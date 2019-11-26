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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:визит (2333) Зеленский (3755) Эстония (637)

 Зеленский сегодня с официальным визитом посетит Эстонию

Во вторник, 26 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский посетит с однодневным официальным визитом Эстонскую Республику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Начнется визит в 10:35 с официальной встречи в Президентском дворце (исторический парк Кадриорг). Владимира Зеленского встретит Президент Эстонии Керсти Кальюлайд. После этого состоится встреча двух делегаций, а также совместная пресс-конференция президентов Эстонии и Украины (в 12:00). Во время визита также запланированы встречи Зеленского со Спикером Рийгикогу (эстонского парламента) Хенном Пиллуаасом и Премьер-министром Эстонии Юри Ратасом.

Находясь в Таллинне, Президент Зеленский примет участие в церемонии возложения цветов к Памятнику свободы на площади Вабадузе (Свободы). После этого там же планируется общение с местной украинской диаспорой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел телефонную беседу с Путиным

Украинская делегация вместе с эстонским Президентом и командующим Силами обороны Эстонии Мартином Геремом посетят мобильный военный полевой госпиталь, разработанный в сотрудничестве оборонной промышленности и Сил обороны Эстонии.

Поскольку Эстония является одним из европейских лидеров в электронных технологиях, значительная часть визита будет посвящена этой тематике. В частности, Зеленский посетит Центр e-Estonia. Также запланировано участие президентов и делегаций Эстонии и Украины в Digital Society Sandbox. Этот форум объединяет заинтересованных сторон цифрового сообщества из Эстонии и Украины, во время встречи министры по цифровым вопросам обеих стран подпишут меморандум о сотрудничестве, который наладит реальную совместную работу.

Закончится визит праздничным ужином, который в честь гостей устраивают Президент Керсти Кальюлайд с ее мужем Георгом-Рене Максимовски.

Во время визита в Таллинн Президента Украины будет сопровождать его жена Елена Зеленская. В составе украинской делегации ожидаются вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр иностранных дел Вадим Пристайко, министр обороны Андрей Загороднюк, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Источник: https://censor.net.ua/n3161764
 
   
 Топ комментарии
 
тут проще - Естонія, то Латвію з Литвою можна перепутати Зеленский сегодня с официальным визитом посетит Эстонию - Цензор.НЕТ 5982 хоча.....
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Алексей Гончарук решил слетать в Лондон и заплатил за это больше, чем миллион гривен, чтобы подписать документы. Так даже Янукович не делал!https://hyser.com.ua/community/119632-yanukovichu-ne-snilos-premer-goncharuk-smotalsya-v-london-reysom-za-million-griven
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Гастроли, новая программа? Про порноактрису? Будем ржать по приколу. Взял с собой еще пять кварталовцев. Шота намечается!
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тут проще - Естонія, то Латвію з Литвою можна перепутати хоча.....
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Добро Пожаловать, Президент Украины!
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Классное интервью с Ю. Нестеренко «РОССИЯ - АБСОЛЮТНОЕ ЗЛО»https://www.youtube.com/watch?v=NzqmBquTRok

