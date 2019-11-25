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 Политика Украины
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Все про:фракция (253) Богдан Андрей (229) Слуга народа (523) Поляков_Антон (19)

 Поляков о влиянии Богдана на фракцию СН: Руководитель Офиса президента может вызывать депутата

Исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Антон Поляков отмечает, что некоторые его коллеги боятся главу Офиса президента Андрея Богдана.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

В частности, это касается тех народных избранников, которые передали ему сообщение о исключении из фракции и вызове к Богдану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Богдан в принципе не допускает к президенту никого, - Поляков

"Просто они по-человечески подошли, они знали, что он их использует в принципе. Они, понимаете, они боятся", - сообщил Поляков.

Он подчеркнул, что нельзя отрицать влияние главы ОП на фракцию.

"Как можно отрицать влияние Богдана на фракцию, если меня лично вызывали к нему? Вызывал Богдан. Так мне и написал старший группы в Вотсапе. Меня именно вызывали к Богдану. Я удивлен был этим выражением.Так и написали: тебя вызывают в офис президента к Богдану. Я спросил, почему, на каких основаниях. Почему руководитель офиса президента может вызывать депутата? Именно такой вот фразой. Мне сказали: не знаем. Ну, не знаем, хорошо. Я поехал туда", - отметил нардеп.

По его словам, старший группы - Юрий Мысягин, креатура Богдана.

Также читайте: Арахамия не читал законопроект о Бюро финансовых расследований и не знал, что антикоррупционный комитет должен рассматривать все проекты законов, - Поляков

"Мне было очень интересно. Я вам честно говорю. Было сначала такое желание не пойти. А потом думаю, а чего мне бояться в принципе? Я ж представитель парламента, депутат. О чем вообще разговор. Приду, спрошу. Почему такая вот именно формулировка, - да, я им так сказал", - отметил Поляков, указав, что с ним общались глава Офиса президента Андрей Богдан, глава спикер ВР Дмитрий Разумков, глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия и глава СН Сергей Корниенко.

Напомним, 15 ноября стало известно, что нардепов Скороход и Полякова исключают из фракции "Слуга народа".

Источник: https://censor.net.ua/n3161752
 
 
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Не надо путать руководителя Офиса президента со смотрящим за президентом,которому можно все Руководитель Офиса президента может вызывать депутата, - Поляков о влиянии Богдана на фракцию СН - Цензор.НЕТ 3386
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Рабо́чий по ухо́ду за живо́тными, ки́пер (неологизм от англ. keeper - хранитель) - работник зоопарка или другого учреждения, ответственный за кормление и ежедневный уход за животными. Он следит, чтобы его подопечные были сыты, чисты и здоровы, также он может принимать участие в научной и педагогической (проведение экскурсий) деятельности. Профессия предполагает наличие способности работать с представителями других видов жизни, выполнять довольно тяжёлые и грязные работы; в организациях с массовым посещением также желательна способность взаимодействовать с самыми различными людьми с целью их развлечения и информирования.
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Роттердам+, вернись!
"Филиал Укрзализныци по результатам тендеров хочет заключить пять соглашений по поставке угля на 12,49 миллиона гривень, с компанией "Раксел", которая через еще одну венгерскую компанию планирует поставлять уголь из РФ" (Отсюда)

И самое пикантное: Цена закупки ВДВОЕ ВЫШЕ выше сентябрьской цены по формуле Роттердам+.

Бинго! Поздравляю дорогих сограждан - мудрые избиратели Зеленского избавили нас от злочинного Роттердам+! Осталось понять, как так получается, что злочинная цена, на которой наживался злочинный Порошенко, в ДВА РАЗА ниже "честной" цены от "слуг народа"?
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Суки зеленые, вы выбрали позор, а ведь Страна была на правильном пути!!!
Смотрите видео и вспоминайте:
https://www.youtube.com/watch?v=f-8JUTztNBA

