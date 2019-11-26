 Старший сын Кулебы после ДТП находится в медикаментозной коме, - главврач "Феофании" Семенив

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщил главный врач больницы "Феофания" Игорь Семенив.

По словам Семенива, утром 26 ноября прошел консилиум врачей, на котором обсуждалось дальнейшее лечение сына омбудсмена.

"Он находится в нейрореанимации, состояние остается тяжелым. Проводится постоянный мониторинг состояния головного мозга. Сегодня не планируется хирургическое вмешательство, но мы не можем сказать, что такой необходимости не возникнет. Условно говоря, он в медикаментозной коме, которая необходима на данный момент", - сообщил он.

По словам врачей, у Кулебы закрытая травма грудной клетки и перелом ребер со второго по десятое.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба вместе с двумя сыновьями попал в аварию и сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Позже было опубликовано видео ДТП. На кадрах видно, что машина Николая Кулебы стоит в правом ряду. Вместо того, чтобы повернуть направо, как предусмотрено правилами, водитель выезжает на перекресток. Это происходит, пока горит красный сигнал светофора.

Сам Николай Кулеба на своей странице в сети Facebook заявил, что находится в больнице вместе с сыновьями, а на вопросы ответит позже.

Тем временем полиция открыла уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В МВД признали, что Кулеба является виновником ДТП вблизи Чабанов