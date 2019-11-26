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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:больница (626) Минздрав (2087) НСЗУ (20) Зоряна Скалецкая (46)

 Медучреждениям дадут контракты с Нацслужбой здоровья, тем самым они получат больше финансирования, - Скалецкая

Медицинские учреждения вторичного звена здравоохранения при переходе на систему контрактирования с Национальной службой здоровья получат больше финансирования, чем при медицинской субвенции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сказала в эфире программы "Свобода слова".

"Следующий год - это переход финансирования с медицинской субвенции, когда мы просто раздаем деньги в регионы, а регионы просто раздают в заведения по определенным формулам, которые уже показали свою неэффективность, на финансирование через договоры, через контракты с Национальной службой здоровья с учреждениями здравоохранения на те услуги, которые у них есть, оборудование, врачей, которые могут предоставлять эту услугу. Таким образом там, где будет оказываться медицинская услуга, там где есть врачи, там, где пришли пациенты, придут деньги. Мы можем говорить, что достаточно много заведений получат больше финансирования, чем имели ранее", - сказала Скалецкая.

Она отметила, что местные органы власти, которые ранее дофинансировали медучреждения на 30-40%, сейчас должны приложить усилия к управленческим решениям, например, провести объединение медицинских учреждений по необходимости.

Скалецкая также напомнила, что в следующем году на медицинскую помощь через Программу медицинских гарантий выделено 72 млрд грн, которые медучреждения получат в случае заключения договоров с НСЗУ.

По её словам, оплата НСЗУ медуслуги непосредственно больницам позволит пациентам получать безвозмездно медуслуги по четырем приоритетным направлениям: лечение инсультов, лечение инфарктов, роды и неонатальная помощь. Также будут финансироваться шесть видов диагностики, амбулаторная, стационарная, хирургическая помощь, паллиативная помощь, стационарные и мобильные бригады и 4 вида реабилитационных услуг.

Пациент будет иметь возможность выбрать медицинское учреждение при наличии запроса от семейного врача в больницу.

Скалецкая убеждена, что таким образом повысится качество медицинских услуг, поскольку деньги будут идти в те больницы, которые будут выбирать пациенты.

"Мы будем видеть и улучшение отношения и улучшения качества оказания помощи, это приведет и к сокращению пребывания в больницах, увидим однозначно уменьшение количества ситуаций, когда пациентам приходится вложиться из своего кармана при лечении. Это тот процесс, который начнется с 1 апреля, если мы говорим о получении вторичной медицинской помощи" - сказала Скалецкая.

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Источник: https://censor.net.ua/n3161768
 
 
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"У Тришки на локтях кафтан продрался.
Что долго думать тут? Он за иглу принялся:
По четверти обрезал рукавов -
И локти заплатил. Кафтан опять готов;
Лишь на четверть голее руки стали.
Да что до этого печали?
Однако же смеется Тришке всяк,
А Тришка говорит: "Так я же не дурак
И ту беду поправлю:
Длиннее прежнего я рукава наставлю".
О, Тришка малый не простой!
Обрезал фалды он и полы,
Наставил рукава, и весел Тришка мой,
Хоть носит он кафтан такой,
Которого длиннее и камзолы.
Таким же образом, видал я, иногда
Иные господа,
Запутавши дела, их поправляют,
Посмотришь: в Тришкином кафтане щеголяют".(И.А. Крылов. "Тришкин кафтан").
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Існування до сьогодні "безкоштовної_медицини" означає лише одне: хтось оплачує всі без винятку послуги незалежно від своїх статків, а хтось лікується повністю безкоштовно. Тому цей совковий картаген має бути зруйнований. Всі мають платити.
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Пока не будет реформирована страховая система в Украине и там не будут работать профильные специалисты по разным страховым направлениям и не будет ужесточено денежное наказание за некачественное мед. облуживание по страховым случаям до тех пор и будет бардак в медицине .Государство должно выдавать бесплатные страховые полисы малоимущим и приравненым к ним где четко должны быть перечислены перечень услуг а лекарства выдаваться за строгим рецептом врача а все остальные должны приобретать полисы за деньги вот только тогда что то поменяется в медицине А советский принцип сам лечу сам, делаю заключения и привел к тому что сейчас имеем
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Ну що сказати. 🤔 Ці півроку навчили, що все, за що берет ся зелена неуч, перетворюється на зелену ж субстанції з неприємним заразом. Тому кожну їхню нову ініціативу я сприймаю вороже. Мені, та й загалом країні було б краще, якби вони просто нічого не чіпали. ФОПи, банківська чю система, обороноздатності, зокрема харчування військових, земельна реформа... Все, до чого оркаються криворукі, вийшло Кривим і не корисним.
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