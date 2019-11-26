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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:ГПУ (9510) Зеленский (3755) ГБР (735) Федына София (14)

 ГБР направило в ГПУ проект сообщения о подозрении нардепу Федыне и волонтерке Звиробий за высказывания в адрес Зеленского

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований в сотрудничестве и при оперативном сопровождении СБУ направили в Генеральную прокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины народному депутату и гражданке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Кроме этого, в прокуратуру направлен проект представления в Верховную Раду Украины о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности упомянутой народного депутата Украины", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, 26 октября народный депутат и гражданка, находясь во Львове, осуществили онлайн-трансляцию на видеохостинге "YouTube" и в социальной сети "Facebook", во время которой выражали угрозы убийством, адресованные президенту Украины Владимиру Зеленскому, связанные с его государственной деятельностью.

Квалификация: угроза убийством в отношении президента Украины (ч.1 ст.346 Уголовного кодекса Украины).

ГБР не указывает имя и фамилию нардепа и гражданки Украины, в отношении которых направлены проекты подозрений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это политические преследования и ограничение свободы слова, - фракция "ЕС" об уголовных производствах против нардепа Федыны

Однако, ранее сообщалось, что депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" София Федына прокомментировала скандальное видео с Президентом Владимиром Зеленским во время его встречи с добровольцами в Золотом, отметив, что "кто-то думает, что он бессмертен".

Во время совместной трансляции 27 октября нардеп София Федына и волонтерка Маруся Звиробий высказали предположение, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков после этого заявил, что такие высказывания "не приближают нас к единению в обществе и завершению войны". А заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко после этого пообещал, что политсила обратится в правоохранительные органы.

Сама Федына говорит, что критики обратили внимание только на форму, но не на содержание ее слов. "И да, я подчеркну еще раз, я очень хочу, чтобы президент Зеленский на своей шкуре ощутил все прилеты", - заявила она.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подтвердил открытие производства из-за высказываний нардепа Федыны в адрес Зеленского.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если лингвистическая экспертиза подтвердит, что слова Федыны и Звиробий были реальной угрозой, то речь пойдет о заключении, - глава СБУ

Источник: https://censor.net.ua/n3161807
 
   
 Топ комментарии
 
до такого даже овощ не додумался...
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Мелкое закомплексованое гнусявое ЧМО...
ссытся даже от фантазий баб...
И прошу заметить ТОЛКОВЫХ фантазий!)))
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Когда будут подозрения за репост? зебилы то конечно довольны будут.
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Вот и до ******* очередь дошла! А по хорошему всех блохастых ПЕСыкив давно нужно отправить ли в тюрьму или в психушку, ибо поддерживать соевого мародера может либо такой же вор, либо клинический идиот.
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Кого куда отправить и за что, решает Бог. Но судя по последним новостям, за поддержку Зеленого Бог отправляет в больницу вместе с семьей. Пример - Кулеба.
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Все верно, в моей коллекции соевых идиотов ты займешь земетное место!
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и тут за ЗЕ пропиарили... ну что ж такое не можем без этого?

еще и косноязычный, блин, место не зАметное, а особое ("выдающееся").
а заметное место, это когда сел в посадке, а возле тебя уже еще один сидит
(объясняю понятным языком и на доступном уровне)
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Опаньки! Редкое зрелище - соевый гамадрил с закосом под интеллектуала! Ты, видать, у местных шоколадных олигофренов кто-то вроде бригадира? Можно даже предположить, что и среднее образование имеешь, в отличии от остальных петекантропов, выросших в густых карпатских лесах.
И да, опыта приседания в посадках не имею, в отличие от тебя, сразу видно что в этих вопросах ты дока!
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спасибо за комплимент, но не обижайтесь, не стоит, в следующий раз уже таких глупых ошибок не будет, ведь так?
и оправдываться не надо, этим Вы только выдаете то, что ничего человеческое Вам не чуждо.
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Власть Зеленых мразей всеми силами уничтожает патриотов и националистов. Не выгодно прикацапленым мразям иметь в стране проукраинскую армию им ВС РФ родные браться
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Ты этих продажных шкур назвал патриотами?
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Это даже смешно. учитывая тот факт, что лидер прежней власти, которую ты, очевидно, считаешь проукраинской и не "прикацапленной", занимался бизнесом во время своего президентского срока и при этом еще и держал часть своего бизнеса на территории РФ.
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Есть предложение: привлечь к уголовной ответственности все столбы высоковольтных линий электропередач. Потому что на столбах висят таблички: "не влезай, убьёт !"

