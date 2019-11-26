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 Политика Украины
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Все про:Ахметов (1875) Коломойский (1257) олигарх (527) Фирташ (1022) Корниенко (77)

 Я не называю этих людей олигархами - это бизнесмены, - глава партии СН Корниенко о Коломойском

Термин "олигарх" слишком "затаскан" прессой, он не отражает того, что за ним стоит.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Громадському" заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

На вопрос журналистки, Игорь Коломойский - олигарх или бизнесмен, Корниенко ответил: "Я вообще термин олигарх и в жизни не сильно использовал до политики. Я думаю, что этот термин слишком прессой "затаскан", он не отражает того, что за этим термином стоит. Классически олигарх - это бизнесмен, который влияет на политику, и у него есть СМИ, есть определенная монополия. Если начинать раскладывать наших всех топ-бизнесменов, то окажется, что далеко не каждый подпадает под эти определения".

"Коломойский, Ахметов подпадает. Фирташ - здесь вопрос, его монополия у него в руках. Остальные вроде подпадают, но опять таки, монополизация сейчас уменьшается. И в энергетической сфере уменьшается, и в других тоже", - отметил глава партии.

По словам Корниенко, Коломойского он не может назвать олигархом, потому что считает, что "этот термин сейчас имеет эмоциональную окраску".

"Это бизнесмены. В этой стране, в этих условиях это бизнесмены", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Слуга народа Дубинский: "Сбывается зловещий тост Коломойского: чтобы предправления "Приватбанка" Крумханзл уехал домой в любом виде"

Источник: https://censor.net.ua/n3161799
 
 
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Контрабанды нет,коррупции нет и олигархов уже нет Я не называю этих людей олигархами - это бизнесмены, - глава партии СН Корниенко о Коломойском - Цензор.НЕТ 3396
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как он четко беню описал
"Классически олигарх - это бизнесмен, который влияет на политику, и у него есть СМИ, есть определенная монополия."
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Олигархи не только влияют на политику. Используя подконтрольных народных депутатов, они грабят Украину. Думаете 5 тысяч долларов простому депутату грязных денег платят за красивые глаза?
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Контрабанды нет,коррупции нет и олигархов уже нет
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Можна ставити: ще одну обіцянку виконано Я не называю этих людей олигархами - это бизнесмены, - глава партии СН Корниенко о Коломойском - Цензор.НЕТ 8119
Жеріть, блаЗЄнське хохлобидло. На повен рот. Далі буде.
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купили остатки совести и теперь не олигархи, а это бизнесмены!!!!!!!!!!!
Днище...
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Партия Слуга Народа. Вопрос только в том кто там у них народ. С такими объяснениями партию нужно переименовывать в Слугу Олигархов
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Загалом вірно. Назвати компрадорську маріонетку олігархом може тільки неграмотна людини. А бізнесмен - це дуже широке поняття. В принципі бомжів, котрі збирають пляшки та макулатуру на смітниках також можна назвати бізнесменами.
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Я не есть владель русскый языга ...
Я вообще не владель никакой языга .
ЗЕлёная чукча не читатель , оно писатель законов в Зраде .
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Слуги урода победили олегархов! Выкусите порохоботы!
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"Это бизнесмены. В этой стране, в этих условиях это бизнесмены", - подчеркнул он.

Сливайте воду. Я не называю этих людей олигархами - это бизнесмены, - глава партии СН Корниенко о Коломойском - Цензор.НЕТ 7045
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А Вы обслуга этих бизнесменов то есть Вы не партия СН а просто балаган шутов
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правильно говорит
бизнесмен это олигарх у которого много денех
как петр алексеевич
Зеленский кстати не такой
и зятя у него нет, как у данилыча
так шо не вижу повода для веселья
Зе уже олигархом не стать, всё уже украдено поделено
разве шо землицы чутка прихватит, если разрешат
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Список неолігархів України: Порошенко, Медведчук, Ахметов, Фірташ, Пінчук.
Список олігархів: Коломойський.
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Как место сидения и баблополучания быстро меняет точку зрения. Политические прьяститутутки! В .И Ульянов.
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Какие они все таки эти слуги все Зебилы , и Нас пытаются такими сделать уроды !!! Я не называю этих людей олигархами - это бизнесмены, - глава партии СН Корниенко о Коломойском - Цензор.НЕТ 2596
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Так ось як здійснюється деолігархізація країни! Достатньо просто перестати називати беню та ахметку олігархами - і все! Як ми всі раніше до цього не докумкали!
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Это не олигрхи и не бизнесмены - это бандюки!
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Они не Алигархи . Они няшки,сосущие кровь с Украины!
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"По словам Корниенко, Коломойского он не может назвать олигархом"

Олигарх - это для Бени комплимент. Коломойский - мафиози, вор, разбойник, рейдер, мародёр.
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Бізнесмен, що впливає на політику держави і є олігарх.
Це як про злодіїв сказати: я не називаю таких людей злодіями, це люди.
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Я не называю этих людей олигархами - это бизнесмены.

