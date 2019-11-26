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 Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ из автоматических гранатометов со стороны Петровского, что вблизи разведения сил, - штаб ООС

Утром 26 ноября наемники РФ обстреляли из автоматических гранатометов украинские позиции вблизи населенного пункта Старогнатовка Донецкой области. В ООС считают это провокацией.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"Огонь велся с направления Петровского. Указанный населенный пункт находится в непосредственной близости от участка разведения №3 (Богдановка). Таким образом, российские оккупанты, пытаясь вызвать огонь накануне встречи ТКГ в Минске, хотят обвинить нашу страну в нарушениях Минских договоренностей", - говорится в сообщении ООС.

Отмечается, что "это в очередной раз подчеркивает коварство действий российско-оккупационных войск и попытки дискредитировать Украину перед мировым сообществом".

Также в штабе ООС подчеркнули, что Объединенные силы огонь в ответ не открывали.

Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ из автоматических гранатометов со стороны Петровского, что вблизи разведения сил, - штаб ООС 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3161786
 
 
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Он свое получит,если не туда пойдет. Главное,шо порохоботы надежные для этого дела есть ))
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А нашим взагалі неможна відкритвати вогонь чи лише з пістіка холостими ?
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Шото ты плохо базарил с пуйлом Зеленое чмо,ну да пуйло же повторит в сотый раз мы не сторона конфликта,на сепаров не влияем они самодостаточны говорите напрямую с ними чтоб не обстреливали
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Я навіть не знаю чи питати чи відомо про ці обстріли вові, вірніше немає змісту в таких питаннях - йому пофіг що обстрілюють , що гинуть наші хлопці он рєшіл паміріться.
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