 Скандалы в Раде не прибавляют рейтинга доверия к правительству, будем исправлять ситуацию, - Разумков

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина" об этом он заявил журналистам во вторник в Киеве.
"Я понимаю, что всегда через какое-то время будет падать доверие к органам власти. Однако мы с вами также видели и скандалы, которые, к сожалению, имеют место в Верховной Раде, они не прибавляют рейтинга нашему учреждению, так же как и любым другим. Поэтому посмотрим, будем исправлять ситуацию", - сказал Разумков.
Напомним, ранее сообщалось, что уровень доверия граждан к президенту, спикеру парламента и премьер-министру в ноябре снизился по сравнению с предыдущим месяцем.
1.За вбивство брата.
2.За крадіжку 82 млрд дол. у України.
3.За поїздку в Мадьдіви за свій кошт.
4.За Свинарчуків.
5.За Роттердам+.
6.За мародеррство армії.
7.За відправку катерів з одесси в маріуполь.
.........................
Єдине на що спромігся Труба - за порушення процедури призначення сіддів. Все.Тобто ваше твердження - суцільна брехня.
Стаття 181-1. Заняття проституцією
Заняття проституцією -
тягне за собою попередження або накладення штрафу від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -
тягнуть за собою накладення штрафу від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
1.подчищать биографии
2. маскироваться при кнопкодавстве
3. конспирироваться при заказе проституток
4. Прятать конврті с долларами
5...
6...
7...
трусамирубашкой от Лашка отмахался.
Эти такие же воры и барыги разбавленные, " спейшлфою" гомикамт и долбо...бами.
Реакция Зеленского. В Ивано-Франковске сегодня, 26 ноября, могут ввести особое положение в связи с антитеррористическими учениями нескольких ведомств. В это время могут ограничивать или запрещать передвижение людей и транспортных средств, проверять документы, осматривать автомобили и прочее.
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Бурштынская ТЭС (Ивано-Франковская обл.) из холдинга ДТЭК Рината Ахметова объявила о начале работы в режиме простоя, что означает ограничение производства электроэнергии. Об этом говорится в официальном письме, которое руководство ДТЭК направило Бурштынскому горсовету. Это грозит серьезными проблемами с энергообеспечением как минимум трем областям Украины. Но еще более важно другое - причиной такого решения называется "импорт электроэнергии из РФ по демпинговым ценам".
Ахметов наносит ответный удар по Зеленскому. Создается очаг социального напряжения в регионе и без того явно оппозиционному режиму Зеленского.Коломойский пошел ва-банк. Протестующие ворвались в НБУ. МВД делает вид что ее нет. СБУ с удовольствием наблюдает. Высшего руководства нет с утра. Если Смолий просто подаст в отставку с Вовой не будут в финансовом мире разговаривать даже офшорные клоаки.
Но для конченных зелебобиков- бубочка святой!!!!!!! и это сотая доля всех "победоносных" дел зеленых шмарклей!
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
от действий Богдана с Ермаком