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Все про:выборы (23070) Гонконг (29)

 Выборы в Гонконге: победили демократы, кандидаты от Китая посрамлены

После шести месяцев антиправительственных протестов в Гонконге на местных выборах победили демократические кандидаты, которые настаивают на сохранении автономии региона.

Явка была рекордной, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Демократические кандидаты получили 396 из 452 мест. Общая явка составила 71% - это почти вдвое больше, чем на предыдущих выборах четыре года назад, когда продемократические кандидаты получили только 100 мест. Для того, чтобы проголосовать, жителям Гонконга пришлось выстоять в длинных очередях.

В понедельник глава администрации Гонконга Керри Лам заявила, что уважает результаты выборов и пообещала "прислушаться к мнению общественности".

"Многие считают, что результаты отражают недовольство людей нынешней ситуацией и глубокими проблемами в обществе", - сказала Лам.

Читайте на Цензор.НЕТ: Save us: Протестующие в Гонконге 4 дня удерживали захваченный кампус университета. ФОТОрепортаж

Представитель министерства иностранных дел Гэнг Шуан на брифинге для прессы заявил, что центральное правительство Китая решительно поддерживает руководителя правительства Специального административного региона Гонконг Керри Лам.

Генг сказал, что правительство также поддерживает полицию и суды в Гонконге в их действиях в отношении подавления насильственных и незаконных действий во время протестов.

"Решение китайского правительства защищать национальный суверенитет, безопасность и интерес к развитии не ослабло. Решительность держаться курса "одна страна - две системы" не исчезла", - добавил представитель.

Также на Цензор.НЕТ: Китайская армия с метлами и лопатами убирает баррикады, сооруженные участниками акций протеста в Гонконге. ВИДЕО

Депутаты районных советов не имеют достаточного политического влияния и занимаются в основном вопросами проведения досуга. Однако благодаря собственным офисам, финансированию и сетевым структурам по всему Гонконгу, демократы будут иметь дополнительный рычаг влияния на политику.

Источник: https://censor.net.ua/n3161751
 
 
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С Китаем надо поосторожней, они те же кацапы, щас в Китае пипец пропаганда идёт что все люди произошли от Ккитайцев, что они самые великие, что весь мир Китай...те ещё имперцы...думаю они ещё себя покажут
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синантропы НИКОГДА не были воинами.
Не смотри их дешевые фильмы ))
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Вони дійсно були поганими воїнами, але з часом зламали народи, які вміли воювати.
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Не тільки Тібет. Прочитай про п'те сторіччя Піднебесної. Пропоную пошукати це у працях Гумільова, який вичав це у китайських архивах.
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По мнению многих "древнейшие" китайские архивы пишутся до сих пор
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Не знаю может фейк, но говорят когда то один высоко поставленный чиновник Китая заявил что Китай не боица ядерной войны. Даже если она будет, то на Земле останеца минимум 50 млн китайцев.., а вот останеца ли кто то ещё - большой вопрос.
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Закидают трупами и всё. Да воины они плохенькие, но их 1,5 лярда..тупо возьмут количеством.
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респект людям! когда у нас уже кандидаты от слуги народа и прочие коллаборанты и сепары будут посрамлены??
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Возможно лет через 5. Сейчас в статусе посрамленных секта 8%.
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Alex Rozhenko - ты коллаборант или чистый сепар....?

Интересно просто....
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не,он просто ********-в плохом смысле этого слова
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Ты реально думаешь, шо этот сопливый сброд столько протянет?
Лохи, обутые ними, сами их в грязь втопчут, где им и место...
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свободные люди свободного Гонконга !

поздравления !
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І шо руськи туристи не допомогли браттям з Пекіну??
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Слава аллаху,там зеленые сопли не прокатили
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оглавление новости неправильное. Надо так. Демократическое общество Гонконга заклеймило позором коммунистическую угрозу китайских властей. Слава Гонконгу и британским освободителям.
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А бажання створювати імперії чия проблема?
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Було, але Британська імперія розпалася. Китай приблизно складається з 60 народів, тому це теж імперія.
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Не ровняй хрен с болтом. Ситуация с Гонконгом и в Украине существенная. Там добро на стороне "сепаров".
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"Дякую людям в Україні". Як фільм про Євромайдан надихає Гонконг.
ВВС
"Дякую людям в Україні, що ви об'єдналися заради революції. Значить, і ми будемо мати мужність продовжувати". Зої з Гонконгу щойно подивилась фільм про Євромайдан "Зима у вогні". Вона розчулена і плаче.

Для Гонконгу, де вже два місяці не вщухають багатотисячні протести, революція в далекій Україні стала надією. Як Євромайдан надихає протестувальників Гонконгу, дізнавалась ВВС.

Глядачі напружено стежать за перебігом подій на екрані - там "Беркут" б'є людей, летить бруківка, палають шини, українців з барикад титрують китайською.
Хтось із глядачів плаче, всі аплодують після фільму. Так наприкінці минулого тижня у Гонконгу проходив кінопоказ українського фільму про Євромайдан.

"Стрічка мене дуже зачепила. Тому що ці протести дуже подібні до того, що відбувається у нас. Особливо, коли влада не чує своїх людей і коли влада застосовує насильство, щоб змусити мовчати. Методи дуже схожі", - говорить після показу пан Тунг з Гонконга.»
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Сегодня в комментариях на странице антиколорадоса встретила информацию о китайском фотографе Лу Гуан, пошла поискала его работы - это дичайший ужас, там творится просто кошмар, они засрали свою страну хуже в сто раз, чем рашка.
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Ну наконец-то "порохоботы" хоть в Гонконге победили.
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Короче в Китае Сорос хочет цветную революцию сделать
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