ДБР направило в ГПУ проєкт повідомлення про підозру нардепці Федині та волонтерці Звіробій за висловлювання на адресу Зеленського - Цензор.НЕТ 1613
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Судя по тому, что надписи на кацапском, такие столбы стоят на твоей родине *************, где-нибудь под ольгино?
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Лапоть, запомни: я лахтинскую сволочь спамлю без предупреждения.
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Смотри как бы тебя не заспамили, кацапский бот
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У хабалок соивых -крайняя степень недержания.Нужны лекарства.
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цим блаЗЄнські зроблять собі гірше.
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Что полностью повторяет историю с Савченко при пете. С той только разницей, что Зе, как человек просвещённый и проевропейский джентльмен попросит закрыть это дело о женщинах... Ведь речь шла всего лишь о нём лично...Да вова ?
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Зеля и его 100% прихвостни Труба и Рябошапка ведут себя как ссыкливые девочки. (девочки, девушки, женщины, не в обиду вам, вы смелее)
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ГБР и ГПУ портнов не волнует. Зато их очень волнует Звиробий и Федына. Они сцарька обидели. Караул!
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вопрос по существу.... ДБР направило в ГПУ проєкт повідомлення про підозру нардепці Федині та волонтерці Звіробій за висловлювання на адресу Зеленського - Цензор.НЕТ 5125



Hellis

@13Hellis_13

·51 мин

Около миллиона жителей Украины мечтают увидеть на лбу предателя интересов Украины Зеленского красную точку снайперского прицела. И еще чтолько же мечтают, чтоб он окочурился от наркоты. "Гулаги" строить будете?
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После "трубу прорвало" трубе надо выслужиться, а что касается всей этой ситуации с привлечением за высказыванием, то все очень печально -в Украине медленно строиться прообраз россии, когда в сторону ху..а никто не может высказать ни критики, ни даже косо посмотреть
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Результаты выборов в Гонконге произвели тектонические подвижки не только в рядах российской илитки, которая понимает, что за компартией Китая на очереди стоит российское ЕДРО, но и рядах Слуг Народа.
Как же не направить "проект сообщения о подозрении нардепу Федыне и волонтерке Звиробий за высказывания в адрес Зеленского", если сразу 11 нардепов "так пишет Таймс censor"(C) собираются разом из партии выскочить?
Слыханное ли это дело?

P.S. "Бьют" компартию КНР прогрессивное мировое человечество по одной простой причине: за то, что с россиянами империю решили строить. Не для того и россиян, и Китай из прошлого века вытаскивало прогрессивное мировое человечество. "Мотайте на ус" слуги народные. За такие договорняки с РФ "маленьким копчик массируют"(С)
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этож не на портнова!
мрази зелеНЫе ссыкливые
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Это что-ж получается? Теперь против каждого, кто скажет, что мудака-клоуна нужно повесить ГПУ дело будет заводить?
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Не заводите рака за камень,речь не о Зе,а о президенте Зе.
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прикольна реакція обох тіток на розголос після оприлюднення. А ми нічого такого не казали, це не ми, а свобода слова блаблабла. Дуже нагадує реакцію оцієї полячки, що якось дивно скористувалася свободою слова

https://censor.net.ua/news/3161688/ukrainskaya_kurva_banaya_uborschitsa_zanyala_moe_mesto_v_poezde_polskuyu_studentku_otstranili_ot_ucheby
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Утверждение, что Зеленский не бессмертен, отныне уголовно наказуемо. Зеленский - бессмертен, то есть бог.
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Какие смешные фантазии у вас в дурдоме сегодня ))
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В мире интересного, познавательного и поучительного.
Выводы. Нечего бухать и накалываться, а после этого вылазить с роликами в ютуб и эфир.
Только воздержание.
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ДБР - днище. Труба - вонючее днище. Портнова за реальные угрозы не трогает, а для Федины и Звиробий высасывает из пальца "підозру в погрозі вбивством". Труба - позорище позорное, ручная шавка и продажная девка Портнова и Богдана.
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садять за дела а не слова.к примеру подлодка курск,беслан,норд ост.
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***, целое ДБР будет этим заниматься. А я то думал, зачем эту контору создавали ДБР направило в ГПУ проєкт повідомлення про підозру нардепці Федині та волонтерці Звіробій за висловлювання на адресу Зеленського - Цензор.НЕТ 1167
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когда вольф мессинг сказал сталину,что будет война с братской германией и погибнет 50 милионов людей сталин не поверил,он верил договору молотов-рибентроп.портной, срочно месинга в тюрьму посади.
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