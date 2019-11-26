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Все про:аптека (79) Гончарук_Алексей (313)

 В программе "доступные лекарства" участвует 7,7 тысяч аптек, - Гончарук

В Украине программа "Доступные лекарства" уже действует в более 7,7 тыс. Аптек и аптечных пунктов.

Как пеедает Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Фейсбуке.

"Кстати, в Украине уже есть более 7,7 тыс. Аптек и аптечных пунктов, где работает программа" Доступные лекарства ". С каждым годом эта цифра увеличивается - в этом году количество таких аптек увеличилось в 1,6 раза", - отметил Гончарук.

Он также добавил, что количество лекарств, которые пациенты могут получить бесплатно тоже увеличивается ежегодно. Сейчас по программе "Доступные лекарства" является более 250 лекарственных средств.

Гончарук также отметил, что в следующем году правительство увеличивает финансирование программы более чем в два раза - в 2020 году на программу выделили 2,1 млрд грн. "И плюс еще 1,2 млрдгрн правительство выделяет на лечение инсулинозависимого и несахарного диабета. Поэтому пациенты, которые живут с инсулинозависимым диабетом, смогут получить нужный им инсулин в аптеке бесплатно или с небольшой доплатой по электронному рецепту врача" добавил Гончарук.

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Источник: https://censor.net.ua/n3161754
 
 
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А в программе "доступный кодеин" участвует 90% аптек Украины
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Програма десь є, а ліки для багатьох є дуже дорогими.
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Такие программы нужны только в "эпоху бедности"
Хотя кроме лекарств нужно еще доступная еда, а то на 1500 грн пенсии и лечиться не потребуется
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Гросмейстер Бендера‏ @Lviv_UA_SU 2 ч.2 часа назад



За телефонною розмовою з ****** кидається в очі як Нелох бреше щодо газових переговорів і мовчить щодо продовження!!!! контактів на різних рівнях (сюрпрайз). Тобто контакти є, є давно, і перемови ведуться не тільки на рівні президентів

В программе "доступные лекарства" участвует 7,7 тысяч аптек, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5365
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А чому мовчок про виступ голови МОЗ на Слабоді слова?
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