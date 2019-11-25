 Белый дом искал обоснования для блокировки помощи Украине через месяц после решения Трампа, - Washington Post

Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на троих людей, ознакомленных с документами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Проверку провел офис адвоката Белого дома на фоне процесса импичмента, который был запущен в Конгрессе. Процесс включал изучение переписки между главой администрации Миком Малвени и ведомством Белого дома по вопросам бюджета, в котором стороны искали способы оправдать решение Трампа уже после того, как деньги для Украины были заблокированы в середине июля.

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Один из собеседников Washington Post рассказал, что юристы Белого дома обеспокоены, что эта проверка выявила определенные неприемлемые обсуждения и факты, которые могут как минимум унизить президента США. Пока не известно, может ли переписка Малвени или другие документы создать проблемы для Трампа в процессе импичмента. Но некоторые собеседники издания сказали, что они могут вызвать политические проблемы в случае публикации.

Неназванные сотрудники Ведомства по вопросам управления и бюджета признали, что внутренние обсуждения о замораживании 400 миллионов долларов для Украины проводились в августе. Эти разговоры они описали как спокойные и рутинные. А все внимание было сосредоточено на том, чтобы найти способ "примирить" решение президента с "Актом о бюджете и капиталовложениях". Ведь документ требует, чтобы исполнительная ветвь власти тратила выделенные средства так, как одобрил Конгресс. И только парламент может отменить эти расходы.

"Были юридические последствия на каждом шагу блокировки денег с целью проведения пересмотра политики. Наше ведомство тесно сотрудничает с другими агентствами над исполнением бюджета. Проводились рутинные процедуры и практики, а не велись споры", - сказала пресс-секретарь Ведомства по вопросам управления и бюджета Рейчел Семмел.

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В начале августа в переписке Малвени попросил директора Ведомства по вопросам управления и бюджета Рассела Воута обновить юридическое обоснование задержки помощи для Украины. Также его интересовало, как долго ее можно будет еще блокировать. Трамп принял решение за месяц до того без оценки причин или юридического оправдания, рассказали изданию чиновники Белого дома.

Письма свидетельствуют, что Воут и работники его ведомства настаивали на законности блокировки денег для Украины. В это же время члены Совета национальной безопасности США и Госдепартамента выступали против. В Ведомстве по вопросам управления и бюджета настаивали, что поскольку задержка "временная", то она законна. Главный юрист по вопросам бюджета составил 25 июля записку, в которой защищал решение Трампа о блокировании помощи по крайней мере на короткий срок.

Просьба Малвени обосновать поступок президента США появилась через несколько дней после того, как в Белом доме узнали о том, что анонимный чиновник ЦРУ пожаловался главному адвокату ведомства на телефонный разговор Трампа с лидером Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

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Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

С середины ноября в Конгрессе США проходят публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Трампа.