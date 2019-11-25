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 Политика Украины
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 Руководитель Офиса президента может вызывать депутата, - Поляков о влиянии Богдана на фракцию СН

Исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Антон Поляков отмечает, что некоторые его коллеги боятся главу Офиса президента Андрея Богдана.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

В частности, это касается тех народных избранников, которые передали ему сообщение о исключении из фракции и вызове к Богдану.

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"Просто они по-человечески подошли, они знали, что он их использует в принципе. Они, понимаете, они боятся", - сообщил Поляков.

Он подчеркнул, что нельзя отрицать влияние главы ОП на фракцию.

"Как можно отрицать влияние Богдана на фракцию, если меня лично вызывали к нему? Вызывал Богдан. Так мне и написал старший группы в Вотсапе. Меня именно вызывали к Богдану. Я удивлен был этим выражением.Так и написали: тебя вызывают в офис президента к Богдану. Я спросил, почему, на каких основаниях. Почему руководитель офиса президента может вызывать депутата? Именно такой вот фразой. Мне сказали: не знаем. Ну, не знаем, хорошо. Я поехал туда", - отметил нардеп.

По его словам, старший группы - Юрий Мисягин, креатура Богдана.

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"Мне было очень интересно. Я вам честно говорю. Было сначала такое желание не пойти. А потом думаю, а чего мне бояться в принципе? Я ж представитель парламента, депутат. О чем вообще разговор. Приду, спрошу. Почему такая вот именно формулировка, - да, я им так сказал", - отметил Поляков, указав, что с ним общались глава Офиса президента Андрей Богдан, глава спикер ВР Дмитрий Разумков, глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия и глава СН Сергей Корниенко.

Напомним, 15 ноября стало известно, что нардепов Скороход и Полякова исключают из фракции "Слуга народа".

Источник: https://censor.net.ua/n3161752
 
 
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Не надо путать руководителя Офиса президента со смотрящим за президентом,которому можно все Руководитель Офиса президента может вызывать депутата, - Поляков о влиянии Богдана на фракцию СН - Цензор.НЕТ 3386
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