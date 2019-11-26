EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  1428  45
Все про:дороги (1861) Укравтодор (383) Кубраков Александр (3)

 Первые платные дороги в Украине могут появиться через 3-4 года, - глава "Укравтодора" Кубраков

Первые платные дороги в Украине могут появиться через 3-4 года. Речь идет только о новом строительстве.

Об этом председатель Государственного агентства автомобильных дорог Александр Кубраков сообщил в эфире программы "Свобода слова", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Речь идет только о новом строительстве, например, когда в Польше появились автобаны А-2, А-4 - это новая дорога, которой раньше не было, обычно есть альтернативные дороги и эта новая трасса может быть платной, но если мы сделаем дорогу, которая не имеет альтернативы платной, то этого наше общество не поймет... Если в следующем году у нас будут инвесторы на такие участки на новое строительство, которое может быть платным, которое может быть отдано в концессию, еще год будет необходим для получения госгарантии и на новое строительство еще нужно два года. То есть как минимум 3-4 года, и у нас появятся такие дороги", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Премьер Гончарук анонсировал масштабный ремонт дорог весной 2020 года

Кубраков отметил, что за все время независимости Украины в стране не было ни одной дороги, которую бы построил инвестор и она была отдана в концессию и была бы платной.

Источник: https://censor.net.ua/n3161762
 
 
 Топ комментарии
 
"значит опять будут грабить"
 показать весь комментарий
 
І подав би, але ж вам євреї втерли що він "барига" і вам захотілося "новиє літса"
Нові виявилися на половину старими ригівськими, а на половину єврейськими мордами, та ви все одно за них голосували, бо у них був "бігбордік зєльонєнькій".
Але ви ні в чому не винні, правда ж? Винен хтось, як у 5-річної дитини: "Це не я, не я! Це все він!"
 показать весь комментарий
 
В тому що в нас скоро появляться платні дороги сумнівів жодних немає - питання коли в нас появляться НОРМАЛЬНІ дороги? І ще одне не маловажне питання - чому Україна чи не єдина країна в Європі де з фур не беруть оплату за дороги які найбільше руйнуються саме завдяки їм???
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Платная дорога занимает дополнительное место сельхозугодий ! Делайте лучше нормальную основную бесплатную дорогу !
 показать весь комментарий
 
 
Ха, а баблішко з нєлохів хто буде отримувати?
 показать весь комментарий
 
 
Тем кто кричит ЗЕМЛЯ куда вы ее вывозите ! Тут землю нашу драгоценную просто в асфальт хотят закатать лишней дорогой и НИЧЕГО .
 показать весь комментарий
 
Нам эта драгоценная земля без толку. Летом помидоров нормальных не купить, яблоки по 20 грн. К земле нужны еще нормальные люди.
 показать весь комментарий
 
АГОВ ЗЕЛУПИКИ!
Коли з'явиться Фонд Майбутніх Поколінь Українців??????
Чи ця земля вже не для нас? Перші платні дороги в Україні можуть з'явитися через 3-4 роки, - глава "Укравтодору" Кубраков - Цензор.НЕТ 7274
 показать весь комментарий
 
Не хитайте шапіто! Бубочка піклується про виплату пенсій минулим поколінням євреїв в Ізраїлі. А минулі покоління українців в Канаді та США якось самі собі дають раду.
 показать весь комментарий
 
а тим хто на рідних землях, що робити, пиз....и. їх можна?
 показать весь комментарий
 
Та, лучше ничего не надо и все распахать.
Земли для дорог уже не хватает?
 показать весь комментарий
 
Все прогнозы и обещания чинуш приходятся на время, когда их уже не будет.
Один дебил гиперлуп завести в Украину собирался, другой парад в Севастополе провести, третий когда президентом в 2014 стал, обещал в 2020 году подать заявку на членство в ЕС.
Только смертные приговоры для чиновников, как в Китае, спасут эту страну.
 показать весь комментарий
 
 
І подав би, але ж вам євреї втерли що він "барига" і вам захотілося "новиє літса"
Нові виявилися на половину старими ригівськими, а на половину єврейськими мордами, та ви все одно за них голосували, бо у них був "бігбордік зєльонєнькій".
Але ви ні в чому не винні, правда ж? Винен хтось, як у 5-річної дитини: "Це не я, не я! Це все він!"
 показать весь комментарий
 
