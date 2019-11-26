 Мы не голосовали за правку в закон, позволяющую ГБР расследовать дела Майдана, потому что возникли бы вопросы о ее законности, - нардеп от "СН" Монастырский

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом заявил депутат от "Слуги народа", председатель комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

Он отметил, что когда рассматривался этот законопроект, утром Верховная Рада проголосовала, что она может рассматривать законопроекты не позже 15 часов. В то же время "несколько фракций" при рассмотрении вопроса заявляли о перерывах в 30 минут и более.

"В частности выступал (депутат от "Оппозиционной платформы - За життя") Нестор Иванович Шуфрич, он прибежал с требованием перерыва, забирая время для рассмотрения этого вопроса", - рассказал Монастырский.

Депутат подчеркнул, что принятие законопроекта после 15:00 поставило бы под сомнение его законность.

"Мы решили не рисковать, потому что это однозначно было бы потом основанием для обжалования законности принятия этого решения", - сказал он.

Во-вторых, по словам Монастырского, фракции, которые не поддерживают принятия нового закона о ГБР, сказали спикеру Рады Дмитрию Разумкову, что в случае принятия законопроекта они подадут постановление о признании незаконным этого решения.

"И нам бы все равно пришлось бы ждать 3 декабря, потому что Верховная Рада только тогда смогла рассмотреть это постановление, и этот закон, даже если бы мы его приняли, не пошел бы на подпись президенту", - пояснил председатель правоохранительного комитета.

В связи с этим рассмотрение документа отложили до 3 декабря. Монастырский отметил, что 3 декабря продолжения рассмотрения законопроекта о ГБР и этой правки в частности будет первым в повестке дня Рады.

В то же время депутат считает маловероятным, что Рада соберется на внеочередную сессию для рассмотрения этого законопроекта.

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