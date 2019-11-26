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 Политика Украины
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Все про:выборы (23072) компенсации (289) Слуга народа (523) Корниенко (77)

 "Слуга народа" получит 114 млн грн "кэшбэка" из Госбюджета за парламентские выборы, - Корниенко

Партия "Слуга народа", кроме государственного финансирования своей деятельности, также получит из государственного бюджета 114 млн грн компенсации расходов на парламентские выборы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Громадському" заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Мы получаем две суммы. Одна - это так называемый кэшбек за предвыборную кампанию. Он выплачивается с этого года. Это около 114 миллионов гривен - то, что мы потратили на выборы. И вторая сумма - это государственное финансирование. С общей суммы в 260 миллионов гривен наша часть - около 80-90 миллионов гривен - соответственно по 20 миллионов гривен в квартал", - сказал Корниенко.

Он отметил, что "кэшбек" от государства не будут возвращать спонсорам парламентской кампании, а "Слуга народа" потратит эту сумму на развитие.

"Основной массив расходов будет связан с созданием дополнительной пользы в интеллектуальном направлении. Например, - центр стратегий и наработки решений. Он фактически будет работать как хаб по аккумуляции статистики, информации от различных аналитических центров. Мы объявим в январе тендер на несколько позиций: социологические исследования, аналитику и т.д.", - отметил Александр Корниенко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3161812
 
   
 Топ комментарии
 
Охрененели! А может на Охмадет отдадите?!
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нормальный подгон
не ну а чо. потратились пацаны... башляйте лохи.... интересно, в партии нет никого, даже бухгалтера нет. кому бабло пойдет?
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Раньше когда слуга не слушался хозяина то его клали на лавку и стегали плетью. Может и нам пора применить это к нашим слугам.
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Какой Охмадет на х..?
Игрь Валеричу скоро землю у 73% дурников скупать!
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или воинам в реанимации и на протезирование
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Со слов ИВ..главного спонсора ЗЕленых мух...
В Украине ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА!
Для чего протезы воинам...если скоро у них не будет не земли...не работы...ни дома!
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кстати (или совсем не кстати) в рашке поднялась волна "праведного гнева" против возвращения на их эстраду Софии Ротару....а ее концертный директор, чтоб как-то обелиться перед публикой выдал - София Ротару никогда не спонсировала АТО и не посылала банки с вареньем. Она никогда не спонсировала войну. У нее есть кого спонсировать. У нее пять сестер и братьев, у нее внуки, у нее дети. Внуков надо поставить на ноги, и их она спонсирует. Поэтому все высказывания о том, что она спонсировала войну - абсолютная ложь! Она абсолютно миролюбивый человек.....(и директора так кармически зовут - Сергей Лавров))))
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а...так все стало на свои места...вот и конвертики "на развитие" партия и ее как бы членов)))
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Не могу слышать этой фамилии. Да и рожи видеть не хочу !
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нормальный подгон
не ну а чо. потратились пацаны... башляйте лохи.... интересно, в партии нет никого, даже бухгалтера нет. кому бабло пойдет?
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ну так на "развитие"))) там же написано )))
(и спонсорам отдавать не собираются))))
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Перед тем как порохоботы начнут верещать, вспомним выборы в 2014 году, сколько компенсации БПП получило за большинство в ВР.
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143,366млн.гр
https://lb.ua/news/2019/01/24/417950_parlamentskie_partii_poluchat_5657.html
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ты тупой? где там компенсация? там про финансирование речь идет. это разные вещи. а пассажир славик вопрошал про компенсацию потраченного на выборы. да и статья твоя от января текущего года с фразами "получат". значит до этого не получали. а за пол года 2019 получили 70 млн финансирования. Только у БПП была нормальная партия с администрацией, аппаратом, обслугой. и траты этих денег были прозрачными.
а теперь что?
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Раньше когда слуга не слушался хозяина то его клали на лавку и стегали плетью. Может и нам пора применить это к нашим слугам.
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Капец! честные и небарыжные уродливые слуги! Вылезти на поливании дерьмом и брехне во власть, при этом обвиняя все кругом в коррупции, и в открытую, нагло такое творить с бюджетом! А где деньги , зин? Учителям нет, медикам нет бабла, на медицину урезали, армии урезали, на науку урезали, на образование урезали. Правда добавили себе любимым в "скромное" и не вороватое ОП, и на ментов, чтобы быдлу возмущенному рот дубинками закрыть. Интересно, если прошлая власть воровала деньги и оставили после нулевой казны в 2014 году этим уродам 22 млрд. дол золотого запаса, а сейчас осталось не больше 16млрд. уже, и эта власть "честная" и не ворует, то где ж таки бабло????? или прошлые не воровали или эти суки с тройной силой воруют
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Погодите, выбирали вроде не слуги а типа, граждане. Выбирали из слуг. А слуги, типа, разоделись кто круче, позаметней да попривлекательней. И теперь те, кто выбирал должны оплатить затраты этим самым слугам на наряды. Так вроде, если по упрощенной схеме?
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зебобики, а не подавитесь баблом? народ не подписывался вас уродов кормить на шару)))))
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Уж год скоро пройдет. Зебилы не требуют отчета о проделанном, их это не интересует. Им неважно, что переделано "от Порошенко", если это было плохим. Их не интересует вопрос, где же обещанное покращення. Они с остервенением продолжают лепить отмазки своему красавцу...
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це не великі гроші .... таку суму Порошенко витрачає лише на свою ботоферму ....
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Насчет ботоферм. Разумков признал сам, что ботофермы помогли выиграть Зеленскому. Про Пороха он ничего не сказал.
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дивиться, "слуги", щоб ваші хлєбала не луснули
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Ну, обрали "бубочок", то оплачуйте тепер їхніх хвойд, машини, гастролі і наркоту. А шо, достойні люди мають жити гідно! А ви, лохторат, працюйте, щоб забезчити їх "развітіє". "Розвиватися" ж є куди. І народу "наравітся".
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Кушайте на здоровье, Слуги! Не обляпайтесЯ! Народ подождёт, пока вы все там уже нажретесь....
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