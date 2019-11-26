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 Украина и Израиль восстанавливают сотрудничество в научных исследованиях после 20-летнего перерыва, - Минобразования

После более чем 20-летнего перерыва украинские и израильские ученые снова начинают совместные исследования в двусторонних научных проектах.

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования, передает Цензор.НЕТ.

"После более чем 20-летнего перерыва украинские и израильские ученые снова начинают совместные исследования в двусторонних научных проектах. В 2020 стартует 4 таких проекта. Их перечень был утвержден сегодня, 25 ноября 2019 года, в Киеве во время первого заседания Общего украинско-израильского комитета по вопросам научно-технологического сотрудничества", - говорится в соощении.

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"Совместные проекты рассчитаны на 2 года. Ученые будут проводить исследования в области теоретической физики и проблем общего культурного и исторического наследия. С украинской стороны в них примут участие ученые из 3 вузов - Харькова, Львова и Днепра, а также 1 научного учреждения НАН (Институт теоретической физики им. Н. Н. Боголюбова., Г. Киев)", - добавили в министерстве.

Источник: https://censor.net.ua/n3161766
 
   
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Будут готовить научное обоснование выплат пенсий Украиной репатриантам из Украины в Израиле?
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Нет. Мудрый нарид они изучать будут. С проведением натурных экспериментов.
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Странно, что научное сотрудничесто было прервано на 20 лет - это полная некомпетентность власти. Многие ученые с именем покинулi Украину, в том числе и в Израиль.
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А історичне наслєдіє влаштування голодомору вивчатимуть?
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Украина и Израиль восстанавливают сотрудничество в научных исследованиях после 20-летнего перерыва,



При порошенко такого не было! Порохоботы - кричите Зрадааа!!! Капытуляцыяаа!!
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Та й пенсії, змучиним ізраїльським пенсіонерам не платили. Кричіть Перемога!!!
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https://thebabel.net/texts/21114-yadernyy-arsenal-kotoryy-mog-unichtozhit-mir-10-raz-thebabel-publikuet-unikalnye-foto-likvidacii-yadernyh-raket-ukrainy-1993-1996-godov
*****

Первый заряд появился в Израиле благодаря Франции , которая в центре ДИМОН построила военный ядерный реактор - размножитель по

(нас тута нету ) настойчивости и политической зрелости израильского премьера , украинской закваски Голды МЕЕР в 1957 году.
Украина же

благодаря (нас там нема) кравчуку и кучме просра....а полнсть все ЯО.
Новейшие твердотопливные ракеты СС-22 и сс-19 - МБР 176 полностью укомплектованных шахт МБР с двумя запасными пусками .
Теперь имеем 6 - летнюю войну с оружием середины 20-го века .
И престижное последнее место в Европе по уровню жизни населения .
Вот такое сотрудничество ... м ля .
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Все ракетьі , базирующиеся на территории Украиньі , бьіли направленьі на США. Тактическое ЯО бьіло заблаговременно вьівезено. Чемодан без ручки , в конфликте с РФ.
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Будут готовить научное обоснование выплат пенсий Украиной репатриантам из Украины в Израиле?
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У наших по результатам исследоты патентов не будет, а у не наших будут, но это просто случайность, кто не верит - Эйнштейн в того рукописи метал)
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Тебе пора поспать.
Зачем издеваться над собой и смешить читателей.
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После более чем 20-летнего перерыва украинские и израильские ученые снова начинают дерибан украинского бюджета !
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Порохоботныя - против! Они сами хотят, как при Порошенко.
Никакой вам науки - чистый дерибан прикорытенных.
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Зеленский провел телефонный разговор с Путины о сотрудничестве, во время перерыва в шестилетней войне между Украиной и оккупантом Россией.
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Нет ватан ,я в военном перерыве вижу сближение советского народа Украины с московской Ордой, в то время когда Украинский народ на фронте сдерживает оккупационные российские войска. Україна та Ізраїль відновлюють співробітництво в наукових дослідженнях після 20-річної перерви, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 1957
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Эффективнее порошенковской коррупции на это сближение может работать только
длительная оккупация руснёй, для которой нужен разлад внутри страны, на который
порохнявые и работают.
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