До конца смотрите и думайте!!! Вам мира мразям захотелось? Вспоминайте!!!
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I.
Зродились ми великої години,
З пожеж війни і полум'я вогнів.
Плекав нас біль за долю України,
Зростив нас гнів і лють на ворогів.
II.
Ми йдемо в бій переможним ходом,
Тверді, міцні, незламні, мов граніт,
Бо плач не дав нікому ще свободи,
Хто борець, той здобуває світ.
III.
Велику суть для усіх єдину,
Наш гордий клич народові несе
Вітчизні будь ти вірний без упину
Нам Україна вище понад все!
IV.
Веде нас в бій героїв наших слава.
Для нас закон найвищий то наказ:
«Соборна Українська є держава -
Одна навік: від Сяну по Кавказ»
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"...Бо плач не дав нікому ще свободи,
Хто борець, той здобуває світ. ..."
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я текст разместил потому как упоротые не пойдут по ссылке твоей и не будут смотреть видео...
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Жаль, что для этих упоротых ишаков столько отличных ребят жизни отдали, а им главное колбаса в холодильнике. Нет слов ! Просто если напишу все, что думаю, меня забанят очередной раз.
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вообще вазелин уникальный чел
казалось бы - что тебе еще надо? есть все -бабки, жилье, бизнес, жена (прости господи), дети, друзья. финансовый поток неиссякает и никто не трогает. живешь на три страны как сыр в масле.
но нет бл.. засвербело... полез
за пол года просрал все- рейтинги, доверие, политику, страну.... привел в парламент упырей, на западе и востоке ржут с новоявленного наполеона. налажал везде где только дотянулся.

это реально "турбо режим"

один плюс - он вскрыл то что все мы старались не касаться - страна больна. больна халявой и совком. мы свою независимость не заработали а получили на блюдце. поэтому столько упоротых готовых на что угодно только из-за телекартинки. это блестящая операция по оболваниванию откровенного глупого населения самой большой страны в европе. печально конечно. Но вовремя замеченная болезнь легче лечится. зе это вирус. вирус типа СПИДа. сам не убивает но снижает иммунитет человека и он гибнет от самой простой инфекции. так и Украина может погибнуть от самой просто мелочи с которой раньше успешно боролась. Наша иммуная система больна. Пора принимать лекарства и лечить вирус
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все это хорошо, конечно. Но чем лечить будем??
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Дырка это хорошо лечит. А лучше несколько.
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Хоботов, это - мелко! (с) Предлагаете сделать ещё одну жертву, по образу Кеннеди?
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А в чем проблема? Зебилы его канонизируют? Да не вопрос.

И шото не припомню, шоб Кеннеди кто-то считал жертвой. Разве что жертвой собственных и семейных амбиций.
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И мне больше пример Альенде нравится.

Правда ЗЕ вряд ли героически погибнет с оружием в руках на ступенях ОП.
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Проверенное народное средство,- Майдан.
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То Янык был дебилом. Бене ума хватит его просто игнорить.

Стоите с шариками и дудочками? Ну стойте. Мирный протест - хер на вас. Может даже поглумиться и организовать горячее питание и дискотеку.
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Власть побаивается того, что, если добробаты выйдут на Майдан, то у них в руках (чисто - случайно) могут оказаться Ф-1, "Максим", РПГ, "Шмель", и ещё много неучтённых неожиданностей. И на этот раз, они не станут просто так покрышки жечь.
Керівник Офісу президента може викликати депутата, - Поляков про вплив Богдана на фракцію СН - Цензор.НЕТ 184
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Нібито колись було по іншому і це якесь порушення. Дурачок вже не знає ,шо видумати та якого ще кинути лайна. Фактично це доказ,шо він визнав свою провину і що його правильно викинули із фракції,тепер він в касті "обіжених"
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обиженых 8%
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Вже 16%,юлькині теж на парашу сіли
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Не,8%-это "святое".У Юли своя тема-земля,А свынье это,как-раз, не выгодно.Ему надо побольше урвать "огорода".
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Простуженный попугайчик пишет видосики, сантехник из ГБР шатается по борделям, главный слуга тарахтит о мифических победах, лупатенький рыг осторожно отмалчиваеться, а тувинец всем этим бардаком рулит... Шикарно, шо пи#дец!!! Поздравляю...
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Полякова крутят .как заезженную пластинку,Как Ахметова,Бахматюка.Значит это кому-то надо.Обыкновенный ставленник мафии.
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Вспомните как крутили Омеляна Бессмертного Супрун Климкина
Все та же пьеса
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Безусловно, он не был бы столь красноречив, если бы за его спиной не стоял кто-то из серьезных игроков...
Почему свидетелей Зе эта трахомудия не радует, пускай кака всплывает наверх, опортунисты разбегаются...
Да вот беда - там почти одна кака, кое-как скрепленная деньгами "пастухов" и сериалом про васю-дурачка...
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"Антон Поляков считает" "Антон Поляков отмечает"___________________сегодня для этого кадра полный ангажемент на сайте...
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Хай чешет, если дали добро почесать...
Узнаем много нового, пофильтруем.
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Вот такие независимые ветви власти у Коломойского в Украине - верховная, законодательная, исполнительная, судебная, политическая, публичная.

