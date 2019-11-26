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 Политика Украины
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Все про:ВР (24046) Юрчишин (46) преступления против Майдана (47) ГБР (735) Разумков Дмитрий (305)

 Вопрос о расследовании дел Майдана мог бы решиться в эту пятницу. Слово за Разумковым и монобольшинством, - Юрчишин

Партия "Голос" поддерживает инициативу семей погибших героев Небесной Сотни и настаивает на немедленном созыве внеочередного заседания парламента, необходимого для принятия решения для спасения расследования дел Майдана.

Об этом заявил нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы с прошлого понедельника готовы в любой день собраться на заседание, инициировать которое может Согласительный совет, созванный спикером. Не надо 150 голосов, потому что мы не закрывали сессию. Просто собраться, объявить и через 3 дня рассмотреть закон о ГБР". - написал он.

По его словам, если сегодня председатель ВРУ созовет Согласительный совет, то ближайшее внеочередное заседание может состояться уже в пятницу.

"Мяч сейчас на поле большинства. И цена нереагирования на этот мяч ежедневная потеря динамики расследований дел Майдана", - подытожил Юрчишин.

Читайте также: Мы не голосовали за правку в закон, позволяющую ГБР расследовать дела Майдана, потому что возникли бы вопросы о ее законности, - нардеп от "СН" Монастырский

Напомним, адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская объявила голодовку. Она будет голодать до тех пор, пока следователи по делам Майдана не получат право перейти в ГБР и возобновить расследование. С 20 ноября 2019 года Генеральная прокуратура потеряла функцию следствия. В связи с этим Управление специальных расследований подлежит расформированию. Его сотрудникам предложили выбор: продолжить следствие в составе Государственного бюро расследований или осуществлять процессуальное руководство по этим делам в ГПУ после переаттестации. Горбатюк отказался писать заявление на переаттестацию по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, так как, по его мнению, оно не соответствует действующему законодательству.

21 октября генпрокурор Рябошапка подписал приказ о создании департамента процессуального руководства (не путать с досудебным расследованием) в производствах о преступлениях, совершенных в связи с протестами 2013-2014 годов, а через два дня бывшего начальника управления специальных расследований ГПУ, которое занималось делами Майдана, Сергея Горбатюка уволили из Генпрокуратуры. Департамент ГПУ по расследованию дел Майдана возглавил бывший замначальника другого подразделения Виктор Мысяк, его замом стал Алексей Донской из управления Горбатюка.

Следствие по делам Майдана остановлено минимум до 3 декабря, из-за того, что в Верховной Раде не успели проголосовать за изменения в закон о ГБР.

Источник: https://censor.net.ua/n3161795
 
 
 Топ комментарии
 
А баба Яга Портнов против!
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Та що там вирішувати?!
Потрібно розпочинати нарешті справжні розслідування злочинів "майдану". Та притягувати до відповідальності справжніх злочинців.
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Вопрос о расследовании дел Майдана мог бы решиться в эту пятницу. Слово за Разумковым и монобольшинством

Гомобольшинством.
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коломойський причетний до вбивств майданівців і тому гальмує розслідування! Бандити коломойського активно допомагали януковичу вбивати майданівців! Депутат Слуги Народу Литвиненко 24 рази телефонував організатору викрадення Ігора Луценка та Веремія під час викрадення! Ігора Луценка відпустили а Веремія викинули в лісі, де він замерз і помер! Якщо не продовжиться розслідування справ Майдану, потрібно збирати новий Майдан. Нова влада це добре, але буде ще новіша.
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Так а яким чином бєня до цього причетний? Хотілось би деталей. Бо я знайшов лише інфо про Литвиненка і "Чебу".
А до Майдану закликати не варто, по ***** тільки цього й чекає. Ти або провокатор, або дуже нерозумна людина. Зєлю обрали законно (хоч яку б огиду я не відчував до нього і його команди). І у випадку майдану Захід не буде себе поводити, так як у 13-14рр. І коли ***** введе "миротворчо-окупаційний" контингент, то всі, окрім півдесятка країн полегшено зітхнуть.
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Та що там вирішувати?!
Потрібно розпочинати нарешті справжні розслідування злочинів "майдану". Та притягувати до відповідальності справжніх злочинців.
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Корниенко объяснил придуркам из Голоса,почему не проголосовали .Потому что Мертвечук со своими подельниками юридическими проволочками затянут процесс.Тут надо соблюсти все юрформальности,что бы не было отката.3 декабря вопрос будет стоять первым.Волають, як голодные быки.
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якась "монопенісуальна" більшість
в сенсі відношення до держави
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