 
А я про шо. Все предвыборные обещания должны оформляться как договоры под гарантию имущества и прав.Иметь силу деректив и сроки. Не успел на фиг следующий на подпись.
Хватит сказок малята,учите основы договорного право на одном листке уместися вся учеба
Халява противоречит природе.Если ты что то даешь должен получить хотя бы моральное удовлетворение.
 показать весь комментарий
 
Только чтоб реально новые дороги строили, а не как в паРашке - на действующей трассе турникеты оплаты ставили.
 показать весь комментарий
 
 
А хто сказав, що буде інакше?
Брацкій нарот як-не-як 😂.
 показать весь комментарий
 
 
На паРашке? Про отдельные участки трассы "Дон".
 показать весь комментарий
 
 
В шаге от запуска Испания. Они уже даже его испробовали. И то это будет один участок, соединяющий город в Испании с городом во Франции.

Ничего в этом сверхъестественного нет- летают самолеты, ракеты - привыкнем и к гиперлупам. У вас на рашке вряд ли будет, у вас денег нет- вам пока нужно Сирию захватить.
 показать весь комментарий
 
 
Через 3-4 года этот эффективный менеджер должен сидеть в тюрьме за не эффективность. И кстати поляков нельзя приводить в пример, они больше 10 млрд. евриков дотаций получают из ЕС в год.
 показать весь комментарий
 
Да, и еще за лицензию летчика сдирать плату начнут.
 показать весь комментарий
 
В тому що в нас скоро появляться платні дороги сумнівів жодних немає - питання коли в нас появляться НОРМАЛЬНІ дороги? І ще одне не маловажне питання - чому Україна чи не єдина країна в Європі де з фур не беруть оплату за дороги які найбільше руйнуються саме завдяки їм???
 показать весь комментарий
 
 
Если будет скоростная трасса без левых поворотов, с развязками и мостами , то можно и заплатить. А кто не хочет, может пользоваться альтернативной, которая тоже должна быть хорошей. Дай Бог, чтобы поскорее, а то просто сплошная депрессия, особенно ,когда въезжаешь в Украину после венгерских автобанов
 показать весь комментарий
 
 
платні дороги - - за приватні гроші Бєні. нє? Перші платні дороги в Україні можуть з'явитися через 3-4 роки, - глава "Укравтодору" Кубраков - Цензор.НЕТ 3340
 показать весь комментарий
 
Харэ дежурный оптимизм раздувать, батвица. Чтобы было как в Венгрии, нужно нормально функционирующее государство, а не зе!леное ОПГ, и граджане, а не
халявщики-зе!лекторуны.
 показать весь комментарий
 
Русскае уже прямо с утра нажралось. Страна алкоголиков и женщин легкого поведения ещё пришло рассказывать нам про свой 'гужевый транспорт'. Кому вы нужны здесь вместе со своей главлошадью
 показать весь комментарий
 
 
И ещё у вас инцест - это норма.Это, кстати, многое объясняет
 показать весь комментарий
 
 
А бесплатные не приведут в порядок ни-ко-гда!
Хотите платные дороги, цену на коммуналку больше прожиточного минимума, что бы полиция Вас не защищала ... ?
Значит вам нужен капитализм!
А может не феодализм-коммунизм-капитализм виноваты в том, как мы живем?
 показать весь комментарий
 
"виноваты в том", кого ми вибираємо Перші платні дороги в Україні можуть з'явитися через 3-4 роки, - глава "Укравтодору" Кубраков - Цензор.НЕТ 3777 І нічого скавуліти, коли мозгів немає
 показать весь комментарий
 
Виноваты те, кто выбирает!
Господь всегда наказывает виновных.
 показать весь комментарий
 
Интересно что платные дороги уже строят и на них находятся деньги,а вот на поддержание существующих денег почему-то катастрофически не хватает хотя все громогласно заявляют что из каждого литра купленного топлива часть отчисляется на строительство и ремонт дорог.И если верить правительству что из каждого литра 50 коп идет на дороги то Украина уже должна была переплюнуть по качеству дорог даже Германию.
 показать весь комментарий
 
 
если будут инвесторы-ключевое слово. Какие инвесторы, где в нищей стране премьер тратит на перелет 1млн грн.? дебилы
 показать весь комментарий
 
вообще то брать плату можно уже начинать прямо сёдня. а через 3-4 года её можно будет уже повысить. появятся ли дороги - то такэ, вопрос второстепенный )
 показать весь комментарий
 
От, петя придет и твои пожелания выполнит.
 показать весь комментарий
 
Расслабтес, дорог нет и не будет, разве что творожок гиперлупный.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх