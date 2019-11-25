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 Общество
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Все про:Житомир (479) кадры (497) Укроборонпром (826) Жуковец Алексей (1)

 Новым директором Житомирского бронетанкового завода назначен Жуковец, победивший в конкурсе среди 38 кандидатов, - "Укроборонпром"

Новым директором Житомирского бронетанкового завода стал Алексей Жуковец. Он победил в конкурсе из 38 кандидатов и уже прошел проверку на полиграфе.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

Алексей Жуковец построил свою карьеру в сфере машиностроительного предприятия. Он предприятие на основе производственного комплекса ЗАО "Макеевский труболитейный завод", который до этого не функционировал, сообщили в госконцерне.

"Я считаю, что машиностроение является одним из локомотивов экономики, а машиностроения оборонной отрасли - двигатель технического прогресса. Хочу, чтобы наша страна сохранила и развила имеющийся человеческий, научный и технический потенциал", - прокомментировал назначение Жуковец.

Новым директором Житомирского бронетанкового завода назначен Жуковец, победивший в конкурсе среди 38 кандидатов, - Укроборонпром 01

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В состав номинационного комитета входило руководство "Укроборонпрома", представители посольств G7, независимых антикоррупционных общественных организаций НАТО и State Watch, представители профильного комитета ВРУ и СНБО.

Житомирский бронетанковый завод (ЖБТЗ) - государственное предприятие, входит в состав концерна "Укроборонпром". ЖБТЗ занимается изготовлением, капитальным ремонтом и модернизацией легкобронированной техники различных модификаций: БРДМ, БТР, БМП, БМД, ГМ-575, -578, а также машин на их базе.

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Источник: https://censor.net.ua/n3161747
 
 
 Топ комментарии
 
На добранiч панове - приємна новина,,, Призначено нового директора Житомирського бронетанкового заводу, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 9974

Призначено нового директора Житомирського бронетанкового заводу, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 2353


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>>"Макеевский труболитейный завод<<
Данецький? Оборонка? Аднако...
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філософія проста ,після того як воюючу країну очолив квн-щик все йде до свого логічного кінця.
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Будівництво бронетехники має свої особливості, які новому директору невідомі. Знову ще один некомпетентний керівник.
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Ви всі дурні, бо поки у вищій ланці розлад, нища краде... це система.
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криворізько-макієвсько-донбаська бригада.
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Богдана с Трубой на полиграф . И что бы в прямом эфире .
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>>"Макеевский труболитейный завод<<
Данецький? Оборонка? Аднако...
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Якість броні, конструкії бронетехніки, двигуни... Це все вчиться роками, навіть це окрема наука і філософія. І тут з'являється керівник, який керував виробництвом труб. Що з цього вийде зрозуміло заздалегідь.
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Я зустрічав чимало "дипломованих" шманагерів, які вважали що не має значення яким процесом чи підприємством керувати. Фахівці таких часто "підставляли" і ці "керувальники" кудись тихо зникали.
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філософія проста ,після того як воюючу країну очолив квн-щик все йде до свого логічного кінця.
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Да, но согласитесь, главное во всей этой технике, все таки труба(ствол-дуло).
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Мабуть ви нічого не розумієте, бо головного у виробництві складної бронетехніки нема. Все повинно бути на рівні, навіть маленька деталь може зіпсувати усю техніку. Далі не буду говорити з вами, бо це втрата часу.
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Это само собой, но все должно быть направленно на передвижение и управление стволом, который поражает врага. Иначе просто получится хороший трактор(Беларус)
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Макеевка - как-то слабовато звучит.Проще было бы сразу Рязань.
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Парнишка из метинвеста...ахметовский птенец...
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На добранiч панове - приємна новина,,, Призначено нового директора Житомирського бронетанкового заводу, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 9974

Призначено нового директора Житомирського бронетанкового заводу, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 2353


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ОН УЖЕ ДАЖЕ НА ФОТО ПОКРАСНЕЛ !!! ОНИ ЕМУ ПРЕДЛОЖИЛИ ПИЛИТЬ ПО НОВОМУ !!!
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