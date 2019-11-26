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 Политика Украины
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 Зеленский подписал закон, ужесточающий наказание за подделку лекарств

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в статью 321-1 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за фальсификацию лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств" № 284-IX, который Верховная Рада приняла 12 ноября 2019 года.

Противодействие производству и обороту фальсифицированных лекарственных средств должно стать предметом постоянного внимания со стороны государственных органов Украины, поскольку подделка лекарств угрожает внутренней безопасности страны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Подписанный закон усиливает наказание в виде лишения свободы за фальсификацию лекарственных средств.

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Документ, в частности, вносит изменения в статью 321-1 (фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины, согласно которым изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт заведомо фальсифицированных лекарственных средств карается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет (до этого санкция за такие действия предусматривала лишение свободы на срок от трех до пяти лет).

Те же действия, совершенные повторно либо по предварительному сговору группой лиц, либо в крупных размерах, либо если они стали причиной длительного расстройства здоровья человека, а также производство фальсифицированных лекарственных средств караются лишением свободы на срок от восьми до 10 лет (ранее – от пяти до восьми лет) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Кроме того, закон усиливает ответственность должностных лиц, деятельность которых непосредственно связана с оборотом лекарств. Так, распространение заведомо фальсифицированных лекарственных средств должностным лицом путем злоупотребления служебным положением; медицинским или фармацевтическим работником, либо с помощью информационных систем, в том числе Интернета, наказывается лишением свободы на срок от восьми до 10 лет с лишением права занимать определенные должности и с конфискацией имущества.

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В случае, если действия, указанные в части первой и второй статьи 321-1, повлекли за собой смерть человека либо иные тяжкие последствия, либо были совершены в особо крупных размерах, они наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества (до этого санкция за такие действия предусматривала лишение свободы на срок от восьми до 10 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества).

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Источник: https://censor.net.ua/n3161761
 
   
 Топ комментарии
 
От пяти до восьми? А кого посадили "от трех до пяти"?
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Дяка Зеленському та Нєфьодову в аптеках уже на повну торгують з-під поли російськими ліками.
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Але тепер вони не посадять набагато більше й на більші терміни. Зеленський підписав закон, що посилює покарання за підробку ліків - Цензор.НЕТ 6610
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От пяти до восьми? А кого посадили "от трех до пяти"?
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Але тепер вони не посадять набагато більше й на більші терміни. Зеленський підписав закон, що посилює покарання за підробку ліків - Цензор.НЕТ 6610
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Це зрада зрадська.. Як таке можна підписувати.. Неподобство та сором!!
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Вообще это надо расценивать как покушение на убийство а в критически важных лекарствах наказание должно нивелировать смысл для отморозков их подделывать
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и чем он кацапов наказывать собрался ? они больше всех их подделывают ..
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Дяка Зеленському та Нєфьодову в аптеках уже на повну торгують з-під поли російськими ліками.
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Если правильно тебя понимать,то лучше подделку, но украинскую ? В чем тогда разница.А с росийским нужно тоже бороться.
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С бенефициаров продаж фальсификата и волосинка не упадёт.Сидеть будут провизоры и фармацевты,которые не будут знать,что продают фальсификат.
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Правильно. Нечего травить людей. За этим следует ввести жесткий контроль пищевикам.- доходит уже до того,что и мяса в колбасе нет ! Также нужно дать четкое определение тому,что и на чем выращено.И не вводить в заблуждение натуральным продуктом,который на химии. Пусть будет как на Западе - бедным с нитратами - богатым натуральное. Но это будет честно. Выбирай по карману.
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Если есть упоминание про бедных и богатых,то это уже не коммунизм. А вообще,ты больной на голову. Если не принимаешь ,человеческое.
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Читай Карла Маркса. Стране нежны симаненки.
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Читай сказки. Я вижу ты сразу на тежелое перешел. И не сдюжил...
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Ну, как и обещал. Турбореформы, прорыв и всякую муйню для зетипиллов.
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И как тогда клинические испытания лекарств проводить?
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За подделку лекарств в стране с болеющим нищим населением нужно расстреливать.
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В Египте за подделку лекарств смертная казнь.
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В украинских условиях результат этого действия один - увеличение сумм ОТМАЗОК от наказания.
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теперь стремно сою в шоколад добавлять?
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Аби саджати нарешту почали... Даю підказу - наприклад, Філя...
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