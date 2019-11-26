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 Россия завезла в оккупированный Крым 500 тыс. человек, - зампредставителя президента в АРК Ташева

По словам заместителя постоянного представителя президента в Автономной республике Крым, страна-агрессор РФ говорит о меньших цифрах

На территорию временно оккупированного Крыма из России переселили около 500 000 человек. Об этом сообщила заместитель постоянного представителя президента в Автономной республике Крым Тамила Ташева в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"По подсчетам правозащитных организаций, есть около 500 000 человек, которые приехали на территорию полуострова с территории РФ. Это огромный процент по отношению к общей численности жителей Крыма. РФ говорит о меньших цифрах, они показывают примерно 280 000 человек", - отметила Ташева.

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По ее словам, в РФ понимают, что это является преступлением, потому что по международному праву нельзя целенаправленно перемещать население и искусственно менять этнический состав территорий, поэтому и занижают цифры.

"Можно говорить, что за это время выехало из Крыма около 25 000 крымских татар. Сколько всего людей – цифры очень разные. Официальные – около 50 000 человек, но реальные цифры могут быть даже в два раза больше. Многие ведь не регистрируются как внутренне перемещенные лица", - добавила Ташева.

Источник: https://censor.net.ua/n3161770
 
 
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Что значит завезла? Отловила в Сибири и насильно запихнула в товарные вагоны?
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Вот так. Военные, чиновники, всякие "специалисты", фсбэшники. Ну и всякий сброд мародеров
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Знаешь, как-то не верится в 500 тысяч. Разве что они научились пить мочу и морскую воду.
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Не надо никого отлавливать . Настрой квартир у моря, сами набегут.
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Как завезла, так и вывезет. А если татары начнут по настоящему бороться за свою землю, как их братья мусульмане, то скрепные сами убегут.
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Чубаров хочет чтобы Крым ему освободили украинцы, а украинцы чтобы это сделал Чубаров.)
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Татары редиску в Волгоград фурами прут. Им некогда бороться. Да и главные "борцуны" почему то в Киеве осели...
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Та же стратегия завоза своих подонков,как раньше завозили в Прибалтику,другие республики сссры и,конечно же,к нам! Мы еще долго будем с этим мучатся,в том числе и с огромным числом обрусевших у нас украинцев,которые теперь называют себя -Я руССкий!
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Сами виноваты. Не нужно было колонизировать верхнюю Вольту Волгу в средние века. Теперь ответочка от бывшей колонии.
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Скільки в ордло вже осіло, а скільки стоять в черзі, щоб розповстись по всій Україні? Тим більше, що миролюбні проголосували за перемовини з пуйлом, за "адиннарод" з "мишебратьями"
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