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Все про:арест (9901) иностранец (294) Нацполиция (10463) суд (22731)

 Суд в Киеве дал два года тюрьмы девушке, которая подсыпала иностранцам снотворное и грабила их

Шевченковский районный суд Киева решил лишить свободы на два года девушку, которая знакомилась с иностранцами, подмешивала им в алкоголь снотворное, а затем грабила.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

"Во время заседания обвиняемая свою вину признала. Учитывая собранные следователями доказательства в уголовном производстве, начатое по ч.2 ст.185 (кража) УК Украины, Шевченковский районный суд столицы назначил правонарушительнице наказание в виде 2 лет лишения свободы с испытательным сроком на 1 год", - сказано в сообщении.

Так, в феврале этого года правоохранители задержали девушку по подозрению в совершении нескольких краж. Злоумышленница через интернет знакомилась с иностранцами и договаривалась с ними о встрече. Свидания с мужчинами проходили в их квартирах, где в какой-то момент девушка подливала им в алкогольные напитки снотворное, а когда они засыпали, обворовывала их.

Правоохранители провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и задержали девушку в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Кроме того, по месту жительства злоумышленницы правоохранители провели обыск, в ходе которого обнаружили таблетки и лекарственное средство снотворного действия.

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Источник: https://censor.net.ua/n3161801
 
   
 Топ комментарии
 
Отделалась лёгким испугом...С чего бы это так? Суд в Киеве арестовал на два года девушку, которая подсыпала иностранцами снотворное и грабила - Цензор.НЕТ 8109
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Она же не мальчик то. Кто же ее к сцарьку пропустит то?
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а если б мужик загнулся от ее лекарств ? Бухло с колесами верный путь в могилу. Всего то 2 года ?
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Такой талант да службу СБУ.Подсыпала бы ху..лу полония и была героиней Украины Суд в Киеве арестовал на два года девушку, которая подсыпала иностранцами снотворное и грабила - Цензор.НЕТ 1378
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Она же не мальчик то. Кто же ее к сцарьку пропустит то?
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Отделалась лёгким испугом...С чего бы это так? Суд в Киеве арестовал на два года девушку, которая подсыпала иностранцами снотворное и грабила - Цензор.НЕТ 8109
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Потому что у украинских ментов железный принцип, если потерпевший был пьян, значит сам виноват: она ж им не в кофе зелье подсыпала.
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У ментов есть и другие принципы: за то, что статью не дадут, будет у девушки субботник для всего ментовского отделения.
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Смелая. Попереться в квартиру к незнакомому арабу(или другому неправославному), где может быть скрытая камера, ограбить и с риском(соседи и т.д.) свалить. Если все делала в Киеве, то еще и постоянно оглядываться надо.
Конечно не оправдываю, но такая не пропадет)
А что если иностранец скажет что украла миллион евро? Отдадут ему в рабство ее?
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Да там может быть попадалово на попадалове: Араб скажет: у меня день рождения , поехали, есть сюрприз. Приезжают : дня рождения нет, а сюрприз есть - 5-6 арабов в соседней комнате. А если кто-то у нее не дай бог снатворное найдет - я ее короче не завидую. Стремная профессия
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" ...арестовал на два года девушку...." - не фига себе счас сроки арестов пошли.....
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Все проститутки так делают. Если всех пересажать, кто тогда останется реализовывать влажные фантазии 🤔🧐🤡
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а если б мужик загнулся от ее лекарств ? Бухло с колесами верный путь в могилу. Всего то 2 года ?
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Там не загнётся мужик, дозы рассчитаны, молодец девчуля)))
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желаю на подобную подругу нарваться. Будешь потом восхищаться на ближайшем кладбище
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Правильно делала. Так и надо с этими извращенцами.
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В ЗАГОЛОВКУ: "Суд в Киеве арестовал на два года девушку",
В СТАТТІ: "суд столицы назначил правонарушительнице наказание в виде 2 лет лишения свободы с испытательным сроком на 1 год".

ВИПРАВТЕ!
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Всё правильно написано, нечего исправлять...
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З тексту заголовка зрозуміло, що винна особа буде відбувати покарання в місцях позбавлення волі, а з тексту статті - що не буде.
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Честно говоря, не знаю что значит "2 года лишение свободы с испытательным сроком 1 год".
Значит её не посадят, будет жить на свободе и если за год не попадётся снова, то и всё - срок вышел.
Так? Или не так?
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Саме так. А в заголовку про це нічого не сказано.
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именно так. Это называется "условный срок"
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Украина рай для уголовников....подчёркиваю...уголовников.
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