 Зеленский сегодня с официальным визитом посетит Эстонию

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Начнется визит в 10:35 с официальной встречи в Президентском дворце (исторический парк Кадриорг). Владимира Зеленского встретит Президент Эстонии Керсти Кальюлайд. После этого состоится встреча двух делегаций, а также совместная пресс-конференция президентов Эстонии и Украины (в 12:00). Во время визита также запланированы встречи Зеленского со Спикером Рийгикогу (эстонского парламента) Хенном Пиллуаасом и Премьер-министром Эстонии Юри Ратасом.
Находясь в Таллинне, Президент Зеленский примет участие в церемонии возложения цветов к Памятнику свободы на площади Вабадузе (Свободы). После этого там же планируется общение с местной украинской диаспорой.
Украинская делегация вместе с эстонским Президентом и командующим Силами обороны Эстонии Мартином Геремом посетят мобильный военный полевой госпиталь, разработанный в сотрудничестве оборонной промышленности и Сил обороны Эстонии.
Поскольку Эстония является одним из европейских лидеров в электронных технологиях, значительная часть визита будет посвящена этой тематике. В частности, Зеленский посетит Центр e-Estonia. Также запланировано участие президентов и делегаций Эстонии и Украины в Digital Society Sandbox. Этот форум объединяет заинтересованных сторон цифрового сообщества из Эстонии и Украины, во время встречи министры по цифровым вопросам обеих стран подпишут меморандум о сотрудничестве, который наладит реальную совместную работу.
Закончится визит праздничным ужином, который в честь гостей устраивают Президент Керсти Кальюлайд с ее мужем Георгом-Рене Максимовски.
Во время визита в Таллинн Президента Украины будет сопровождать его жена Елена Зеленская. В составе украинской делегации ожидаются вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр иностранных дел Вадим Пристайко, министр обороны Андрей Загороднюк, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.
(не согласен с ним только по брекзиту)
и эстония растает.
Зеленский - наш президент!
Слава Украине!
ты чуть выше отписался шо палюбил жадибне парася
а голубой оказывается я))
****** спохватился лошара)
А коли Пецик (мальдівський барига ) приїде в ДБР !?
Ю. НЕСТЕРЕНКО: «РОССИЯ - АБСОЛЮТНОЕ ЗЛО».
В Украине тоже к этому все идёт.
Тогда пнх, а не в Эстонию.
ынтеллехт & ырудит. ылитненький.
"Шерлок Холмс много курил. Доктор Ватсон решил излечить его от этой вредной привычки... Стал смачивать табак молоком, сыпал в трубку срезанные ногти и волосы... Не помогало... Холмс продолжал курить... Наконец, Ватсон решился на последнее средство - в отсутствие Холмса засунул себе в зад его трубку, походил с ней часа два, вынул и положил на место. Холмс продолжал курить... Ватсон повторил опыт... Тот самый результат... Шли дни, недели, месяцы... Холмс продолжал курить... Но доктор Ватсон без трубки в заду уже не мог жить...".
... без парашюта
И Порох так очканул, что в Канаду слился.
Свин тоже визжит до того, как его заколют, нет?
Министерство обороны США и Административно-бюджетное управление обязаны предоставить документы, связанные с задержкой военной помощи Украине, Центру за целостность общества - некоммерческой организации, ведущей журналистские расследования. Такое решение принял вчера федеральный судья, сообщает The Hill.
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