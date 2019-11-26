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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Канада (1336) оружие (3797) помощь (3145) Порошенко (17913)

 Порошенко в Канаде: Необходимо продолжить помощь в усилении устойчивости Украины путем активизации военных учений и торговли оборонительным летальным вооружением

Во время визита в Канаду пятый Президент Украины Петр Порошенко встретился с Премьер-министром провинции Альберта Джейсоном Кенни.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Европейская Солидарность", информирует Цензор.НЕТ.

Порошенко выразил глубокую благодарность Канаде за постоянную поддержку Украины в борьбе за независимость, суверенитет, территориальную целостность и противодействие российской агрессии.

Глава "Европейской Солидарности" отметил весомый личный вклад Джейсона Кенни в развитие новой украинской армии, поскольку именно по его инициативе как тогдашнего министра национальной обороны Канады в апреле 2015 года стартовала программа тренировок украинских войск канадскими вооруженными силами UNIFIER.

Порошенко также подчеркнул важность продолжения помощи канадской стороной Украине путем активизации военных учений, углубления военно-технического сотрудничества и торговли оборонным летальным вооружением.

Особое внимание было уделено сохранению санкционного режима против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым, а также активизации противодействия дезинформации российских компаний в западных странах.

Читайте также: Цель Москвы - уничтожить Украину, а потом уничтожить память об этом, - Порошенко в Канаде

Источник: https://censor.net.ua/n3161789
 
   
 Топ комментарии
 
Лахта, когда он придёт навестить Зелемойского и всю его ЗеКоМанду.
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Це Президент.А не сімпатяга путіна ЗЄ.
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Есть предложения? Пока он в Канаде про поддержку и вооружение, клоун чМоника записывает потешные ролики, и ласкает слух #уйлу пожеланиями спокойной ночи дядя вова.
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новость о педро...а дебили порохососы о зеле воняют...что методички старые дали?причем тут зеля к новостям о вальцмане???
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