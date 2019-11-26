 Монета номиналом 5 грн вводится в оборот с 20 декабря, - Нацбанк

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Национального банка.
"Новые оборотные монеты вводятся в обращение поэтапно: на первом этапе - 27 апреля 2018 введены в обращение монеты номинальной стоимостью 1 и 2 гривни; второй этап - 20 декабря 2019 состоится ввод в обращение монет номинальной стоимостью 5 гривен; и третий этап - середина 2020 вводится в обращение монета номинальной стоимостью 10 гривен", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее Нацбанк сообщал, что с 1 октября 2019 года банковские учреждения и магазины перестанут принимать монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек.
Все таки, прибрало хохлобидло гетьмана Богдана Хмельницького з банкнот.
Вот тогда и начнётся отсчёт от этой монеты (1$), срок действия Зели...
Минус одна копейка, и Зеле, ППЦ, и в Ростов)))
И, когда учителя будут получать 4000$, на обещанных выборах Зели?
Короче, команда Зели уже должна бы быть в клетке, ну, или в Ростове, если удрали бы)))
Вы сделали это!
У мене ці монети.
Бросаешь его на стол и орешь....
Официант! Тысяча чертей...бакал темного для меня и мартини для моей кобылы!))))))
Если ЗЕня исполнит свою абицянку про 4000 евро зп...
)))))
Да ЗЕдурники?)))