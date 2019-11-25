 Архиепископ Климент попросил Путина не уничтожать ПЦУ в оккупированном Крыму

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Крым.Реалии.

"Я был в администрации президента (России, – ред.), и у меня была там встреча. Во время встречи я передал письмо. Про это беззаконие, которое происходит по уничтожению украинской православной церкви в Крыму я уведомил президента России Путина. В письме я описал проблему, которая есть. И просил решить три вопроса. Первый вопрос – это вопрос регистрации, второй – вопрос сохранения храма, и третий вопрос о том, чтобы за нами осталось все то, что было у украинской громады до 2014 года. Я просил, чтобы Путин дал соответствующее поручение Аксенову, и тот принял решение. Вот это три пункта которые были в письме Путину", – сообщил архиепископ.

Также архиепископ Климент рассказал в администрации Путина и о решении российского суда снести храм ПЦУ в Евпатории.

Публичных комментариев администрации президента России по поводу письма архиепископа Климента нет.

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