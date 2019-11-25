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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:импичмент (431) США (15824) Трамп (2650)

 Белый дом искал обоснования для блокировки помощи Украине через месяц после решения Трампа, - Washington Post

Белый дом постфактум провел конфиденциальную проверку решения президента Дональда Трампа заблокировать военную помощь США для Украины, чтобы иметь основания оправдать этот поступок.

Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на троих людей, ознакомленных с документами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Проверку провел офис адвоката Белого дома на фоне процесса импичмента, который был запущен в Конгрессе. Процесс включал изучение переписки между главой администрации Миком Малвени и ведомством Белого дома по вопросам бюджета, в котором стороны искали способы оправдать решение Трампа уже после того, как деньги для Украины были заблокированы в середине июля.

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Один из собеседников Washington Post рассказал, что юристы Белого дома обеспокоены, что эта проверка выявила определенные неприемлемые обсуждения и факты, которые могут как минимум унизить президента США. Пока не известно, может ли переписка Малвени или другие документы создать проблемы для Трампа в процессе импичмента. Но некоторые собеседники издания сказали, что они могут вызвать политические проблемы в случае публикации.

Неназванные сотрудники Ведомства по вопросам управления и бюджета признали, что внутренние обсуждения о замораживании 400 миллионов долларов для Украины проводились в августе. Эти разговоры они описали как спокойные и рутинные. А все внимание было сосредоточено на том, чтобы найти способ "примирить" решение президента с "Актом о бюджете и капиталовложениях". Ведь документ требует, чтобы исполнительная ветвь власти тратила выделенные средства так, как одобрил Конгресс. И только парламент может отменить эти расходы.

"Были юридические последствия на каждом шагу блокировки денег с целью проведения пересмотра политики. Наше ведомство тесно сотрудничает с другими агентствами над исполнением бюджета. Проводились рутинные процедуры и практики, а не велись споры", - сказала пресс-секретарь Ведомства по вопросам управления и бюджета Рейчел Семмел.

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В начале августа в переписке Малвени попросил директора Ведомства по вопросам управления и бюджета Рассела Воута обновить юридическое обоснование задержки помощи для Украины. Также его интересовало, как долго ее можно будет еще блокировать. Трамп принял решение за месяц до того без оценки причин или юридического оправдания, рассказали изданию чиновники Белого дома.

Письма свидетельствуют, что Воут и работники его ведомства настаивали на законности блокировки денег для Украины. В это же время члены Совета национальной безопасности США и Госдепартамента выступали против. В Ведомстве по вопросам управления и бюджета настаивали, что поскольку задержка "временная", то она законна. Главный юрист по вопросам бюджета составил 25 июля записку, в которой защищал решение Трампа о блокировании помощи по крайней мере на короткий срок.

Просьба Малвени обосновать поступок президента США появилась через несколько дней после того, как в Белом доме узнали о том, что анонимный чиновник ЦРУ пожаловался главному адвокату ведомства на телефонный разговор Трампа с лидером Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

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Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

С середины ноября в Конгрессе США проходят публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Трампа.

Источник: https://censor.net.ua/n3161749
 
 
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Зебилы, а почему при Порохе США помогали Украине, а при членограе - нет? Белый дом искал обоснования для блокировки помощи Украине через месяц после решения Трампа, - Washington Post - Цензор.НЕТ 1458
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В чём то Задорнов таки был прав Белый дом искал обоснования для блокировки помощи Украине через месяц после решения Трампа, - Washington Post - Цензор.НЕТ 7440это какими же надо быть дебилами ,чтобы выбрать в президенты такого придурка как Трамп ...
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Идиот , Трампа выбрали для того что-бы прекратить скатывание Америки в глобалистскую помойку . И он это таки делает. Хотя тебе пригожинскому чего обьяснять ? У вас путен бох .
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Господи, скільки це буде ще продовжуватись??? Зебіли знову облажалися!! Знову і знову!! При Порошенку такого не було!! Треба повертати Порошенка!! Трамп боявся Порошенка, а зебілом крутить як хоче!!!
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Порошенко сознательно гадит Украине
==="23 мая, после возвращения с Украины, мы пытались убедить президента, что Зеленский - лучший шанс для этой страны выбраться из коррупционной трясины, в которой она пребывала последние 20 лет. Мы убеждали Трампа пригласить Зеленского в Белый дом. Но президент был настроен крайне скептически. И это понятно, учитывая коррупционную историю", - сказал Волкер.
По его словам, новое руководство Украины представлял в весьма негативном свете адвокат Трампа Рудольф Джулиани.===

===Также в ходе дачи показаний Джордж Кент выразил уверенность, что Юрий Луценко сотрудничал с Руди Джулиани по согласованию с Петром Порошенко. Это мнение для себя Кент подтвердил беседами с бывшим премьер-министром Арсением Яценюком и тремя украинскими министрами, имена которых он не назвал.

"Несколько украинцев тогда рассказали мне, что Луценко пытался добиться, чтобы Трамп одобрил переизбрание Порошенко. Это было в марте накануне выборов. В любом случае, это бы не помогло, потому что Зеленский победил при поддержке 73% избирателей", - сказал Кент.

Еще в качестве подтверждения того, что информационная кампания против посла США Мари Йованович осуществлялась с согласия Порошенко, Джордж Кент назвал разгон нужных тезисов "порохоботами": "Тролли в интернете, особенно в Facebook, которые действовали для поддержки тогдашнего президента Порошенко и против его оппонентов".===
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Рудий чуб заблокував, тому що ху#ло йому так наказав. Американці, женіть цього клована сраним віником!
Боже, бережи Америку!
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Иренка перестань пить паленку . Лозунги 2014 года уже не работают . Порабы включить мозги .
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Обоснование очень простое - откровенная проросийская политика президента Зеленского и Рады . Только слепой этого не видит и только откровенно тупой продолжает обвинять Трампа в рациональности этого решения . Сравните с тем как ведет себя Польша и сделайте выводы если мозги до сих пор не работают .


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