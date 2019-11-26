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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:НАБУ (2972) задержание (5554) Тупальский (5) Альперин Вадим (12)

 НАБУ задержало замглавы киевской таможни Тупальского и еще 6 человек по делу Альперина. Самому Альперину удалось скрыться

Заместитель главы киевской таможни Сергей Тупальский был задержан сотрудниками Национального антикоррупционного бюро.

По данным Цензор.НЕТ, среди задержанных - таможенники и помощник Альперина. Самого Альперина задержать не удалось. Вероятно, его предупредили.

"Уважаемые коллеги и друзья! В эту минуту у меня дома проходят обыски. Пока я не могу точно сказать, в рамках какого дела это происходит. И в любом случае я уверен, что через короткое время безосновательность проведения обысков и обвинений, которые сегодня будут звучать в СМИ в мою сторону, будет доказана в очередной раз. Общаться мне придется через моего адвоката. Я знаю, что всегда придерживался законодательства и работал в пользу государства. Правда на моей стороне! И готов доказать это!" - заявил Тупальский на своей странице в Facebook.

Сергей Тупальский начал исполнять обязанности начальника Киевской городской таможни с сентября 2016. С мая 2018 по октябрь 2018 на период проведения мероприятий по борьбе с контрабандой в общенациональном масштабе возглавлял отдел администрирования таможенных платежей ГФС Украины. А с декабря 2018 по март 2019 исполнял обязанности начальника Одесской таможни. Сейчас он занимает должность заместителя начальника Киевской городской таможни. 

Как сообщалось, известный одесский бизнесмен Вадим Альперин предлагал взятку в 800 тысяч долларов детективам НАБУ за снятие арестов со счетов подконтрольных ему предприятий.

НАБУ задержало замглавы киевской таможни Тупальского и еще 6 человек по делу Альперина. Самому Альперину удалось скрыться 01

30 ноября 2017 года в ГПУ сообщили, что Печерский районный суд арестовал Альперина на 2 месяца с возможностью внесения залога в 21 млн гривень. Позже Апелляционный суд Киева уменьшил сумму залога для Альперина до 141 тысячи гривен. После внесения залога он вышел из-под стражи.

В интервью "Цензор.НЕТ", сотрудничавший с НАБУ Евгений Шевченко рассказал, что "Альперин предложил миллион долларов за снятие ареста со своих счетов". 

"Альперин импортировал товар в огромных количествах, из Китая в основном. Схема очень простая. К примеру, завозится обувь — пара в реальности стоит 10 долларов, но он подделывает документы и заявляет на таможне стоимость всего в 10 центов — то есть в сто раз меньше. Таможня все равно оценивает пару этой обуви в 10 долларов и Альперин оплачивает налоги в полном объеме, но потом идет со своими фиктивными документами в продажный суд и возвращает себе все ранее оплаченные налоги. И вот за снятие ареста с этих средств Альперин и предложил изначально миллион долларов", - пояснил Шевченко.

Летом 2019 года журналист Евгений Плинский заявил, что и.о начальника Одесской таможни Владимир Передерий и одесский контрабандист Вадим Альперин организовали схему, по которой за два месяца украли из госбюджета 110 миллионов гривен.

НАБУ задержало замглавы киевской таможни Тупальского и еще 6 человек по делу Альперина. Самому Альперину удалось скрыться 02

Источник: https://censor.net.ua/n3161783
 
 
 Топ комментарии
 
щас суд ему даст право выйти под залог 10 000 грн, а боевой генерал Марченко будет по прежнему париться в СИЗО..
а хуле!.. боевой генерал - он ведь социально опасен, а таможенник - коррупционер - он такой милашка, пупсик.. еще и за Зеленского голосовал..
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Зелень боїться військових, а військові його ненавидять.
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Альперін один з головних контрабандистів України. Хто його попередив, той працює на мафію і потрібно точно встановити хто це був!
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Не хвилюйся, бо порожнім його місце не залишиться. З'явиться новий контрабандист - слуга народу.
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пока пополняют бюджет- берут залоги и наверное на этом и закончится
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Це такий бізнес у суддів. Потім заставу ділять між собою.
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Залог идет в бюджет только если человек, за которого его внесли, скрылся от следствия. то есть, не выполнил со своей стороны условия пребывания на свободе под залог. В ином случае залог возвращается, каким бы ни было решение суда, даже если посадят долгие годы. Разве что с конфискацией имущества, но и в таком случае, если залог внес кто-то другой, его вернут. Вот если конкретно этот человек, находясь под залогом в 141 000 грн, не выполнит условия - не явится по требованию следователя на допрос или еще что, тогда эти деньги изымут в бюджет. А если кто-то другой, кто внес 100 000 или 10 000 000 никуда не скрывается, после суда денежки вернут.
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после обсервера в нормандском формате как вариант
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А тебе лично от того, какой интерес? Из бюджета будут кормить, одевать, обогревать, охранять. Следствие по экономическим делам длятся не менее 3 лет, и суд год-два. Приплюсуй к расходам зарплату участников и получишь несколько миллионов за свое счастье.
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странные вы диды....), общественно - политический резонанс меряете похлебкой на киче или зарплатой соглядатаев)))
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Я к тому, что ты сейчас порадуешься, резонанс, а потом будешь ныть, что маленькие зарплаты и пенсии, большие налоги и плохие дороги. Контрабанда всегда была, есть и всегда будет.
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а тебя, мое настроение не должно колыхать..каг бы))), пиши свой коммент и точку зрения)))
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Да садись уже на чирий...или у вас на мордовии предпочитают на чеченбутылку?
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щас суд ему даст право выйти под залог 10 000 грн, а боевой генерал Марченко будет по прежнему париться в СИЗО..
а ****!.. боевой генерал - он ведь социально опасен, а таможенник - коррупционер - он такой милашка, пупсик.. еще и за Зеленского голосовал..
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Зелень боїться військових, а військові його ненавидять.
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а хряка любили?
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Мудрий наріт обирає як не гівно, так тріску.
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НАБУ затримало ексглаву київської митниці Тупальського та ще 6 осіб у справі Альперіна. Самому Альперіну вдалося втекти - Цензор.НЕТ 6252

