоже по упрощенной схеме заделали.
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