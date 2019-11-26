 Журналисты-расследователи опубликовали секретные документы китайских властей о "лагерях перевоспитания" мусульман

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Громадське ТВ

ICIJ утверждает, что документы им передали уйгуры — самая многочисленная мусульманская этническая группа Синьцзяна. Аутентичность полученных материалов подтвердили эксперты и источники в китайской власти. Они дают "наиболее весомое описание высокотехнологичного содержания в 21-м веке устами власти Китая", пишет Associated Press.

Система лагерей в Синьцзяне, говорится в документах, предназначена для принудительной ассимиляции целых этнических групп, прежде всего уйгуров. В лагерях размещены наблюдательные вышки, двери с двойными замками и камеры видеонаблюдения "для предупреждения побегов".

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Жителей оценивают на основе того, насколько хорошо они говорят на мандарине — преимущественном диалекте китайского языка — и аж до того, как придерживаются строгих правил хождения в туалет. Чем выше оценка — тем больше шансов выйти из лагеря.

ВВС приводит перечень указаний по лагерям, которые содержатся в одном из документов: "Не позволять побега", "усилить дисциплину и наказание за нарушение поведения", "способствовать раскаянию и признанию", "сделать изучение мандарина главным приоритетом", "поощрять учеников к настоящим преобразованиям", "(обеспечить) полное видеонаблюдение за общежитиями и классными комнатами".

Также в обнародованных документах изложены правила, которых должны придерживаться жители лагерей, например: "За каждым учеником должно быть закреплено койко, место в очереди, место в классной комнате и станок во время работ, изменять их строго запрещено"; "Внедряйте правила поведения и дисциплины для поднятия с постели, переклички, принятия ванны и туалета, сборов и домашних работ, приема пищи, обучения, сна, закрытия дверей и так далее".

Официальная позиция Китая заключается в том, что лагеря предоставляют добровольную профессиональную переподготовку и противодействуют терроризму и экстремизму в Синьцзяне. Материалы, опубликованные ICIJ, показывают, что это не так: многие уйгуров были помещены в лагеря принудительно с целью "предупредить проблемы до того, как они возникнут". Для выявления подозрительных лиц используют специальную систему цифрового слежения, способную охватить целые группы населения.

В комментарии The Guardian посольство Китая в Великобритании опровергло наличие описанных в документах ICIJ практик.

"Во-первых, никаких "лагерей содержания" в Синьцзяне нет. Для предотвращения терроризма там было создано профессионально-технические и образовательные центры... во-вторых... личная свобода учеников полностью гарантирована. В-третьих, никаких документов или приказов о так называемых лагерных содержаниях не существует. Так называемые "слитые" документы являются чисто подделками и лживыми новостями", — цитирует издание ответ посольства.

На прошлой неделе издание The New York Times обнародовало более 400 страниц секретных документов власти Китая, которые описывают ее репрессивную политику в отношении мусульманских меньшинств в Синьцзяне. В них описывались истоки программы Китая по принудительной ассимиляции уйгуров и ее постепенном усилении. Началась она в апреля 2014 года с ряда речей главы Китая Си Цзиньпин и приобрело размах с 2016 года со сменой руководителя ячейки Коммунистической партии Китая в Синьцзяне.

Первый официальный документ о "борьбе с экстремизмом" в Синьцзяне был обнародован в ноябре 2018 года. В нем говорилось о существовании "лагерей перевоспитания" для уйгуров — коренного народа этого района КНР. Действия властей Китая по уйгурам неоднократно подвергались критике со стороны международных организаций и стран Запада.

В июле власти Китая заявили, что освободили 90% уйгуров, которые находились в исправительных лагерях. Зато семьи задержанных заявили, что это неправда.

Уйгуры — это мусульманское население тюркского происхождения, проживающее в пределах Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, который занимает одну шестую площади страны. Из 22 миллионов местного населения более восьми миллионов составляют уйгуры.

По разным оценкам, в так называемых "лагерях перевоспитания" находится от 1,5 до 3 миллионов уйгуров. Трудно подсчитать и точное число таких лагерей: по данным группы Etnam, которая выступает за право уйгуров на независимость, в Синьцзяне их может быть более 460.