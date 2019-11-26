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 Политика Украины, Общество
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Все про:зарплата (1934) Зеленский (3755) Кабмин (11381) врачи (651) учитель (314)

 "В ближайшие два дня Кабмин погасит задолженности по зарплате перед врачами и учителями", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал собрать Кабинет Министров Украины и решить вопрос о выплате задолженности по зарплате врачам и учителям.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в видеообращении в своем Telegram.

По словам главы государства, ему присылали много сообщений о том, что учителям и врачам в некоторых регионах Украины не платят зарплату с сентября.

"Я понимаю, что у нас новое правительство и очень много работы, но это важнейшие приоритетные вопросы. Я очень прошу, чтобы правительство собралось и решило положительно очень быстро этот вопрос", - заявил он.

Зеленский выразил надежду, что в ближайшие два дня правительство решит этот вопрос и погасит задолженность по зарплате.

"Не хочу оставлять дома острые нерешенные вопросы. Убежден, что в ближайшие два дня Кабмин погасит задолженности по зарплате перед врачами и учителями", - отметил глава государства.

Напомним. сегодня Зеленский с официальным визитом посетит Эстонию.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабинет Министров пока не может значительно повысить расходы на заработную плату украинских учителей.

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Источник: https://censor.net.ua/n3161769
 
 
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Всего лишь долги? А как же 4000 баксов, зелейобики?
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И это победа? заслуженые копейки отдать
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А місцеву владу (князьків ) за яйця взяти !? ..

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..."В ближайшие два дня Кабмин погасит задолженности по зарплате перед врачами и учителями", - Зеленский - Цензор.НЕТ 7552...
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Контабанды нет,коррупции нет,экономика растет,как на дрожжах,а откуда задолженности берутся? "В ближайшие два дня Кабмин погасит задолженности по зарплате перед врачами и учителями", - Зеленский - Цензор.НЕТ 2871
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попередники оставили, дело в том что учетилей и врачей в Польшу выслать не удалось
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Не прошло и пол года, как зеленые заметили, что врачи и учителя без зарплаты.
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..Запитай у *танкіста Серожи * та Габіновіча "У найближчі два дні Кабмін погасить заборгованість із зарплати перед лікарями і вчителями", - Зеленський - Цензор.НЕТ 6563 .де бабло з місцевого бюджету спливло .!
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Теперь понятно, почему субсидии отменили.
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а мені подобається - саме вчителі топили за члєнограя, тепер нехай половину скоротить
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Помаленьку потихеньку ЗЕ-слуга перетворюється в ЗЕ-царька!!!
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Так, как я паонял, погасит с момента избрания по 4000 бакинских комиссаров?
Ай молоЦЦа, ай да прЭзидент. "У найближчі два дні Кабмін погасить заборгованість із зарплати перед лікарями і вчителями", - Зеленський - Цензор.НЕТ 7218
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ґлавньій поґашатєль, ЗєЛє(він)скій. "У найближчі два дні Кабмін погасить заборгованість із зарплати перед лікарями і вчителями", - Зеленський - Цензор.НЕТ 1948
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