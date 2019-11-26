 Первые платные дороги в Украине могут появиться через 3-4 года, - глава "Укравтодора" Кубраков

Об этом председатель Государственного агентства автомобильных дорог Александр Кубраков сообщил в эфире программы "Свобода слова", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.
"Речь идет только о новом строительстве, например, когда в Польше появились автобаны А-2, А-4 - это новая дорога, которой раньше не было, обычно есть альтернативные дороги и эта новая трасса может быть платной, но если мы сделаем дорогу, которая не имеет альтернативы платной, то этого наше общество не поймет... Если в следующем году у нас будут инвесторы на такие участки на новое строительство, которое может быть платным, которое может быть отдано в концессию, еще год будет необходим для получения госгарантии и на новое строительство еще нужно два года. То есть как минимум 3-4 года, и у нас появятся такие дороги", - сказал он.
Кубраков отметил, что за все время независимости Украины в стране не было ни одной дороги, которую бы построил инвестор и она была отдана в концессию и была бы платной.
Коли з'явиться Фонд Майбутніх Поколінь Українців??????
Чи ця земля вже не для нас?
Земли для дорог уже не хватает?
Один дебил гиперлуп завести в Украину собирался, другой парад в Севастополе провести, третий когда президентом в 2014 стал, обещал в 2020 году подать заявку на членство в ЕС.
Только смертные приговоры для чиновников, как в Китае, спасут эту страну.
Нові виявилися на половину старими ригівськими, а на половину єврейськими мордами, та ви все одно за них голосували, бо у них був "бігбордік зєльонєнькій".
Але ви ні в чому не винні, правда ж? Винен хтось, як у 5-річної дитини: "Це не я, не я! Це все він!"
Хватит сказок малята,учите основы договорного право на одном листке уместися вся учеба
Халява противоречит природе.Если ты что то даешь должен получить хотя бы моральное удовлетворение.
Брацкій нарот як-не-як 😂.
Ничего в этом сверхъестественного нет- летают самолеты, ракеты - привыкнем и к гиперлупам. У вас на рашке вряд ли будет, у вас денег нет- вам пока нужно Сирию захватить.
халявщики-зе!лекторуны.
Хотите платные дороги, цену на коммуналку больше прожиточного минимума, что бы полиция Вас не защищала ... ?
Значит вам нужен капитализм!
А может не феодализм-коммунизм-капитализм виноваты в том, как мы живем?
Господь всегда наказывает виновных.