Но это не узурпация власти. Не.
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нормальний дєпутат повинен послати богдана нах.
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Тётя Роза‏ @Anakoyher 5 ч.5 часов назад



- Изя, всё-таки в Украине руководить страной должен человек с характерной для Украины фамилией на ко.
- Не понял, Сёма. А чем тебе Коломойский не на Ко?
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Не варто свідкам "преподобного Петра" заламуючи рученьки скиглити "усьопропало". Ну лоханувся ваш вождь, переборщив з жадібністю, не він один такий. Виростуть в цієї влади роги - приїдемо з заходу країни, обламаємо і гайда знову на заробітки. Не таким зуби вибивали, починаючи від совдепії і закінчуючи всякими януковощами.
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О! Ще один, у якого кумири - ґвалтівник Іванісо і вічний клієнт проституток Яременко, а також видні ригиарали Портний і Богдан.Звичайно, вам хотілося б, щоб ніхто не дізнався про моральні устої Ваших кумирів. А тут якийсь Поляков проооворився! 😁
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Тітухани з заводів Бєні штурмують Нацбанк.Цензор не в курсі.
Гончарук летить в Лондон (десь так за лям гривень) ,типу підписувати документи,і випадково позичає (вибачте,"залучає інвестиції") на мільярд доларів.Цензор не в курсі.https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/economy/goncharuk-litav-za-kreditom-v-litaku-yanukovicha-tilki-pereloti-slug-narodu-koshtuvali-byudzhetu-miljoni.htm
Податківці викрадають директора "Софт ойл",тримають на турбазі в Дніпрі,вимагаючи переписати фірму,він тікає (грьобаний детектив !),суд доручає ДБР розслідування .І ! Саме цю справу і обговорює Удовиченко з Трубою в "ТРУБУ ПРОРВАЛО", як ту, що треба закрити і виставити рахунок «Бєні», який особисто дзвонив Богдану і вимагав цього. «Бєня будєт должен Роману».
Може я щось пропустив,і ці новини були ?
90-ті реально повертаються !
Тут ще прослідили маршрут Зєлі (з монологом) .Що це означає ?
Керівник Офісу президента може викликати депутата, - Поляков про вплив Богдана на фракцію СН - Цензор.НЕТ 8823
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Шабаш ведьмаков соивых
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Самая тёмная ночь перед рассветом
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Вотсап это ФСБэшная помойка, а вы там целой партией состоите
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Если депутатов не держать в строгости, то они почти все превратятся в коррупционеров, беспредельщиков, паразитов на теле общества и эта ВР яркий тому пример.

Правда и правительство, президент ничем не лучше, раз продолжают грабить народ.
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Это очень интересная информация. Спасибо, что поделились. Конечно, ваши предложения помогут мне wuxiaworld спасибо
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Поляков все больше напоминает проститутку, которою использовали и не заплатили. Уймись уже, все давно догадались кто ты. Интересно, сколько ему сейчас платят за это орошение гавном !
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Я тоже могу вызвать любого депутата! И даже Президента! А вот придут ли они, или санитары, вопрос...
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"Руководитель Офиса президента может вызывать депутата..."
А как ты хотел, срань господня?
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У этих ребят точно с головой напряг.
Депутат - выборная должность. То есть у него есть народный мандат на частичку управления государством. Глава "офиса" - это назначаемый персонаж, т.е. просто чиновник. Чиновник может вот так запросто вызвать того у кого есть народный мандат.

Ау, "слуги" ! Вы страну перепутали. Украина - не Россия. В Украине пока косая-кривая, но всё же демократия.
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