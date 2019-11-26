 НАТО является единственным гарантом безопасности в Европе, - Столтенберг

Во время встречи с президентом Латвии Столтенберг отметил, что Альянс посылает балтийским странам четкий сигнал о приверженности НАТО Балтийскому региону перед лицом наращивания военной мощи России, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Мы согласны с тем, что НАТО является единственным гарантом европейской безопасности. Наши силы предотвращают конфликты и сохраняют мир", - заявил Столтенберг.

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