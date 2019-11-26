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 Газета "Зеркало недели" прекращает выпуск печатной версии

Еженедельник "Зеркало недели. Украина" перестанет выходить в печатной версии. В то же время материалы будут и дальше публиковаться на веб-сайте DT.ua.

Как передает Цензор.НЕТ,  об этом сообщает The Page со ссылкой на главного редактора "Зеркала недели. Украина" Юлию Мостовую.

"То, что мы закрываемся, это однозначно. Но официально комментировать я не могу, пока не сообщу эту информацию в "Зеркале недели", — сказала она.

Кроме того, два источника сообщили изданию, что последний номер "Зеркала недели" выйдет на Новый год, а официально о закрытии печатной версии издания сообщат в следующем выпуске.

Информация о закрытии бумажной версии "Зеркала недели. Украина" появлялась еще в начале сентября. Тогда главный редактор Юлия Мостовая не подтвердила и не опровергла эту информацию.

"Мы это обсуждаем из-за экономической ситуации. Решения еще нет", — сказала она "Детектор медиа".

Еженедельник "Зеркало недели. Украина" во главе с Юлией Мостовой выходит с 2011 года. С 1994 по 2011 годы выходил еженедельник "Зеркало недели" во главе с Владимиром Мостовым. Основатель газеты "Зеркало недели. Украина" — ООО "ЗН УА", которое через ООО "ЗН групп" принадлежит Юлии Мостовой, Владимиру Мостовому и Алексею Мостовому.

Источник: https://censor.net.ua/n3161758
 
   
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мостовя это жена серливо мыролюбного ликвидатора надлышкового майна всу польковника онотоля?
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ЗЕбильная власть довела людей до того что у них нет денег даже газету купить.
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