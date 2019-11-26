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 Экономика, Общество
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Все про:монеты (94) НБУ (4522)

 Монета номиналом 5 грн вводится в оборот с 20 декабря, - Нацбанк

Монеты номиналом 5 гривен войдут в обращение с 20 декабря.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Национального банка.

"Новые оборотные монеты вводятся в обращение поэтапно: на первом этапе - 27 апреля 2018 введены в обращение монеты номинальной стоимостью 1 и 2 гривни; второй этап - 20 декабря 2019 состоится ввод в обращение монет номинальной стоимостью 5 гривен; и третий этап - середина 2020 вводится в обращение монета номинальной стоимостью 10 гривен", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Нацбанк сообщал, что с 1 октября 2019 года банковские учреждения и магазины перестанут принимать монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нацбанк начинает изъятие из оборота монеты номиналом 25 копеек

Монета номиналом 5 грн вводится в оборот с 20 декабря, - Нацбанк 01
Монета номиналом 5 грн вводится в оборот с 20 декабря, - Нацбанк 02

Источник: https://censor.net.ua/n3161796
 
 
 Топ комментарии
 
Зебилы, жду купюру номиналом МИЛЛИОН!

Вы сделали это!
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Так это при нем эту денежную реформу начали (отказ от 1,2,5,25 коп, замена 1,2,5,10 грн на монеты, ввод купюры 1000 грн), так что дело Петра в данном случае продолжается, не нужно переживать.
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а коли буде купюра в 10 тис грн? важко ж рахувати цю дрібноту.
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уже и за 1 гривню ничего не купишь в магазинах....
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Дизайн злизаний з монет кацапської імперії. Дивує, як наприкінці ХХ-го початку ХХІ-го ст. можна було допустити такий совко-кацапський дизайн монет.

Все таки, прибрало хохлобидло гетьмана Богдана Хмельницького з банкнот.
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Должна быть, такая монета, и на ней должен быть Бандера)))
Вот тогда и начнётся отсчёт от этой монеты (1$), срок действия Зели...
Минус одна копейка, и Зеле, ППЦ, и в Ростов)))
И, когда учителя будут получать 4000$, на обещанных выборах Зели?
Короче, команда Зели уже должна бы быть в клетке, ну, или в Ростове, если удрали бы)))
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Зебилы, жду купюру номиналом МИЛЛИОН!

Вы сделали это!
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НЕТ У НАС ИНФЛЯЦИИ НУ НЕТ! ПРОСТО НОВЫЕ ДЕНЬГИ БОЛЕЕ ВЫСШЕГО НОМИНАЛА ДЕЛАЕМ! НО ИНФЛЯЦИИ НЕТ!!
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Заходишь такой в бар с кошелем мешочком...
Бросаешь его на стол и орешь....
Официант! Тысяча чертей...бакал темного для меня и мартини для моей кобылы!))))))
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Это же сколько десятков килограм этиз монет нужно будет выдавать обычному физ руку?

Если ЗЕня исполнит свою абицянку про 4000 евро зп...
)))))
Да ЗЕдурники?)))
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скоро вернут купоны, инфляция при Зебиле намечается феерическая
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