EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  4060  16
Все про:исключение (72) Арахамия (159) Слуга народа (523) Скороход Анна (19)

 Ничего не знаю о якобы намерениях 11 нардепов покинуть фракцию "Слуга народа", - Арахамия

Исключенная из фракции "Слуга народа" народный депутат Анна Скороход заявила, что из фракции якобы собираются уйти 11 народных депутатов. Глава фракции Давид Арахамия заявил, что не знает об этом.

Об этом он сообщил агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Вы что-то знаете об этом? Я – нет", - сказал Арахамия.

Ранее в интервью телеканалу "Прямой" Скороход заявила, что из партии "Слуга народа" в ближайшее время выйдут 11 нардепов.

"Точно сейчас сказать не могу. Но то, что коллеги звонят и говорят, что в ближайшее время собираются присоединиться, то такие действительно есть... Не могу фамилии давать. Как я могу сдавать?" – отметила Скороход.

По ее словам, это люди, "которые хотят, чтобы их слышали и с ними считались".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Исключенные из фракции СН Скороход и Поляков хотят создать свою депутатскую группу "Настоящие слуги" или "Слуга народа-2"

Напомним, 14 ноября нардеп от СН Анна Скороход с трибуны ВР заявила о задержании ее мужа. По ее мнению, причиной этого является ее голосование против законопроекта о рынке земли: "По поручению АП мой муж был задержан. Нас ломают через колено". Также она сообщила о давлении на нее руководства "Слуги народа" и ОП: "Мне говорили не ходить на телеканалы, не высказываться по тем или иным законопроектам".

Вместе с тем, глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что Скороход не единожды предлагала народным депутатам денежную помощь. В ответ Скороход заявила: "Я никогда никому ничего не предлагала".

Позже лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамии заявил, что Анну Скороход исключат из фракции, а ее мужем Алексеем Алякиным займутся правоохранительные органы за угрозы депутатам профильного комитета по энергетике.

15 ноября стало известно, что нардепов Скороход и Полякова исключают из фракции "Слуга народа".

Что касается Полякова, то ранее он проголосовал против ДФР (Департамент финрасследований), против законов по ФОПам, по кешбеку, за что и был вызван "на ковер" к главе ОП Андрею Богдану. По словам депутата, на этой встрече присутствовали председатель Рады Дмитрий Разумков, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его первый зам Александр Корниенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3161778
 
 
 Топ комментарии
 
Ну, раз ара Хамия отрицает, значит точно выйдут
 показать весь комментарий
 
Арахамия, у тебя уже самые умные из крыс побежали с корабля... а ты все еще бредишь трехмесячной давности фантазиями о переманивании депутатов из других фракций... Идиот.
 показать весь комментарий
 
Та шта... не перди в лужу, не разобравшись в теме и не зная матчасти
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Таке вже проходили. Услишьтє народи Данбасса!. Почули пуйла.
 показать весь комментарий
 
 
процесс демократизации продолжается)) сырая партия созданная наспех))
 показать весь комментарий
 
 
Им же хуже будет - у нас ведь если нардеп, избранный по общим спискам сам выходит из фракции - фракция имеет право лишить его мандата.
 показать весь комментарий
 
Та шта... не перди в лужу, не разобравшись в теме и не зная матчасти
 показать весь комментарий
 
 
Арахамия, у тебя уже самые умные из крыс побежали с корабля... а ты все еще бредишь трехмесячной давности фантазиями о переманивании депутатов из других фракций... Идиот.
 показать весь комментарий
 
 
Не знал, не знал потом -забыл,
Зовёшься потому - зе...л...
 показать весь комментарий
 
 
Если 150 действующих депутатов объявляет о сложении полномочий по собственному желанию, а их политические силы обнулят избирательные списки, чтобы народных избранников некем было заменить, то парламент прекратит свою работу досрочно и смешной президент лишится поддержки зелёной банды. Избавить Украину от зелёных очень просто, было бы желание. Юльки, Бойки и Рабиновичи работают в одной банде с зелёными и имитируют борьбу с ними, мол они против распродажи земли, остатков промышленности и т. д..
 показать весь комментарий
 
 
Дезиртируют Слуги Народа.
И где только у людей совесть.
А их еще кормили-поили за партийный счет в Трускавце.
Очень плохо поставлена партийная дисциплина, я так Щитаю,
Совершенно не работает Комитет Партийного Контроля.
 показать весь комментарий
 
 
Если партия на ходу меняет ориентацию, то это не партия, а сборище и зелекторат голосовал за сборище, которое озвучивало великодуховность и сракальность на... украинском языке...
 показать весь комментарий
 
 
"Спрашиваете, почему люди бегут с корабля, который не тонет? Они смекнули, куда он их везет."
 показать весь комментарий
 
Я могу подсказать по своему округу.Выгоните Кинзбурскую.Оказалась кротом от мафии.
 показать весь комментарий
 
Дава ти не одинокий в своєму бажанні . Певно всі в СННН , на чолі з зєлєм , цього знати не хочуть .
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх