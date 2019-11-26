 НАТО является единственным гарантом безопасности в Европе, - Столтенберг

Во время встречи с президентом Латвии Столтенберг отметил, что Альянс посылает балтийским странам четкий сигнал о приверженности НАТО Балтийскому региону перед лицом наращивания военной мощи России, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Мы согласны с тем, что НАТО является единственным гарантом европейской безопасности. Наши силы предотвращают конфликты и сохраняют мир", - заявил Столтенберг.
НАТО,вообще,пустой звук и куча обеспокоенности
Сенцов призвал "вернуть" Украине атомное оружие
Олег Сенцов сообщил, что не понимает, зачем необходимо обсуждение «формулы Штайнмайера», и что его стране нужно «вернуть» ядерное оружие. Об этом он объявил в ходе выступления в Европарламенте.
«Это не мирный договор. Это не разграничение границ. Я вообще не хочу это обсуждать», - сказал Сенцов. Он полагает, что раз «у нас забрали Крым», то необходимо вернуть «нашу бомбу». Утверждая это, он сослался на Будапештский меморандум, по которому Украина отказалась от атомного оружия, получив гарантии территориальной целостности со стороны России, Великобритании и США. Однако никто не хочет обсуждать данный вопрос, так как обсуждается «формула Штайнмайера», указал Сенцов. Бывший российский заключённый полагает, что этот механизм не имеет никакого отношения к ситуации.
Александр Лукашенко: Калининград - это наша область!
Крестьянской чуйкой почуял. что некогда сильный сосед занемог, соседнее подворье начинает разваливаться и спешит застолбить за собой шматок земли, пока другие, менее хваткие мужички, не успели на эту землю наложить свою лапу.
Вот незадача то для Воффки.
И что теперь с этим делать? Или перевести все в шутку или воспринять всерьез?
Единственное, чего Кремлю делать в этой ситуации нельзя, так это делать вид, как будто ничего не произошло и ничего сказано не было.
Європейська частина НАТО, за винятком Польщі -- посміховисько.
Чому виділив Польщу як надійного партнера США? Тому що лише поляки брали та беруть участь в усіх без винятку операціях НАТО. Лише так можна здобути досвід. Ще може Велика Британія та маленькі балтійські країни. Але решта -- розбещені паразити, що,в разі чого, не змогли б захисти себе.