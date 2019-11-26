 Медучреждениям дадут контракты с Нацслужбой здоровья, тем самым они получат больше финансирования, - Скалецкая

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сказала в эфире программы "Свобода слова".

"Следующий год - это переход финансирования с медицинской субвенции, когда мы просто раздаем деньги в регионы, а регионы просто раздают в заведения по определенным формулам, которые уже показали свою неэффективность, на финансирование через договоры, через контракты с Национальной службой здоровья с учреждениями здравоохранения на те услуги, которые у них есть, оборудование, врачей, которые могут предоставлять эту услугу. Таким образом там, где будет оказываться медицинская услуга, там где есть врачи, там, где пришли пациенты, придут деньги. Мы можем говорить, что достаточно много заведений получат больше финансирования, чем имели ранее", - сказала Скалецкая.

Она отметила, что местные органы власти, которые ранее дофинансировали медучреждения на 30-40%, сейчас должны приложить усилия к управленческим решениям, например, провести объединение медицинских учреждений по необходимости.

Скалецкая также напомнила, что в следующем году на медицинскую помощь через Программу медицинских гарантий выделено 72 млрд грн, которые медучреждения получат в случае заключения договоров с НСЗУ.

По её словам, оплата НСЗУ медуслуги непосредственно больницам позволит пациентам получать безвозмездно медуслуги по четырем приоритетным направлениям: лечение инсультов, лечение инфарктов, роды и неонатальная помощь. Также будут финансироваться шесть видов диагностики, амбулаторная, стационарная, хирургическая помощь, паллиативная помощь, стационарные и мобильные бригады и 4 вида реабилитационных услуг.

Пациент будет иметь возможность выбрать медицинское учреждение при наличии запроса от семейного врача в больницу.

Скалецкая убеждена, что таким образом повысится качество медицинских услуг, поскольку деньги будут идти в те больницы, которые будут выбирать пациенты.

"Мы будем видеть и улучшение отношения и улучшения качества оказания помощи, это приведет и к сокращению пребывания в больницах, увидим однозначно уменьшение количества ситуаций, когда пациентам приходится вложиться из своего кармана при лечении. Это тот процесс, который начнется с 1 апреля, если мы говорим о получении вторичной медицинской помощи" - сказала Скалецкая.

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