Я не называю это взятками - это подарки.

Я не называю это контрабандой - это сувениры.

Я не называю это коррупцией - это отдельный бизнес.

Я не называю этих людей зе-тыпилами - это особо одаренные "не лохи".


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упыри грабящие Украину последние 20 лет.
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А почему Пороха называли? Хотя вот Порох, действительно бизнесмен и эрудит!
Каломойша и Ахметка, новые бизнесмены Украины - анекдот!
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Зенелох вже давно покінчив з олігархами, коли вперше назвав пінчука - бізнесменом. Пам'ятаєте, як пінчук до нього першим приїхав у гості-розвідку після кенгураціі. Хотів застовбити почесне звання бізнесмена як найшвидше.
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Зеленского привели к власти, чтобы окончательно уничтожить Украину - мнение Ноябрь 26, 2019Без рубрикиКомментарии
Я не называю этих людей олигархами - это бизнесмены, - глава партии СН Корниенко о Коломойском - Цензор.НЕТ 5963Агент «Зелёный рояль» продолжает активно работать в интересах Кремля. Как и обещал Москве Коломойский…
Я не называю этих людей олигархами - это бизнесмены, - глава партии СН Корниенко о Коломойском - Цензор.НЕТ 2576

Вот о чем подумалось. Зеленского привели к власти, чтобы окончательно уничтожить Украину.
Такими рассуждениями поделился минувшей ночью в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
При этом миллионы людей прямо бежали голосовать за Зеленского.
О чем это говорит? Наш народ подсознательно ненавидит свою страну и хочет ее «смерти».
Впрочем, все это уже было во времена Киевской Руси, Гетманщины и УНР.
Страшная ментальность людей без ощущения родины и патриотизма…

Зеленский записал очередное бредовое видео, бегая вокруг Офиса президента по морозу с красным носом.

В нем президент вновь показал, какими дураками и простофилями считает всех украинцев. Поскольку на полном серьезе хвалился продажей земли, принятым антисоциальным бюджетом и продолжением антинародной медреформы.
Хвалил свою фракцию извращенцев. Мало того, оказалось, что это Зеленский заставил Путина вернуть корабли и провести «Нормандский саммит».
Диагноз: пора ЗеПрезиденту прекращать нюхать клей и злоупотреблять «солоденьким»…

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Зеленский поговорил с Путиным по телефону про возвращённые корабли и про газ.
Переводим с языка дипломатии. Зеленский подтвердил Путину, что подпишет все документы по выполнению Минских соглашений на «нормандском саммите». А также - готов подписать выгодный России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) газовый транзитный контракт и покупать российский газ.
В общем, агент «Зелёный рояль» продолжает активно работать в интересах Кремля. Как и обещал Москве Коломойский…
- Удавка затягивается на шее Украины группировкой Коломойского, Ермака, Зеленского, Богдана - Пионтковский

Зеленский и фракция «Враги народа» представляют сериал «Украина: последняя распродажа».

