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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Брюссель (553) Россия (74365) санкции (7515) Евросоюз (12680)

 Лидеры ЕС в декабре обсудят продление санкций против РФ на брюссельском саммите

Во время брюссельского саммита, который состоится 12-13 декабря, главы государств и правительств стран ЕС, среди прочего, обсудят продление санкций против России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила министр Финляндии по европейским вопросам Титти Туппурайнен.

"Обсуждение продления санкций в отношении России также стоит на повестке дня", - сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на финского министра, чья страна в настоящее время председательствует в ЕС.

Речь идет о продлении ограничительных мер на следующие полгода. Как отмечают наблюдатели, саммит даст "политическую отмашку" на продление санкций. Затем Совет ЕС примет юридическое решение.

По данным агентства, Туппурайнен заявила Европарламенту, что главными темами декабрьского саммита станут вопросы климата и бюджет ЕС на следующие семь лет.

Саммит состоится 12-13 декабря 2019 года. Одновременно с первым днем этой встречи пройдут выборы в Британии.

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Источник: https://censor.net.ua/n3161806
 
 
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Парижский саммит 9 декабря даст стимул продления санкций против РФ , если даже не усиления их. Имхо
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Странно а зелёный секс символ рады в своей статье практически сделал вывод что санкции всё равно отменят, в любом случае или по договору между нами и росиянцами или если не договоримся то нас накажут. https://censor.net.ua/blogs/3161599/pro_mirn_peregovori/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_72144904
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Рашка договаривается со странами ЕС напрямую.
Что то не слышно, чтобы европейские компании отказывались от крупных проектов с рф.

Так что очередная болтовня на годы. Про свифт даже не заикаются. 🤪
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Санкции постепенно будут снимать..... Об этом ненароком обмолвился вице-премьер по евроинтеграции Кулеба, говоря, что Украина готовится к такому повороту событий.... Раньше об этом даже и не заикались!
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Кулебяка даже ПДД не осилил, а тут стал спецом в большой европолитике
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