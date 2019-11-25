 Поляков о влиянии Богдана на фракцию СН: Руководитель Офиса президента может вызывать депутата

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
В частности, это касается тех народных избранников, которые передали ему сообщение о исключении из фракции и вызове к Богдану.
"Просто они по-человечески подошли, они знали, что он их использует в принципе. Они, понимаете, они боятся", - сообщил Поляков.
Он подчеркнул, что нельзя отрицать влияние главы ОП на фракцию.
"Как можно отрицать влияние Богдана на фракцию, если меня лично вызывали к нему? Вызывал Богдан. Так мне и написал старший группы в Вотсапе. Меня именно вызывали к Богдану. Я удивлен был этим выражением.Так и написали: тебя вызывают в офис президента к Богдану. Я спросил, почему, на каких основаниях. Почему руководитель офиса президента может вызывать депутата? Именно такой вот фразой. Мне сказали: не знаем. Ну, не знаем, хорошо. Я поехал туда", - отметил нардеп.
По его словам, старший группы - Юрий Мысягин, креатура Богдана.
"Мне было очень интересно. Я вам честно говорю. Было сначала такое желание не пойти. А потом думаю, а чего мне бояться в принципе? Я ж представитель парламента, депутат. О чем вообще разговор. Приду, спрошу. Почему такая вот именно формулировка, - да, я им так сказал", - отметил Поляков, указав, что с ним общались глава Офиса президента Андрей Богдан, глава спикер ВР Дмитрий Разумков, глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия и глава СН Сергей Корниенко.
Напомним, 15 ноября стало известно, что нардепов Скороход и Полякова исключают из фракции "Слуга народа".
"Филиал Укрзализныци по результатам тендеров хочет заключить пять соглашений по поставке угля на 12,49 миллиона гривень, с компанией "Раксел", которая через еще одну венгерскую компанию планирует поставлять уголь из РФ" (Отсюда)
И самое пикантное: Цена закупки ВДВОЕ ВЫШЕ выше сентябрьской цены по формуле Роттердам+.
Бинго! Поздравляю дорогих сограждан - мудрые избиратели Зеленского избавили нас от злочинного Роттердам+! Осталось понять, как так получается, что злочинная цена, на которой наживался злочинный Порошенко, в ДВА РАЗА ниже "честной" цены от "слуг народа"?
Смотрите видео и вспоминайте:
https://www.youtube.com/watch?v=f-8JUTztNBA
До конца смотрите и думайте!!! Вам мира мразям захотелось? Вспоминайте!!!
Зродились ми великої години,
З пожеж війни і полум'я вогнів.
Плекав нас біль за долю України,
Зростив нас гнів і лють на ворогів.
II.
Ми йдемо в бій переможним ходом,
Тверді, міцні, незламні, мов граніт,
Бо плач не дав нікому ще свободи,
Хто борець, той здобуває світ.
III.
Велику суть для усіх єдину,
Наш гордий клич народові несе
Вітчизні будь ти вірний без упину
Нам Україна вище понад все!
IV.
Веде нас в бій героїв наших слава.
Для нас закон найвищий то наказ:
«Соборна Українська є держава -
Одна навік: від Сяну по Кавказ»
Хто борець, той здобуває світ. ..."
казалось бы - что тебе еще надо? есть все -бабки, жилье, бизнес, жена (прости господи), дети, друзья. финансовый поток неиссякает и никто не трогает. живешь на три страны как сыр в масле.
но нет бл.. засвербело... полез
за пол года просрал все- рейтинги, доверие, политику, страну.... привел в парламент упырей, на западе и востоке ржут с новоявленного наполеона. налажал везде где только дотянулся.
это реально "турбо режим"
один плюс - он вскрыл то что все мы старались не касаться - страна больна. больна халявой и совком. мы свою независимость не заработали а получили на блюдце. поэтому столько упоротых готовых на что угодно только из-за телекартинки. это блестящая операция по оболваниванию откровенного глупого населения самой большой страны в европе. печально конечно. Но вовремя замеченная болезнь легче лечится. зе это вирус. вирус типа СПИДа. сам не убивает но снижает иммунитет человека и он гибнет от самой простой инфекции. так и Украина может погибнуть от самой просто мелочи с которой раньше успешно боролась. Наша иммуная система больна. Пора принимать лекарства и лечить вирус
И шото не припомню, шоб Кеннеди кто-то считал жертвой. Разве что жертвой собственных и семейных амбиций.
Правда ЗЕ вряд ли героически погибнет с оружием в руках на ступенях ОП.
Стоите с шариками и дудочками? Ну стойте. Мирный протест - хер на вас. Может даже поглумиться и организовать горячее питание и дискотеку.
Все та же пьеса
Почему свидетелей Зе эта трахомудия не радует, пускай кака всплывает наверх, опортунисты разбегаются...
Да вот беда - там почти одна кака, кое-как скрепленная деньгами "пастухов" и сериалом про васю-дурачка...
Узнаем много нового, пофильтруем.
Но это не узурпация власти. Не.
- Изя, всё-таки в Украине руководить страной должен человек с характерной для Украины фамилией на ко.
- Не понял, Сёма. А чем тебе Коломойский не на Ко?
Гончарук летить в Лондон (десь так за лям гривень) ,типу підписувати документи,і випадково позичає (вибачте,"залучає інвестиції") на мільярд доларів.Цензор не в курсі.https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/economy/goncharuk-litav-za-kreditom-v-litaku-yanukovicha-tilki-pereloti-slug-narodu-koshtuvali-byudzhetu-miljoni.htm
Податківці викрадають директора "Софт ойл",тримають на турбазі в Дніпрі,вимагаючи переписати фірму,він тікає (грьобаний детектив !),суд доручає ДБР розслідування .І ! Саме цю справу і обговорює Удовиченко з Трубою в "ТРУБУ ПРОРВАЛО", як ту, що треба закрити і виставити рахунок «Бєні», який особисто дзвонив Богдану і вимагав цього. «Бєня будєт должен Роману».
Може я щось пропустив,і ці новини були ?
90-ті реально повертаються !
Тут ще прослідили маршрут Зєлі (з монологом) .Що це означає ?
Правда и правительство, президент ничем не лучше, раз продолжают грабить народ.
А как ты хотел, срань господня?
Депутат - выборная должность. То есть у него есть народный мандат на частичку управления государством. Глава "офиса" - это назначаемый персонаж, т.е. просто чиновник. Чиновник может вот так запросто вызвать того у кого есть народный мандат.
Ау, "слуги" ! Вы страну перепутали. Украина - не Россия. В Украине пока косая-кривая, но всё же демократия.