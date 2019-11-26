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Все про:ДТП (5892) Феофания (56) Кулеба Николай (37)

 Старший сын Кулебы после ДТП находится в медикаментозной коме, - главврач "Феофании" Семенив

Один из сыновей уполномоченного президента по правам ребенка Николая Кулебы после дорожно-транспортного происшествия находится в тяжелом состоянии в медикаментозной коме, сам Кулеба находится в больнице с переломами ребер и травмой грудной клетки.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщил главный врач больницы "Феофания" Игорь Семенив.

По словам Семенива, утром 26 ноября прошел консилиум врачей, на котором обсуждалось дальнейшее лечение сына омбудсмена.

"Он находится в нейрореанимации, состояние остается тяжелым. Проводится постоянный мониторинг состояния головного мозга. Сегодня не планируется хирургическое вмешательство, но мы не можем сказать, что такой необходимости не возникнет. Условно говоря, он в медикаментозной коме, которая необходима на данный момент", - сообщил он.

По словам врачей, у Кулебы закрытая травма грудной клетки и перелом ребер со второго по десятое.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба вместе с двумя сыновьями попал в аварию и сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Позже было опубликовано видео ДТП. На кадрах видно, что машина Николая Кулебы стоит в правом ряду. Вместо того, чтобы повернуть направо, как предусмотрено правилами, водитель выезжает на перекресток. Это происходит, пока горит красный сигнал светофора.

Сам Николай Кулеба на своей странице в сети Facebook заявил, что находится в больнице вместе с сыновьями, а на вопросы ответит позже.

Тем временем полиция открыла уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия.

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Источник: https://censor.net.ua/n3161800
 
 
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Судьба второго водителя никого не беспокоит? На холопов снова насрать
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И лежит он не в феофании! А разве зеля вам ,обещал что либо.?
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Что с водителем буса, никого не тревожит.
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Він почав рух на червоний, щоб при лівому повороті проскочити перед машинами що рушили б назустріч.
Він мабуть робив так багато разів.
Цього разу зрозумів що рушив зарано, розгубився і втрапив у аварію.
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-Шановний! Ви поїхали на червоний!
-Ні! Не їхав я на червоний!
-А який, по вашому це колір?
-Бурячновий. Старший сын детского омбудсмена Кулебы после ДТП находится в медикаментозной коме, - главврач "Феофании" Семенив - Цензор.НЕТ 2059
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Выздоровления ему.,но никого не интересует сколько смертей мог спровоцировать этот дебил?
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Хороший папаша - подставил правую сторону под удар.
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Кулєба звичайно винен на всі 100%. Проте вдумайтесь- встановлювати світлофори на трасі Київ-Одеса. Від Глевахи до Києва поставили 5 світлофорів. Зранку коїться треш у вигляді багатокілометрових пробок. А світлофор на Чабанах взагалі зло. Через пішохідний міст його не видно, а коли він показується, то гальмувати вже запізно. Замість побудови розв'язок роблять напівміри. Бо без світлофорів аварій там було в рази менше.
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Всё закономерно.Крутизна за рулём выходит боком.
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А скільки таких кулеб на дорогах!
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так і не повідомили, чи був У Кулеби алкоголь в крові
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Столько внимание этому ДТП..... а чего? Холоп барина не пропустил на красный проехать.....
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презик сказал что молится за него а водитель буса... ну то таке - он же вам ничего не должен...
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Сын останется овощем, это очевидно.
Папаша - полный кретин и исключительный придурок. Потому что пристяжные ремни предназначены для пристёгивания водителя и пассажиров, а не в качестве предмета интерьера.
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А я от думаю, ну ладно, можливо були не прив'язані пасками безпеки, але ж повітряні подушки безпеки повинні якось пом'ягшити все ?
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Ребенок не виноват, что его отец такое чудил, дай Бог поправится.

Но вот почему все из машины Кулебы в Феофании, а бусовод в обычной больнице, не совсем понятно.
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