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Все про:обстрел (8457) Донбасс (20017) наемники РФ (971) операция Объединенных сил (1829)

 Враг за сутки 8 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе: наемники РФ применяют запрещенные 82-мм минометы. Потерь нет, - штаб ОС

25 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об єтом говорится в сводке пресс-центра ООС по состоянию на 07:00 26 ноября 2019 г., передает Цензор.НЕТ.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил 2 обстрела: вблизи Старогнатовки - из стрелкового оружия и автоматических гранатометов; вблизи Марьинки - из стрелкового оружия. 6 обстрелов российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": дважды неподалеку Луганского - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Троицкого - из СПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи Крымского - из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Новолуганского и Зайцево - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в сводке.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Россияне при атаке на позиции 46-й ОДШБр под Сизым на Луганщине применили новый вид боеприпаса для сброса с беспилотника, - Бутусов. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки, 25 ноября, потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие обстрелов не было. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения. Вчера, вооруженные формирования Российской Федерации цинично вели огонь из стрелкового оружия по населенному пункту Марьинка. Гражданка Юлия Т. шла по городу со своей маленькой полуторагодовалой дочкой. Пуля пробила женщине грудную клетку и попала в левое плечо. По оценкам врачей, состояние раненой стабильное.

С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потери с нашей стороны не зафиксированы.

Враг за сутки 8 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе: наемники РФ применяют запрещенные 82-мм минометы. Потерь нет, - штаб ОС 01
Враг за сутки 8 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе: наемники РФ применяют запрещенные 82-мм минометы. Потерь нет, - штаб ОС 02

Источник: https://censor.net.ua/n3161759
 
 
 Топ комментарии
 
"На моє переконання і виходячи з того, що аналізує Генеральний штаб, ми дійшли висновку, що відкрита військова агресія з боку Росії - не серед перших загроз, але є у переліку "крайніх" варіантів, хоча й найбільш віддалених", - Хомчак.https://www.pravda.com.ua/news/2019/11/25/7232987/

А от цікаво,що Хомчак вважає першочерговими загрозами для української держави,де можливе застосування ЗСУ ? Певно,терористи з Галичини,які можуть в Київ поїхати майданити ? Чи порохоботи,що обсирають голвнокомандувача на всіх майданчиках ?
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Головне що у нас стабільно втрат нема.
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Смерть расіянсько-масковським окупантам!!!! Палай у пеклі клята масковія та путін-хуйло!!!!
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В Киев прибыл новый борт с ранеными воинами, которые в частности нуждаются в переливании крови и обезболивающих препаратах. https://censor.net.ua/photo_news/3161643/volonter_yusupova_soobschaet_o_novom_borte_s_ranenymi_nujna_krov_obezbolivayuschee_voda_i_produkty_videofotoreportajhttps://censor.net.ua/photo_news/3161643/volonter_yusupova_soobschaet_o_novom_borte_s_ranenymi_nujna_krov_obezbolivayuschee_voda_i_produkty_videofotoreportaj"К нам привезли бойцов в тяжелом и среднем состоянии, нескольких сразу забрали в реанимацию. Сдать кровь можно в центре крови на территории госпиталя, Госпитальная 18, понедельник-четверг с 9 до 12. У нас так же есть потребности в двух обезболивающих, это дексалгин и кетанов в ампулах, нужны подкладки под раны, а также вода в бутылках, соки, питьевые йогурты, для перекуса воинов колбаса, сыр и кофе, чай, сладкое. Можно овощи и фрукты. Из одежды спорт костюмы и футболки. Это все мы покупаем для ребят", - написала она.Источник: https://censor.net.ua/photo_news/3161643/volonter_yusupova_soobschaet_o_novom_borte_s_ranenymi_nujna_krov_obezbolivayuschee_voda_i_produkty_videofotoreportajИсточник: https://censor.net.ua/p3161643
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Головне що у нас стабільно втрат нема.
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Втрат немає,тільки жінці груди кулею пробили.
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Туди,куди й записали,-у втрати серед цивільних.
Це повинно бути в заголовку.
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МОУ немає відношення до цивільних. Про це має повідмляти військово-цивільна місцева адміністрація.
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"На моє переконання і виходячи з того, що аналізує Генеральний штаб, ми дійшли висновку, що відкрита військова агресія з боку Росії - не серед перших загроз, але є у переліку "крайніх" варіантів, хоча й найбільш віддалених", - Хомчак.https://www.pravda.com.ua/news/2019/11/25/7232987/

А от цікаво,що Хомчак вважає першочерговими загрозами для української держави,де можливе застосування ЗСУ ? Певно,терористи з Галичини,які можуть в Київ поїхати майданити ? Чи порохоботи,що обсирають голвнокомандувача на всіх майданчиках ?
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Главное - прекратить стрелять в ответ. И тогда война сама закончится. Вжепучленцам просто надоест стрелять и они уйдут в Макшанию, дальше жрать мох и грибы в тайге.
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Смерть расіянсько-масковським окупантам!!!! Палай у пеклі клята масковія та путін-*****!!!!
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После смены руководства ВСУ и лжи,на которой попадалась пресс служба ООС- эти заявления вызывают недоверие.Изменение классификации ранений,введение понятия травма - это полный отпад.
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Львовский метрополитен‏ @natohawks 9 ч.9 часов назад

Киевляне принесли под посольство РФ унитазы. На заборе развесили ношеные трусы, носки и медаль "За взятие Унитаза". И сказали что это "Первый гуманитарный конвой от Украины". Респект

Ворог за добу 8 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі: найманці РФ застосовують заборонені 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3253

Ворог за добу 8 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі: найманці РФ застосовують заборонені 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 827

Ворог за добу 8 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі: найманці РФ застосовують заборонені 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6530
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