Есть идея для политтехнологов Зеленского. Следующее видео «общения» с народом, после «Нормандского саммита» и встречи с Путиным, записать не на улице, а из кабинета проктолога.
Это будет более логично…
***
Фотожаба от Дмитрия Корнейчука
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это было очевидно еще весной
любому вменяемому человеку..)))))
вы, наконец то, сообразили )))))))))))
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Если для них Коломойский который только через Кипр отмыл 470 млрд. дол., бизнесмен, то кто такой олигарх?
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Ну вот, а вы говорили, что ничего Моника не сделал. Наконец-то покончено с олигархами, теперь только бизнесмены
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Обнал и отмывание. Партии Зеленского платили миллионы «странные» фирмы и неизвестные люди Ноябрь 26, 2019Без рубрикиКомментарии
Я не называю этих людей олигархами - это бизнесмены, - глава партии СН Корниенко о Коломойском - Цензор.НЕТ 8568На днях появился финансовый отчет партии Зеленского «Слуга народа» за третий квартал. Как раз в это время проходили выборы в Верховную Раду, на которых партия президента набрала большинство голосов.
Об этом говорится в публикации издания «Страна».
Из отчета видно, кто стал спонсором победы «Слуг», и куда партия действующего президента официально тратила свои деньги.
Документ объемом 1,3 тысячи страниц размещен на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК):
Источник: nazk.gov.ua
Как оказалось, за третий квартал 2019 года правящая в Украине партия получила 330 миллионов гривен различных взносов. Из них 108 миллионов поступили на счета самой партии, а 222 миллиона - на счета избирательных фондов тех кандидатов, которые были выдвинуты от имени «Слуги народа».
Разумков не взял миллионы Курченко
Правда, из полученных 108 миллионов партии пришлось вернуть 13,5 миллионов. Две суммы почти по 3 миллиона каждая вернули двум одесским фирмам - «Барака трейдинг Украина» и «Тамира торг». На момент платежа фирмы принадлежали иностранцам - сирийцу Альхалиль Мохаммаду Фади и турку Тайфуру Седату. Поэтому «слуги» не стали брать от них деньги. Но потом все-таки взяли, о чем мы расскажем дальше.
А еще 3,3 миллиона «СН» вернули фирме «Ветек-Киев». Группа компаний с названием «Ветек» относятся к холдингу беглого олигарха времен Януковича Сергея Курченко. Сейчас данная фирма зарегистрирована на бизнесменов из Луганской области и фигурирует в ряде уголовных дел:
Источник: nazk.gov.ua
«Слугам» платили неизвестные граждане
Из 108 миллионов гривен, поступивших на счета партии, 18,4 млн заплатили граждане (физические лица) и 89,7 млн - различные фирмы.
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Всего 15 граждан внесли деньги на счет «Слуги народа». Зато платили они помногу - примерно полтора миллиона каждый. Минимальная сумма платежа - 280 тысяч, максимальная - 1,6 миллиона. Рейтинг граждан - спонсоров партии Зеленского:
О самом щедром спонсоре Катерине Цимбаленко, которая подарила Слугам» 1,6 миллиона гривен, ничего не известно даже Google:
Источник: google.com
А ФИО третьего спонсора («Андрей Владимирович Ковальчук») настолько распространено, что им может оказаться один из нескольких десятков разных людей.
Так что финансистам президентской партии получилось удачно «зашифровать» источники средств, которые официально вносили никому не известные физические лица.
Из спонсоров-лидеров раскрыть инкогнито можно только у «серебряного призера». Второе место с суммой взноса чуть меньше 1,6 млн занял юрист Артем Петрощук.
Он был выдвинут от СН в нардепы в округе №102 в Кировоградской области, однако проиграл выборы Олесю Довгому.
Контрабанда, обнал и отмывание
Что касается юридических лиц, то фирм - спонсоров партии Зеленского оказалось всего 30 штук. «Страна» составила рейтинг компаний, которые платили деньги «Слуге народа». Из него можно сделать вывод, что стандартная «такса» платежа с одной компании составила порядка 2,9 - 3,3 миллиона гривен:
Крупнейший спонсор «Слуги народа» - фирма из Одессы с названием «Кодексо» - проходит по уголовному делу, связанному с «обналом» и уклонением от уплаты налогов.
Уголовное производство № 32018100000000055 от 23.04.2018 г. проводится по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 212 УК Украины «Уклонение от уплаты налогов», причем в особо крупных размерах.
По тому же делу проходят еще два крупных спонсора «Слуги народа» - фирмы «Барака трейдинг» и «Флора импекс». Это номера 25 и 27 списка партийных спонсоров. Они тоже из Одессы.
Все эти фирмы указаны в определении Шевченковского райсуда столицы по данному уголовному производству:
Источник: reyestr.court.gov.ua