Відношення військових до Зека єнакуєвського. ЗЕ теж діждеться.
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к чему ты запостил это фото с рыговской титушнёй?
где ты на нем вийськових побачив?
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Так це ригівська тітушня відвернулась від Зека?
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тебе виднее
"афганцы" что ле? после того как лигитимный им льготы срезал?
и каким боком они к украинским вийськовым?
... всё таки надо 18+ на цензоре ввести НАБУ затримало ексглаву київської митниці Тупальського та ще 6 осіб у справі Альперіна. Самому Альперіну вдалося втекти - Цензор.НЕТ 3219
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Все верно, но до тех пор, пока портновский УПК будет действовать и позволять подобную избирательность, судьи будут на законных основаниях и с выгодой для себя это проделывать.
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делаем ставки на сумму залога
думаю учитывая тяжесть проступка судьи загадают не меньше 100 000 грн

... за всех))
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ИЗ СОЕВОГО УБЛЮДКА ТУПАЛЬСКОГО НА ЗОНЕ ПОЛУЧИТСЯ ОТЛИЧНЫЙ ПЕТУШАРА !!!!!!!!!!!!!!
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А ти тут, на Цензорі, точно в такій ролі НАБУ затримало ексглаву київської митниці Тупальського та ще 6 осіб у справі Альперіна. Самому Альперіну вдалося втекти - Цензор.НЕТ 9932
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На харьковщине контрабандные схемы сохранены и процветают.Изменена организация съёма мзды и бенефициары.Тут завязаны и СБУ и Таможня и Погранцы.Мафиозный клубок .ловят внесистемных для отчётности.
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Тобто нова влада теж займається контрабандою.
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Глава Харьковской таможни стал главой Киевской таможни. Лучшие кадры нужны зеленым.
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Ну наконецц то! Так долго запрягали...Типа ниего не знали и не видели за столько лет!
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Завтра отпустят. А потом ещё возможно этот тип подаст в суд, чтоб его восстановили на работе.
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Наконец-то будет, если кто-то сядет. При пете с заседания кабмина под барабанный бой выводили. Потом извинялись. НАБУ затримало ексглаву київської митниці Тупальського та ще 6 осіб у справі Альперіна. Самому Альперіну вдалося втекти - Цензор.НЕТ 366
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так може йшла операція щоби виявити явки і паролі
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Соевый, это значит что работал после 2014 года? А Багдан тогда какой, был в партии Суркиса, Ющенко, Тимошенко. Луценко, Януковича, Порошенко, а теперь у пианистки Мони.
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Извините в инезаангажированность НАБУ, САП, ГБР уже не верю!!!
Все эти структуры были созданы при участии грантоедов евроопттмистов-анткоррупционеров" Наемов, Шабуниных, и прочей наволочи на службе у олигархата, имеющих отличную легенду!!!
Просто не верю, особенно после всех записей их разговоров!!!
Может там есть за что, может и нет. Но цель бениныхтприхвостней переселение порядка и наказание коррупции!!! Их цели переключение потоков на себя,
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Так когда ж они нажрутся? НАБУ нужно найти крота, иначе это будет вечный позор за большие деньги
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У нас усі митники чесні мля. В країні 50-60% економіки в тіні але усі чесні, мля і бідні теж мля....
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Альперина в 2017 арестовывали и почему-то отпустили.
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Денешку зеленым отдаст и выпустят сразу на свободу.
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Но говорят, что к людям и подчиненным Тупальский относился по человечески, в отличии от других руководителей.
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Зеленский пообещал зарплату учителям и врачам, вот и ходят по квартирам. Если вы еще живете без кредитов, то тогда они идут к Вам.
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Интересная схема, таможня все собрала как нужно, а суд вернул деньги Альперину. А пришли с предьявой к таможне? А суд получается в стороне. Гениально.
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Порохнявые, это тревожный звоночек НАБУ затримало ексглаву київської митниці Тупальського та ще 6 осіб у справі Альперіна. Самому Альперіну вдалося втекти - Цензор.НЕТ 3359 Петюню флажками обложили, через месяц начнется НАБУ затримало ексглаву київської митниці Тупальського та ще 6 осіб у справі Альперіна. Самому Альперіну вдалося втекти - Цензор.НЕТ 4614 и врядли он в Канаде сможет отсидеться, там мародеры не в почете....его жалкая попытка изобразить всё еще "президента" и заручиться поддержкой правящей партии Канады чтоб избежать тюрьмы в Украине будет иметь нулевой результат.....в штаты пускай едет, в человеческих словиях сидеть будет!
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Лахтинская мразота ,не дождетесь,вон с ЦН!
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