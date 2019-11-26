 Я не называю этих людей олигархами - это бизнесмены, - глава партии СН Корниенко о Коломойском

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Громадському" заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

На вопрос журналистки, Игорь Коломойский - олигарх или бизнесмен, Корниенко ответил: "Я вообще термин олигарх и в жизни не сильно использовал до политики. Я думаю, что этот термин слишком прессой "затаскан", он не отражает того, что за этим термином стоит. Классически олигарх - это бизнесмен, который влияет на политику, и у него есть СМИ, есть определенная монополия. Если начинать раскладывать наших всех топ-бизнесменов, то окажется, что далеко не каждый подпадает под эти определения".

"Коломойский, Ахметов подпадает. Фирташ - здесь вопрос, его монополия у него в руках. Остальные вроде подпадают, но опять таки, монополизация сейчас уменьшается. И в энергетической сфере уменьшается, и в других тоже", - отметил глава партии.

По словам Корниенко, Коломойского он не может назвать олигархом, потому что считает, что "этот термин сейчас имеет эмоциональную окраску".

"Это бизнесмены. В этой стране, в этих условиях это бизнесмены", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Слуга народа Дубинский: "Сбывается зловещий тост Коломойского: чтобы предправления "Приватбанка" Крумханзл уехал домой в любом виде"