Суть уголовного производства изложена в другом определении суда. Согласно позиции правоохранителей, при пособничестве представителей латвийского банка, а также должностных лиц подконтрольных субъектов хозяйствования - резидентов Украины, была организована преступная схема, направленная на уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Схема работала при осуществлении экспорта сельскохозяйственной продукции за пределы таможенной территории Украины. Операции по экспорту не отображались в налоговой и бухгалтерской отчетности. То есть, по сути, речь идет о контрабанде. В результате в особо крупных размерах занижался налог на прибыль:
Источник: reyestr.court.gov.ua
По тому же адресу, что и уже упомянутые фирмы «Кодексо» и «Флора Импекс» (Одесса, ул. Пушкинская, 36), зарегистрирован еще один спонсор «Слуги народа» - ООО «Кристал М Груп» (номер 23 списка спонсоров). Она находится в соседней комнате с «Кодексо».
Эта фирма пока нигде не «засветилась». Наверное, потому, что была зарегистрирована совсем недавно, 25 мая этого года. Но уже нашла больше 3 миллионов для поддержки партии Зеленского.
Еще две одесские фирмы «Тамира торг» и уже упомянутая «Барака трейдинг Украина» заплатили абсолютно одинаковые суммы по 2 920 960 грн. Перечислили свои взносы также в один день 4 июля. Напомним, что накануне, 1 июля, этим же фирмам партия возвращала платежи по 2,95 млн каждой согласно решению главы партии.
Так что группа одесских компаний, которые занимаются экспортом-импортом сельхозпродуктов и фигурируют в ряде уголовных дел, стала крупнейшим официальным спонсором партии Зеленского в третьем квартале.
«Десяточка» мелкими траншами
Три киевские фирмы «Веб маркет компани», «Ярославова реклама» и «Интернет трафик» внесли по 3,3 млн каждая. Но почему-то они разбили свои взносы на множество мелких платежей - по 23 - 24 платежа каждій. Сумма одного платежа не превышала 150 тыс. грн.
Приведем из отчета партии «Слуга народа» пример того, как за один день эти фирмы осуществили множество платежей, каждый на сумму чуть меньше 150 тыс. грн.:
Источник: nazk.gov.ua
По странному совпадению, платежи больше именно суммы 150 тыс грн. подпадают под финансовый мониторинг. Это установлено статьей 15 Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»:
Источник: zakon.rada.gov.ua
Кроме того, все три фирмы, которые проводили эти платежи, зарегистрированы в один день - 21 марта 2019 года.
Но, видимо, «для конспирации» фирмы были зарегистрированы по разным адресам в Киеве, и на разных учредителей - жителей отдаленных сельских районов Киевской и Черкасской областей.
Причем все свои платежи фирма «Интернет трафик» провела за один день - 15 июля. А «Веб маркетинг компании» и «Ярославова реклама» платили на протяжении всего двух дней - 11 и 12 июля.
Факты регистрации трех ООО в один день и последующих одновременных платежей на счет «Слуги народа» примерно одинаковых сумм могут говорить о скоординированности таких действий.
А проведение множества платежей на суммы до 150 тыс. грн может говорить о том, что организаторы схемы хотели уйти от надзора органов финансового мониторинга.
Напомним, что финансовый мониторинг направлен на борьбу с отмыванием (легализацией) преступных доходов.
Поэтому, если какие-то лица проводят действия, направленные на уклонение от финансового мониторинга, то это может говорить о том, что доходы были получены от преступной деятельности.
В общей сумме, эти три фирмы заплатили партии Зеленского 9,9 миллионов гривен, то есть почти 10 миллионов.
Кому платили «слуги»
Теперь перейдем к расходам правящей партии. В 3-м квартале партия платила, в основном, на телевизионную рекламу со счетов своего избирательного фонда.
Список крупнейших получателей денег от «слуг народа»:
Больше всего партийных денег ушло на рекламу на телеканалах - 94 миллиона. Из них наибольшую сумму получил телеканал Коломойского «1+1» - 28,5 млн. Это не удивительно, учитывая близость олигарха к «Слугам».
Однако на втором месте в рейтинге оказалось никому не известное ООО «Зе медиа». Как сообщается в финансовом отчете «Слуг», эта фирма получила 17 миллионов тремя платежами за размещение политической рекламы на носителях наружной рекламы (билбордах):
Источник: nazk.gov.ua
Рекламный фаворит у «слуг» появился недавно. Название «Зе медиа» возникло у фирмы в конце апреля, вместе с появлением в ней нового директора и учредителя Владимира Татаренко.
Фирма уже начала получать деньги из госбюджета. В июне «Зе медиа» выиграла тендер на 460 тысяч гривен. Госпредприятие «Центр защиты информационного пространства Украины», подчиненное Мининформполитики, заказало размещение внешней рекламы в канадском городе Торонто с 1 по 7 июля этого года:
Источник: prozorro.gov.ua
«Слуги» раскрыли коммерческую тайну Трускавца
А 7,7 миллионов получила от «Слуг народа» фирма «Бальнео-тур» из Дрогобыча Львовской области. Эти деньги партия заплатила за организацию знаменитого семинара в Трускавце, на котором будущих нардепов обучали премудростям политической жизни.
Экспресс-курс обучения членов партии «Слуга народа», избранных в парламент, завершился 4 августа. Партийцев принимал курортный комплекс «Rixos Прикарпатье». Перед будущими нардепами выступал Владимир Зеленский:
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