EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия
  549  9
Все про:арест (9901) иностранец (294) Нацполиция (10463) суд (22731)

 Суд в Киеве арестовал на два года девушку, которая подсыпала иностранцам снотворное и грабила их

Шевченковский районный суд Киева взял под стражу на два года девушку, которая знакомилась с иностранцами, подмешивала им в алкоголь снотворное, а затем грабила.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

"Во время заседания обвиняемая свою вину признала. Учитывая собранные следователями доказательства в уголовном производстве, начатое по ч.2 ст.185 (кража) УК Украины, Шевченковский районный суд столицы назначил правонарушительнице наказание в виде 2 лет лишения свободы с испытательным сроком на 1 год", - сказано в сообщении.

Так, в феврале этого года правоохранители задержали девушку по подозрению в совершении нескольких краж. Злоумышленница через интернет знакомилась с иностранцами и договаривалась с ними о встрече. Свидания с мужчинами проходили в их квартирах, где в какой-то момент девушка подливала им в алкогольные напитки снотворное, а когда они засыпали, обворовывала их.

Правоохранители провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и задержали девушку в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Кроме того, по месту жительства злоумышленницы правоохранители провели обыск, в ходе которого обнаружили таблетки и лекарственное средство снотворного действия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полиция задержала на взятке $6 тыс. сотрудника Госэкоинспекции в Киеве. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3161801
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Такой талант да службу СБУ.Подсыпала бы ху..лу полония и была героиней Украины Суд в Киеве арестовал на два года девушку, которая подсыпала иностранцами снотворное и грабила - Цензор.НЕТ 1378
 показать весь комментарий
 
Она же не мальчик то. Кто же ее к сцарьку пропустит то?
 показать весь комментарий
 
 
Отделалась лёгким испугом...С чего бы это так? Суд в Киеве арестовал на два года девушку, которая подсыпала иностранцами снотворное и грабила - Цензор.НЕТ 8109
 показать весь комментарий
 
 
Смелая. Попереться в квартиру к незнакомому арабу(или другому неправославному), где может быть скрытая камера, ограбить и с риском(соседи и т.д.) свалить. Если все делала в Киеве, то еще и постоянно оглядываться надо.
Конечно не оправдываю, но такая не пропадет)
А что если иностранец скажет что украла миллион евро? Отдадут ему в рабство ее?
 показать весь комментарий
 
" ...арестовал на два года девушку...." - не фига себе счас сроки арестов пошли.....
 показать весь комментарий
 
Все проститутки так делают. Если всех пересажать, кто тогда останется реализовывать влажные фантазии 🤔🧐🤡
 показать весь комментарий
 
а если б мужик загнулся от ее лекарств ? Бухло с колесами верный путь в могилу. Всего то 2 года ?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх