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 Политика Украины
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Все про:Крым (22106) водоснабжение (457) деоккупация (377)

 "Никакой воды до деоккупации", - зампредставителя президента в АРК Ташева о возобновлении водоснабжения с оккупированным Крымом

Украина не планирует восстанавливать водоснабжение и транспортное сообщение с аннексированным Крымом до полной деоккупации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина" рассказала заместитель постоянного представителя президента в Автономной республике Крым Тамила Ташева.

По ее словам, на данный момент в оккупированном Крыму хватает воды для нужд населения, а проблема с водоснабжением существует среди сельхозпредприятий, химических предприятий, военных баз. Поэтому Украина не планирует упрощать жизнь Российской Федерации, которая оккупировала полуостров.

"Позиция государства - никакой воды до деоккупации. Мы говорим о национальных интересах. Территория Крыма оккупирована Россией, и согласно международному гуманитарному праву, вся ответственность за ситуацию лежит на стране-оккупанте", - сказала Ташева.

Подобная ситуация и с транспортным сообщением. Ташева сообщила, что на данный момент ни о каком прямом сообщении с оккупированным Крымом речи не идет.

"До админлинии с Крымом мы должны обеспечить максимальные условия, чтобы люди подъезжали туда на легальном транспорте, а не так, как сейчас. Это в том числе и вопросы безопасности людей. Но только до линии", - рассказала она.

Напомним, ранее постоянный представитель президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что Украина пока не получала обращений о возможности возобновления подачи воды в оккупированный Крым и позиция по этому вопросу остается неизменной.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Не думайте, даже гипотетически, обсуждать тему возможной поставки воды и электроэнергии в оккупированный Крым, - Чубаров

Источник: https://censor.net.ua/n3161779
 
   
 Топ комментарии
 
значить скоро пустять, зелебоби брешуть на кожному кроці
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А если хуйло за возврат унитазов потребует?
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значить скоро пустять, зелебоби брешуть на кожному кроці
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Брешуть заради процвітання їхньої неньки Мокшандії.
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"Нынешняя политика России в Крыму откровенно направлена на вытеснение местных".



Разговоры в соц сетях:

- "Как всегда, "понаехи" за заборы, сами привыкли жить, как животные в клетке, и нам свое пытаются навязывать. Как мы столько лет без заборов жили и терактов не было!" - ответили ему.
- "То есть, делаем вывод - когда была Украина, никаких ЧП не могло быть. Там, где появляется руссня - вероятность ЧП возрастает до 100%", - добавили в комментариях".

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Писав, якось: "Жив Крим, при Україні - про тероризм чули лише по телевізору, і він був десь за морями. Прийшла Росія - почалась "боротьба з тероризмом"... Так, може, не в "тероризмі", справа?!!!"
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Заспокойся...Є притча про Ходжу Насреддіна: "Покликав, якось, падишах, Ходжу, і каже:
- Я чув, що ти дуже мудра людина. А чи зможеш ти навчить мого улюбленого віслюка навчить читать Коран?
- Можу...
- Що тобі для цього треба?
- Десять тисяч таньга і десять років...
- Згоден...
Забрав Ходжа гроші, віслюка, повів додому... Сусіди, знайомі, друзі, кажуть йому:
- Ходжа, ти збожеволів? Хіба можна ВІСЛЮКА!!! навчить читанню Корану?
-Заспокойтесь... Десять тисяч таньга - хороші гроші... Хороший віслюк у господарстві - теж... Десять років - великий строк... За цей час, хто-небудь, обов"язково помре - або я, або віслюк, або падишах... І тоді піди розберись, хто з нас трьох краще розбирається у богослов"ї...".
Так і тут... Подача води в Крим завжди припинялася з похолоданням, бо крига створювала небезпеку для насосів перекачуючих станцій. Поновлювали перекачку лише в квітні, після льодоходу і повені, на Дніпрі... До квітня - 4 місяці. За цей час, надіюсь, "віслюк на троні", здохне...
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А если ***** за возврат унитазов потребует?
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Тоді пустять. Повернення унітазів для Бубочки - справа честі. Недаремно за унітаз він до пуцина відразу ж подзвонив.
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У меня стоит украинский унитаз, кстати стоят дешевле, чем наши и из РФ. Работает так себе, но в целом устраивает.
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Купил на строительном рынке. Только вот кнопка возврата иногда заедает.
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Только вот кнопка возврата иногда заедает.


Кнопка возврата чего?

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Он наверно думал, что возврата в совок. Но кнопка украинская ))))
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Не аргумент. У меня стоит немецкий Виллер-Бош с швейцарской системой Геберит. Работает так себе - и кнопка иногда заедает и смывать приходится по нескольку раз, еще и брызгает при смыве.
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Много подделок. А так у немцев лучшее качество.
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В ЧЕРНОМ МОРЕ ВЕДРАМИ ЧЕРПАЙТЕ ВОДИЦУ, А ДУШ ИЗ КАМНЕЙ ПУСТЬ ПРИНИМАЮТ.
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Марик получает воду через ЛУГАНДон "Никакой воды до деоккупации", - зампредставителя президента в АРК Ташева о возобновлении водоснабжения с оккупированным Крымом - Цензор.НЕТ 5653

канал так идет
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отключить воду,электричество,ленсии все виды помощи кармильцам в далбасе
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пусть возят воду бутылками через мост.
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Янукович підписував папір про спільне будівництво цього мосту . Нам в 2014 повезло , хоча зєлєбєні з часом можуть завуальовано виплатити кацапії компенсацію.
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что то тут не то, и без днепровской воды живут, и продукты уже дешевле чем в Украине...задуматься бы нам, что с нашими олигархами гребаными делать...
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да открой на Ютубе сравнение цен...делов то...
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сколько там килограмм свинины или говядины?
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а, гречка а картошка... пустой разговор, сам посмотри...
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так и знал шо ты за картошку начнёшь
у нас в этом году неурожай в отличаи от орков
ну и почем гречка в крыму?
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Твоя кличка не "Попандопуло"? Тот тоже в бинокль, по разному, смотреть умел...
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Художественный лахтинский свист,свисти иСЧо ,без дураков скучно...
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А что им воды мало? Солёной целое Чёрное море, а чуть что так камни с неба..............
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с моря крысчане не могуть
его орки от них сеткой загородили шоб не выпили
так шо остались только камни
с неба "Ніякої води до деокупації", - заступниця представника президента в АРК Ташева про відновлення водопостачання з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 4579
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"По ее словам, на данный момент в оккупированном Крыму хватает воды для нужд населения, а проблема с водоснабжением существует среди сельхозпредприятий, химических предприятий, военных баз"

А военным базам зачем много воды? Они гранаты выращивают или водяные бомбочки делают?
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Це як в Одесі кажуть: подивись на Дюка з люка - ось вам море, а ось вам х@@.
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Ключова фраза "Для потреб населення Криму води достатньо" . Тобто коли путєн почне в усіх ЗМІ голосити що населенню Криму не вистачає води то Україна негайно відновить пустить воду ? Звучить десь так . Варто путєну організувати в ЗМІ таку акцію і зєлєбєні пустять воду . Мишебратья .
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НЕОБХОДИМО ОТРАВЛЕННУЮ ВОДУ С РОССИИ В КРЫМ ЗАВОЗИТЬ !!!
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Зе-гниды готовятся подавать воду.
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Решать будет не Ташева, решать будет Коломойский. В случае выгодной сделки с россией вполне может оказаться, что в Крыму тоже "наши люди" и им нужно дать воду и попросить прощения за то, что не давали.
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крисчани нехай п'ють сечу віслюків
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