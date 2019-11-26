 Украина и Израиль восстанавливают сотрудничество в научных исследованиях после 20-летнего перерыва, - Минобразования

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования, передает Цензор.НЕТ.
"После более чем 20-летнего перерыва украинские и израильские ученые снова начинают совместные исследования в двусторонних научных проектах. В 2020 стартует 4 таких проекта. Их перечень был утвержден сегодня, 25 ноября 2019 года, в Киеве во время первого заседания Общего украинско-израильского комитета по вопросам научно-технологического сотрудничества", - говорится в соощении.
"Совместные проекты рассчитаны на 2 года. Ученые будут проводить исследования в области теоретической физики и проблем общего культурного и исторического наследия. С украинской стороны в них примут участие ученые из 3 вузов - Харькова, Львова и Днепра, а также 1 научного учреждения НАН (Институт теоретической физики им. Н. Н. Боголюбова., Г. Киев)", - добавили в министерстве.
При порошенко такого не было! Порохоботы - кричите Зрадааа!!! Капытуляцыяаа!!
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Первый заряд появился в Израиле благодаря Франции , которая в центре ДИМОН построила военный ядерный реактор - размножитель по
(нас тута нету ) настойчивости и политической зрелости израильского премьера , украинской закваски Голды МЕЕР в 1957 году.
Украина же
благодаря (нас там нема) кравчуку и кучме просра....а полнсть все ЯО.
Новейшие твердотопливные ракеты СС-22 и сс-19 - МБР 176 полностью укомплектованных шахт МБР с двумя запасными пусками .
Теперь имеем 6 - летнюю войну с оружием середины 20-го века .
И престижное последнее место в Европе по уровню жизни населения .
Вот такое сотрудничество ... м ля .
Зачем издеваться над собой и смешить читателей.
Никакой вам науки - чистый дерибан прикорытенных.
Зеленский провел телефонную беседу с Путиным
длительная оккупация руснёй, для которой нужен разлад внутри страны, на который
порохнявые и работают.