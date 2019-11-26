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 Политика Украины
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 Всемирный банк приветствовал подписание Зеленским закона о незаконном обогащении

Всемирный банк приветствовал подписание президентом Украины Владимиром Зеленским закона о незаконном обогащении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Всемирного банка в Фейсбуке.

"Сегодня Президент Украины подписал закон, который возвращает уголовную ответственность за незаконное обогащение и вводит механизм гражданской конфискации активов чиновников, которые не могут быть подтверждены их законными доходами. Всемирный банк приветствует закон, который заполняет критические пробелы в основных принципах противодействия коррупции в Украине, предоставив НАБУ и САП мощный правовой инструмент в борьбе с коррупцией среди чиновников", - сказано в заявлении.

Также во Всемирном банке отметили, что гражданская конфискация поможет сдерживать коррупцию путем ограничения материальных выгод, которые "чиновники пытаются получить, воруя у граждан Украины".

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Источник: https://censor.net.ua/n3161756
 
   
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Тепер залишилося, щоб цей закон працював без виключень😏
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