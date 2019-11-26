 Первые платные дороги в Украине могут появиться через 3-4 года, - глава "Укравтодора" Кубраков

Об этом председатель Государственного агентства автомобильных дорог Александр Кубраков сообщил в эфире программы "Свобода слова", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Речь идет только о новом строительстве, например, когда в Польше появились автобаны А-2, А-4 - это новая дорога, которой раньше не было, обычно есть альтернативные дороги и эта новая трасса может быть платной, но если мы сделаем дорогу, которая не имеет альтернативы платной, то этого наше общество не поймет... Если в следующем году у нас будут инвесторы на такие участки на новое строительство, которое может быть платным, которое может быть отдано в концессию, еще год будет необходим для получения госгарантии и на новое строительство еще нужно два года. То есть как минимум 3-4 года, и у нас появятся такие дороги", - сказал он.

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Кубраков отметил, что за все время независимости Украины в стране не было ни одной дороги, которую бы построил инвестор и она была отдана в концессию и была бы платной.