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 Архиепископ Климент попросил Путина не уничтожать ПЦУ в оккупированном Крыму

Архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент передал президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой не уничтожать украинскую православную церковь в Крыму.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Крым.Реалии.

"Я был в администрации президента (России, – ред.), и у меня была там встреча. Во время встречи я передал письмо. Про это беззаконие, которое происходит по уничтожению украинской православной церкви в Крыму я уведомил президента России Путина. В письме я описал проблему, которая есть. И просил решить три вопроса. Первый вопрос – это вопрос регистрации, второй – вопрос сохранения храма, и третий вопрос о том, чтобы за нами осталось все то, что было у украинской громады до 2014 года. Я просил, чтобы Путин дал соответствующее поручение Аксенову, и тот принял решение. Вот это три пункта которые были в письме Путину", – сообщил архиепископ.

Также архиепископ Климент рассказал в администрации Путина и о решении российского суда снести храм ПЦУ в Евпатории.

Публичных комментариев администрации президента России по поводу письма архиепископа Климента нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Епифаний призвал Зеленского принять меры относительно намерений оккупационной власти в Крыму уничтожить храмы ПЦУ

Источник: https://censor.net.ua/n3161750
 
 
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Это всеравно что попросить ***** повеситься.
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Це теж як би той сирійський солдат, просив русскіх живодьорів не ламати йому руки кувалдою...
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Вряд ли челобитная царя российского растрогает, у него своя есть персональная РПЦ, зачем ему неподконтрольные
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Бережи Господь вас, Отче, і ваших прихожан
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За вказівкою ***** ПЦУ знищують, а Климент просить цього диявола цього не робити.😏 Такі дії Климента можна пояснити відчаєм, а не здоровим глуздом.
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"Русские" - "нация Шариковых" - уничтожают всех инакомыслящих - "хочу чтобы все"...
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