 WADA подготовило пакет санкций против РФ, которые на 4 года закроют ей доступ в международный спорт

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на решение комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA).
К такому выводу члены комитета пришли после того, как Московский антидопинговый центр был пойман на фальсификации результатов допинг-проб российских спортсменов и прочих попытках обмануть агентство.
В частности, санкции против России предполагают, что на протяжении 4 лет высокопоставленные российские чиновники или их представители не смогут являться членами любых советов, комитетов и прочих органов в рамках WADA, а также посещать крупные спортивные турниры, включая Олимпийские игры и Чемпионат мира по футболу. Кроме того, доступ на соревнования будет закрыт для членов Российского олимпийского и паралимпийского комитетов.
На протяжении четырехлетнего периода России запретят принимать крупные спортивные соревнования, а также подавать заявки на их проведение.
России запретят в течение 4 лет использовать свой флаг на международных соревнованиях.
Российские спортсмены и их обслуживающий персонал смогут принимать участие в международных соревнованиях только если они будут отвечать всем требованиям комитета по соответствию и только не под флагом РФ.
Помимо этого, на Российское антидопинговое агентство налагается штраф в размере 10% от его прибыли за 2019 год или $100 000 с правом выбрать меньшую сумму.
Окончательное решение по санкциям против России будет принмать исполком WADA на специальном заседании в Париже 9 декабря.
Если это решение будет принято исполкомом, российские спортсмены уже вторую Олимпиаду подряд будут находиться в нейтральном статусе без флага и гимна. Впервые это произошло на зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане.
И правильно сделают
Проведуть якісь піпіпіськіньі_іґрьі в маасквє за участю лугандон, абхазії, осетії та придністров'я з сербією та білоруссю. А всім иншим -- зась!
Росію можуть відсторонити від участі у світових спортивних змаганнях на чотири роки і позбавити права подавати заявку на проведення Олімпійських і Паралімпійських ігор в 2032 роц
Если не запретить совсем, так и будут вастаргаться сваимитрыумфамы. Орать что это мы всехпабидили
P.S. Про футбол з Бельгією згадувати?
Они выиграли много, но это не "ВСЕ БОЛьШЕ И БОЛьШЕ!!!"
Плюс к этому, кого интересует, что они там выиграли?
Спорт давно перестал быть человеческом достижением.
берут какую -то Марфу, она гоняет на коньках все свое детство, ее пичкают анаболиками, чтобы мускулы развивались еще интенсивнее, пичкают больше чем утку под рождество. Потом она 5-8 лет выступает. После етого все, она старая , никому не нужная баба. Идет работать тренером за копейки или если бабло и связи есть, остается на западе и забивает на все эти родины-патриотизм-хрень.
Смотрим на любые виды спорта. Что видим? Разруха...
Если сейчас все заблокируют, те Марфы, у которых есть потенциал и которых не пустили на олимпиаду будут просто выступать под нейтральным флагом или вообще за другую страну. Какая проблема?
Слышь русачёк, топить за Россию будешь на другий сайтах, типа - *********.ру
Тут не нужно.... бесполезно...
вас какие таланты интересуют?
- ДА ЭТО ЖЕ БАШКИРИЯ, ТАМ РУССКИХ НЕТ, ТАМ БАШКИРЫ ЖИВУТ
. Откуда русские в Башкирии?!?!?!?! Завоевали, присоединили....теперь это русская земля.... с русской гимнасткой. Гимнастка по русски говорит или руска языка тоже велика и магуча?
А стать пенсионером в нищей рашке - удовольствие ниже среднего.
Раися вперде!