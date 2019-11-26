 ГБР направило в ГПУ проект сообщения о подозрении нардепу Федыне и волонтерке Звиробий за высказывания в адрес Зеленского

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Кроме этого, в прокуратуру направлен проект представления в Верховную Раду Украины о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности упомянутой народного депутата Украины", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, 26 октября народный депутат и гражданка, находясь во Львове, осуществили онлайн-трансляцию на видеохостинге "YouTube" и в социальной сети "Facebook", во время которой выражали угрозы убийством, адресованные президенту Украины Владимиру Зеленскому, связанные с его государственной деятельностью.
Квалификация: угроза убийством в отношении президента Украины (ч.1 ст.346 Уголовного кодекса Украины).
ГБР не указывает имя и фамилию нардепа и гражданки Украины, в отношении которых направлены проекты подозрений.
Однако, ранее сообщалось, что депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" София Федына прокомментировала скандальное видео с Президентом Владимиром Зеленским во время его встречи с добровольцами в Золотом, отметив, что "кто-то думает, что он бессмертен".
Во время совместной трансляции 27 октября нардеп София Федына и волонтерка Маруся Звиробий высказали предположение, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения.
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков после этого заявил, что такие высказывания "не приближают нас к единению в обществе и завершению войны". А заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко после этого пообещал, что политсила обратится в правоохранительные органы.
Сама Федына говорит, что критики обратили внимание только на форму, но не на содержание ее слов. "И да, я подчеркну еще раз, я очень хочу, чтобы президент Зеленский на своей шкуре ощутил все прилеты", - заявила она.
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подтвердил открытие производства из-за высказываний нардепа Федыны в адрес Зеленского.
еще и косноязычный, блин, место не зАметное, а особое ("выдающееся").
а заметное место, это когда сел в посадке, а возле тебя уже еще один сидит
(объясняю понятным языком и на доступном уровне)
И да, опыта приседания в посадках не имею, в отличие от тебя, сразу видно что в этих вопросах ты дока!
и оправдываться не надо, этим Вы только выдаете то, что ничего человеческое Вам не чуждо.
Hellis
@13Hellis_13
·51 мин
Около миллиона жителей Украины мечтают увидеть на лбу предателя интересов Украины Зеленского красную точку снайперского прицела. И еще чтолько же мечтают, чтоб он окочурился от наркоты. "Гулаги" строить будете?
Как же не направить "проект сообщения о подозрении нардепу Федыне и волонтерке Звиробий за высказывания в адрес Зеленского", если сразу 11 нардепов "так пишет
Таймсcensor"(C) собираются разом из партии выскочить?
Слыханное ли это дело?
P.S. "Бьют" компартию КНР прогрессивное мировое человечество по одной простой причине: за то, что с россиянами империю решили строить. Не для того и россиян, и Китай из прошлого века вытаскивало прогрессивное мировое человечество. "Мотайте на ус" слуги народные. За такие договорняки с РФ "маленьким копчик массируют"(С)
мрази зелеНЫе ссыкливые
https://censor.net.ua/news/3161688/ukrainskaya_kurva_banaya_uborschitsa_zanyala_moe_mesto_v_poezde_polskuyu_studentku_otstranili_ot_ucheby
Выводы. Нечего бухать и накалываться, а после этого вылазить с роликами в ютуб и эфир.
Только воздержание.