(не согласен с ним только по брекзиту)
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Кацап, икону уже сделал из зели? Такой прогиб...
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Гастроли, новая программа? Про порноактрису? Будем ржать по приколу. Взял с собой еще пять кварталовцев. Шота намечается!
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за Петра такого не було!!! Ніяких Естоній!! Ганьба Зеленському!!
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Алексей Гончарук решил слетать в Лондон и заплатил за это больше, чем миллион гривен, чтобы подписать документы. Так даже Янукович не делал!https://hyser.com.ua/community/119632-yanukovichu-ne-snilos-premer-goncharuk-smotalsya-v-london-reysom-za-million-griven
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старші зебобіки в курсі що з пенсій частку слиукнули
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Не разобравшись в самой стране,нечего пудрить мозги другим.
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Прежде чем выйти на ринг с Пуйлом надо потренироваться и послушать совета тех, кто с этой зверюгой уже имел дело и относится к Украине, как к естественному союзнику, а не доминиону для дойки, как западные партнёры.
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интересно, что он сегодня ляпнет для зашквара?
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Скажет по-эстонски Elagu Vaba Eestimaa
и эстония растает.
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Естонці! Ховайте все що горить. До вас їде бідоносець.
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В Эстонии очень низкая коррупция. Ей от Зеленского беда не грозит. Все ростовские и оффшорные уже на мацкве.
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Судячи з того що згорів НотрДам, у Франції високий рівень корупції.
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Некомпетентных мнениев много, а правильное - одно. Учите матчасть, порохоботы.
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Вот какого хера шастать смешить соседей? Дома уже все турбодела переделал тепереча турпоездка в Прибалтику за счет Украины, то есть за счет зетипиллов. Где наш Клован еще не был?
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Зеленський сьогодні з офіційним візитом відвідає Естонію - Цензор.НЕТ 1897
Зеленский - наш президент!
Слава Украине!
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Предлагаю выставить Кловану счет за все поездки которые оно делало за счет Украины. И за тот вред. который он принес государству. Кварталу 95 придется работать не покладая рыл лет писят.
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Да. И не суй мне это рыло. Уже не смешно.
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А ты голубой что ли, а то симпатичен не симпатичен. Ты отойди от меня на всякий случай)))
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куясе
ты чуть выше отписался шо палюбил жадибне парася
а голубой оказывается я))
****** спохватился лошара)
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имхо спамить пост с портретом президента Украины на украинском сайты могот только конченые рыгованы, питомцы медведчука и шуфрича
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Зе до Естонії ..
А коли Пецик (мальдівський барига ) приїде в ДБР !?
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Пецык больше пользы приносит даже не при власти. Реабилитирует Украину после Кловунских *******.
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Ух ты, я выше то же самое запостил, но вы успели раньше меня!
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Хочу тоже в Таллинн, в Старый город обязательно.
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Дороговато в Таллинне даже по европейским меркам.
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Так кроме молочки все привозное.
В Украине тоже к этому все идёт.
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Откуда черпаете "знания"? из-за поребрика, судя по тону.
Тогда пнх, а не в Эстонию.
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Это точно... Кстати, насчёт "молочки"... Я человек "балованый" - у меня свой "молочник", каждое утро молоко свежее, цельное, прямо из-под коровы, хотя живу в крупном городе. В Украине, в магазинах - не "молочка", а "белая вода"... И такого же качества сметана и сыр...
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Понятно, что реальный хозяин власти сейчас коломойша со своими пуделями богданом и разумковым. Зеле отвели роль свадебного генерала в командировках.
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А что ему еще клоуну на зарплате делать, к реальному руководству страной не допускают.
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Эстонцы в восторге - к ним едет "95-й квартал"!!! Концерт "на халяву", бесплатный!!!
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Замполит Холодньій в своем репертуаре , ни о чем и мимо!
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А ты, "Ивашка", я смотрю, страшно мной "озабочен", а не темой статьи... Анекдот есть - не помню, рассказывал тебе, или нет...
"Шерлок Холмс много курил. Доктор Ватсон решил излечить его от этой вредной привычки... Стал смачивать табак молоком, сыпал в трубку срезанные ногти и волосы... Не помогало... Холмс продолжал курить... Наконец, Ватсон решился на последнее средство - в отсутствие Холмса засунул себе в зад его трубку, походил с ней часа два, вынул и положил на место. Холмс продолжал курить... Ватсон повторил опыт... Тот самый результат... Шли дни, недели, месяцы... Холмс продолжал курить... Но доктор Ватсон без трубки в заду уже не мог жить...".
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фобии на почве вашей мания величия - плохой симптом.
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Что то я очкую за Эстонию, страна маленькая, может все и сгореть к куям, или затопит всю. Вот бы нашего бедоносца на кремль скинуть
... без парашюта
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для порохобота очковать при виде успехов Зеленского - это нормально.
И Порох так очканул, что в Канаду слился.
Свин тоже визжит до того, как его заколют, нет?
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вся кацапь сочуствует Эстонии уже лет 30 как. А страна развивается одним из самых высоких темпов в Европе. Зеленский выбрал правильный адрес перед сафари на пуйло в норманском формате.
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Эстонцы немного отличаются от других прибалтов. Ради эконом. выгоды они способны на многое.


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Эстонский президент поздоровалась с пуйлом, как с хулиганом из подворотни, подлежащего коррекции, покровительственно взяв его лапу в две ладошки.
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Ну, у нас (и не только у нас), много чего "заявляют"..."Будем посмотреть", как президент Эстонии приедет на празднование "закрепления оккупации, на полстолетия Эстонской республики..."
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Скорее испугается. Запад не любит непослушных, и слишком самостоятельных.
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УЧИСЬ ЗЕЛЕНСКИЙ , мож получится вот так -
Министерство обороны США и Административно-бюджетное управление обязаны предоставить документы, связанные с задержкой военной помощи Украине, Центру за целостность общества - некоммерческой организации, ведущей журналистские расследования. Такое решение принял вчера федеральный судья, сообщает The Hill.
Документы были запрошены на основании закона о свободе информации.
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