 "Никакой воды до деоккупации", - зампредставителя президента в АРК Ташева о возобновлении водоснабжения с оккупированным Крымом

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина" рассказала заместитель постоянного представителя президента в Автономной республике Крым Тамила Ташева.
По ее словам, на данный момент в оккупированном Крыму хватает воды для нужд населения, а проблема с водоснабжением существует среди сельхозпредприятий, химических предприятий, военных баз. Поэтому Украина не планирует упрощать жизнь Российской Федерации, которая оккупировала полуостров.
"Позиция государства - никакой воды до деоккупации. Мы говорим о национальных интересах. Территория Крыма оккупирована Россией, и согласно международному гуманитарному праву, вся ответственность за ситуацию лежит на стране-оккупанте", - сказала Ташева.
Подобная ситуация и с транспортным сообщением. Ташева сообщила, что на данный момент ни о каком прямом сообщении с оккупированным Крымом речи не идет.
"До админлинии с Крымом мы должны обеспечить максимальные условия, чтобы люди подъезжали туда на легальном транспорте, а не так, как сейчас. Это в том числе и вопросы безопасности людей. Но только до линии", - рассказала она.
Напомним, ранее постоянный представитель президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что Украина пока не получала обращений о возможности возобновления подачи воды в оккупированный Крым и позиция по этому вопросу остается неизменной.
Разговоры в соц сетях:
- "Как всегда, "понаехи" за заборы, сами привыкли жить, как животные в клетке, и нам свое пытаются навязывать. Как мы столько лет без заборов жили и терактов не было!" - ответили ему.
- "То есть, делаем вывод - когда была Украина, никаких ЧП не могло быть. Там, где появляется руссня - вероятность ЧП возрастает до 100%", - добавили в комментариях".
- Я чув, що ти дуже мудра людина. А чи зможеш ти навчить мого улюбленого віслюка навчить читать Коран?
- Можу...
- Що тобі для цього треба?
- Десять тисяч таньга і десять років...
- Згоден...
Забрав Ходжа гроші, віслюка, повів додому... Сусіди, знайомі, друзі, кажуть йому:
- Ходжа, ти збожеволів? Хіба можна ВІСЛЮКА!!! навчить читанню Корану?
-Заспокойтесь... Десять тисяч таньга - хороші гроші... Хороший віслюк у господарстві - теж... Десять років - великий строк... За цей час, хто-небудь, обов"язково помре - або я, або віслюк, або падишах... І тоді піди розберись, хто з нас трьох краще розбирається у богослов"ї...".
Так і тут... Подача води в Крим завжди припинялася з похолоданням, бо крига створювала небезпеку для насосів перекачуючих станцій. Поновлювали перекачку лише в квітні, після льодоходу і повені, на Дніпрі... До квітня - 4 місяці. За цей час, надіюсь, "віслюк на троні", здохне...
https://www.facebook.com/alexander.thorn.7927/videos/631460184257843/?hc_location=ufi
Кнопка возврата чего?
канал так идет
у нас в этом году неурожай в отличаи от орков
ну и почем гречка в крыму?
его орки от них сеткой загородили шоб не выпили
так шо остались только камни
с неба
А военным базам зачем много воды? Они гранаты выращивают или водяные бомбочки делают?