 Выборы в Гонконге: победили демократы, кандидаты от Китая посрамлены

Явка была рекордной, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
Демократические кандидаты получили 396 из 452 мест. Общая явка составила 71% - это почти вдвое больше, чем на предыдущих выборах четыре года назад, когда продемократические кандидаты получили только 100 мест. Для того, чтобы проголосовать, жителям Гонконга пришлось выстоять в длинных очередях.
В понедельник глава администрации Гонконга Керри Лам заявила, что уважает результаты выборов и пообещала "прислушаться к мнению общественности".
"Многие считают, что результаты отражают недовольство людей нынешней ситуацией и глубокими проблемами в обществе", - сказала Лам.
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Представитель министерства иностранных дел Гэнг Шуан на брифинге для прессы заявил, что центральное правительство Китая решительно поддерживает руководителя правительства Специального административного региона Гонконг Керри Лам.
Генг сказал, что правительство также поддерживает полицию и суды в Гонконге в их действиях в отношении подавления насильственных и незаконных действий во время протестов.
"Решение китайского правительства защищать национальный суверенитет, безопасность и интерес к развитии не ослабло. Решительность держаться курса "одна страна - две системы" не исчезла", - добавил представитель.
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Депутаты районных советов не имеют достаточного политического влияния и занимаются в основном вопросами проведения досуга. Однако благодаря собственным офисам, финансированию и сетевым структурам по всему Гонконгу, демократы будут иметь дополнительный рычаг влияния на политику.
Не смотри их дешевые фильмы ))
Интересно просто....
Лохи, обутые ними, сами их в грязь втопчут, где им и место...
поздравления !
ВВС
"Дякую людям в Україні, що ви об'єдналися заради революції. Значить, і ми будемо мати мужність продовжувати". Зої з Гонконгу щойно подивилась фільм про Євромайдан "Зима у вогні". Вона розчулена і плаче.
Для Гонконгу, де вже два місяці не вщухають багатотисячні протести, революція в далекій Україні стала надією. Як Євромайдан надихає протестувальників Гонконгу, дізнавалась ВВС.
Глядачі напружено стежать за перебігом подій на екрані - там "Беркут" б'є людей, летить бруківка, палають шини, українців з барикад титрують китайською.
Хтось із глядачів плаче, всі аплодують після фільму. Так наприкінці минулого тижня у Гонконгу проходив кінопоказ українського фільму про Євромайдан.
"Стрічка мене дуже зачепила. Тому що ці протести дуже подібні до того, що відбувається у нас. Особливо, коли влада не чує своїх людей і коли влада застосовує насильство, щоб змусити мовчати. Методи дуже схожі", - говорить після показу пан Тунг з Гонконга.»